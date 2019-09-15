【巨人】ゲレーロ、決勝２ラン！坂本勇、遊撃手で０２年の松井稼頭央以来３６号…試合経過

◆巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）
巨人は４―５の８回、ゲレーロが２０号２ランを放ち逆転勝ち。現時点での優勝マジックを「５」に減らした。坂本勇の遊撃手では０２年の松井稼頭央（西武）以来となる３６号ソロなどで序盤にリードを奪ったが、菅野が４回６安打４失点と逆転を許し降板。７回に代打・石川の４号ソロで追い上げ、劇勝を呼び込んだ。
◇１回（神０、巨２）
【神】木浪三振、近本一ゴロ、福留中飛
◇２回（神１、巨０）
【神】マルテ右前安打、糸原の遊ゴロでマルテ二封、高山の右前安打で糸原二進、大山三振、梅野の右前安打で糸原一挙生還、高山一挙三進、岩貞右飛
【巨】ゲレーロ四球、田中俊左飛、小林遊ゴロ併殺打
◇３回（神０、巨１）
【神】木浪一ゴロ、近本バント三ゴロ、福留三振
◇４回（神３、巨０）
【神】マルテ左中間二塁打、糸原四球で一、二塁、高山三振、大山の中飛でマルテ三進、梅野申告敬遠で満塁、岩貞の代打鳥谷の右前安打でマルテ、糸原ともに生還、梅野一挙三進、木浪の中前安打で梅野生還、鳥谷二進、近本中飛
【巨】（投手守屋）岡本遊ゴロ、阿部三飛、ゲレーロ遊ゴロ
◇５回（両軍０）
【神】（投手高木）福留四球、マルテ二飛、糸原の一ゴロでマルテ二封、高山の二ゴロで糸原二封
【巨】田中俊中前安打、小林三振、（投手島本）高木の代打山下航の二ゴロで田中俊二進、亀井三振
◇６回（両軍０）
【神】（投手宮国）大山三振、梅野中飛、島本の代打上本中前安打、木浪中飛
◇７回（両軍１）
【神】（一塁岡本、三塁吉川大）近本二塁内野安打、福留、マルテともに中飛、糸原のとき暴投で近本二進、糸原の中前安打で近本一挙生還、糸原は送球の間に二進、（投手田口）高山投ゴロ
◇８回（神０、巨２）
【神】（投手マシソン、右翼石川）大山三振、梅野一ゴロ、中谷中飛
◇９回（神０、巨Ｘ）
【神】（投手デラロサ、捕手炭谷、左翼石川、右翼重信）木浪中飛、近本、福留ともに三振