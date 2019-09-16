【巨人】代走・宮国の総力戦も阪神に惜敗、ＤｅＮＡが敗れマジック４に…試合経過

◆巨人２―１阪神（１６日・東京ドーム）
巨人は１点を追う４回２死一、三塁で小林誠司捕手が同点の中前適時打を放つも、６回に阪神に勝ち越された。９回には代走に投手の宮国椋丞が送られる総力戦も１点差の惜敗。マジック対象のＤｅＮＡが中日に敗れたため、マジック４となり１つ減らすことには成功した。
◆１回（神１、巨０）
【神】木浪三振、近本四球、福留のとき近本二盗、福留の中前安打で近本一挙生還、マルテの左前安打のとき左翼ゲレーロの失策で福留三進、マルテ二塁を狙うもタッチアウト、糸原三振
【巨】石川投ゴロ、坂本勇三ゴロ、丸四球、岡本の中前安打で丸二進、ゲレーロ三振
◆２回（両軍０）
【神】高山、北條ともに二ゴロ、坂本三ゴロ
【巨】山本死球、田中俊遊直、小林三ゴロ併殺打
◆３回（両軍０）
【神】ガルシア投ゴロ、木浪一ゴロ、近本遊ゴロ
【巨】桜井四球、石川の右前安打で桜井二進、坂本勇の右飛で桜井三進、丸遊ゴロ併殺打
◆４回（神０、巨１）
【神】福留中飛、マルテ右前安打、糸原中飛、高山遊飛
【巨】岡本三ゴロ、ゲレーロ四球、山本の中前安打でゲレーロ二進、田中俊の遊ゴロでゲレーロ三進、山本二封、小林の中前安打でゲレーロ生還、田中俊二進、桜井一ゴロ
【神】北條四球、坂本の投前バントで北條二進、ガルシア捕邪飛、木浪中飛
【巨】石川四球、坂本勇左飛、丸二ゴロ併殺打
◆６回（神１、巨０）
【神】（一塁山下航、三塁岡本、遊撃山本）近本左越二塁打、福留左飛、マルテ、糸原、高山いずれも四球で近本生還、なお満塁、北條中飛、坂本の遊ゴロで高山二封
【巨】岡本四球、ゲレーロの二ゴロで岡本二封、（ゲレーロの代走重信）山本四球で重信二進、（投手島本、三塁大山）田中俊の代打陽岱鋼の遊撃内野安打で重信三進、山本二進、小林三振、桜井の代打大城二ゴロ
◆７回（両軍０）
【神】（投手田口、捕手大城、二塁山本、遊撃増田大、左翼石川、右翼重信）大山一飛、木浪三振、近本中前安打、福留遊飛
【巨】（投手岩崎、左翼中谷）石川三振、山下航、丸ともに二ゴロ
◆８回（両軍０）
【神】マルテ三振、糸原左飛、高山投ゴロ
【巨】（投手ドリス）岡本、重信ともに三振、山本二ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（投手藤川）増田大の代打亀井遊邪飛、中川の代打阿部四球、（代走宮国）大城、石川ともに三振