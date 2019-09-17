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那須川天心、白鳥大珠がトーナメント制覇…全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
大会に出場した選手たち
大会に出場した選手たち

◆ＲＩＳＥ　ＷＯＲＬＤ　ＳＥＲＩＥＳ　２０１９　Ｆｉｎａｌ　Ｒｏｕｎｄ（１６日・幕張メッセ・イベントホール）

　半年間にわたって行われトーナメント戦、ワールドシリーズでは優勝候補の“神童”那須川天心（２１）＝ＴＡＲＧＥＴ＝が５８キロ級。“イケメンファイター”白鳥大珠（２３）＝ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ＝が６１キロ級を制した。

　また那須川の妹・梨々（１７）＝ＴＥＡＭ　ＴＥＰＰＥＮ＝も右ハイキックで衝撃ＫＯ勝利を収め、きょうだいで大会を盛り上げた。

　【全試合結果】

　▽第１試合　（アトム級）
　〇那須川梨々（２回１０秒　ＫＯ）上仮屋真莉●

　▽第２試合　（アトム級）
　〇平岡琴（判定２―１）百花●

　▽第３試合　（－５６キロ契約）
　〇京谷祐希（２回２分９秒　ＫＯ）金子梓●

　▽第４試合　（－６４キロ契約）
　〇直樹（判定３―０）松本芳道●

　▽第５試合　（－６４キロ契約）
　〇秀樹（判定３―０）稲石竜弥●

　▽第６試合　（－６７．５キロ契約）
　〇“ブラックパンサー”ベイノア（判定３―０）タップロン・ハーデスワークアウト●

　▽第７試合　（－５８キロ）
　〇タリソン・ゴメス・フェレイラ（判定３―０）森本“狂犬”義久●

　▽第８試合　（－５９キロ）
　〇スアキム・ＰＫセンチャイムエタイジム（１回２分３０秒　ＫＯ）ニキータ・サプン●

　▽第９試合　（－６１．５キロ）
　〇原口健飛（判定３―０）チャンヒョン・リー●

　▽第１０試合　（－５４キロ）
　〇鈴木真彦（判定３―０）田丸辰●

　▽第１１試合　（－６１キロ）　決勝戦
　〇白鳥大珠（１回２分５９秒　ＫＯ）梅野源治●

　▽第１２試合　（－５８キロ）　決勝戦
　〇那須川天心（判定３―０）志朗●

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