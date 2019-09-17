那須川天心、白鳥大珠がトーナメント制覇…全試合結果

◆ＲＩＳＥ ＷＯＲＬＤ ＳＥＲＩＥＳ ２０１９ Ｆｉｎａｌ Ｒｏｕｎｄ（１６日・幕張メッセ・イベントホール）
半年間にわたって行われトーナメント戦、ワールドシリーズでは優勝候補の“神童”那須川天心（２１）＝ＴＡＲＧＥＴ＝が５８キロ級。“イケメンファイター”白鳥大珠（２３）＝ＴＥＡＭ ＴＥＰＰＥＮ＝が６１キロ級を制した。
また那須川の妹・梨々（１７）＝ＴＥＡＭ ＴＥＰＰＥＮ＝も右ハイキックで衝撃ＫＯ勝利を収め、きょうだいで大会を盛り上げた。
【全試合結果】
▽第１試合 （アトム級）
〇那須川梨々（２回１０秒 ＫＯ）上仮屋真莉●
▽第２試合 （アトム級）
〇平岡琴（判定２―１）百花●
▽第３試合 （－５６キロ契約）
〇京谷祐希（２回２分９秒 ＫＯ）金子梓●
▽第４試合 （－６４キロ契約）
〇直樹（判定３―０）松本芳道●
▽第５試合 （－６４キロ契約）
〇秀樹（判定３―０）稲石竜弥●
▽第６試合 （－６７．５キロ契約）
〇“ブラックパンサー”ベイノア（判定３―０）タップロン・ハーデスワークアウト●
▽第７試合 （－５８キロ）
〇タリソン・ゴメス・フェレイラ（判定３―０）森本“狂犬”義久●
▽第８試合 （－５９キロ）
〇スアキム・ＰＫセンチャイムエタイジム（１回２分３０秒 ＫＯ）ニキータ・サプン●
▽第９試合 （－６１．５キロ）
〇原口健飛（判定３―０）チャンヒョン・リー●
▽第１０試合 （－５４キロ）
〇鈴木真彦（判定３―０）田丸辰●
▽第１１試合 （－６１キロ） 決勝戦
〇白鳥大珠（１回２分５９秒 ＫＯ）梅野源治●
▽第１２試合 （－５８キロ） 決勝戦
〇那須川天心（判定３―０）志朗●