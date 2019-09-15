【巨人】ゲレーロ、決勝２ラン！坂本勇、遊撃手で０２年の松井稼頭央以来３６号…試合経過

◆巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）

巨人は４―５の８回、ゲレーロが２０号２ランを放ち逆転勝ち。現時点での優勝マジックを「５」に減らした。坂本勇の遊撃手では０２年の松井稼頭央（西武）以来となる３６号ソロなどで序盤にリードを奪ったが、菅野が４回６安打４失点と逆転を許し降板。７回に代打・石川の４号ソロで追い上げ、劇勝を呼び込んだ。

◇１回（神０、巨２）

【神】木浪三振、近本一ゴロ、福留中飛

６回１死一、二塁 岩崎からの死球で倒れこむ阿部

【巨】亀井左飛、坂本勇四球、丸の左前安打で坂本勇二進、岡本の左中間二塁打で坂本勇、丸ともに生還、岡本は三塁を狙うもタッチアウト、阿部二ゴロ

◇２回（神１、巨０）

【神】マルテ右前安打、糸原の遊ゴロでマルテ二封、高山の右前安打で糸原二進、大山三振、梅野の右前安打で糸原一挙生還、高山一挙三進、岩貞右飛

【巨】ゲレーロ四球、田中俊左飛、小林遊ゴロ併殺打

◇３回（神０、巨１）

【神】木浪一ゴロ、近本バント三ゴロ、福留三振

１回１死一、二塁 右中間に適時二塁打を放つ岡本

【巨】菅野二ゴロ、亀井三振、坂本勇左越３６号本塁打、丸三振

◇４回（神３、巨０）

【神】マルテ左中間二塁打、糸原四球で一、二塁、高山三振、大山の中飛でマルテ三進、梅野申告敬遠で満塁、岩貞の代打鳥谷の右前安打でマルテ、糸原ともに生還、梅野一挙三進、木浪の中前安打で梅野生還、鳥谷二進、近本中飛