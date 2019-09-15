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【巨人】ゲレーロ、決勝２ラン！坂本勇、遊撃手で０２年の松井稼頭央以来３６号…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
試合終了、ゲレーロを笑顔で迎える原辰徳監督
試合終了、ゲレーロを笑顔で迎える原辰徳監督

◆巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）

　巨人は４―５の８回、ゲレーロが２０号２ランを放ち逆転勝ち。現時点での優勝マジックを「５」に減らした。坂本勇の遊撃手では０２年の松井稼頭央（西武）以来となる３６号ソロなどで序盤にリードを奪ったが、菅野が４回６安打４失点と逆転を許し降板。７回に代打・石川の４号ソロで追い上げ、劇勝を呼び込んだ。

　◇１回（神０、巨２）

　【神】木浪三振、近本一ゴロ、福留中飛

　【巨】亀井左飛、坂本勇四球、丸の左前安打で坂本勇二進、岡本の左中間二塁打で坂本勇、丸ともに生還、岡本は三塁を狙うもタッチアウト、阿部二ゴロ

  • ６回１死一、二塁　岩崎からの死球で倒れこむ阿部

    ６回１死一、二塁　岩崎からの死球で倒れこむ阿部

　◇２回（神１、巨０）

　【神】マルテ右前安打、糸原の遊ゴロでマルテ二封、高山の右前安打で糸原二進、大山三振、梅野の右前安打で糸原一挙生還、高山一挙三進、岩貞右飛

　【巨】ゲレーロ四球、田中俊左飛、小林遊ゴロ併殺打

　◇３回（神０、巨１）

　【神】木浪一ゴロ、近本バント三ゴロ、福留三振

　【巨】菅野二ゴロ、亀井三振、坂本勇左越３６号本塁打、丸三振

  • １回１死一、二塁　右中間に適時二塁打を放つ岡本

    １回１死一、二塁　右中間に適時二塁打を放つ岡本

　◇４回（神３、巨０）

　【神】マルテ左中間二塁打、糸原四球で一、二塁、高山三振、大山の中飛でマルテ三進、梅野申告敬遠で満塁、岩貞の代打鳥谷の右前安打でマルテ、糸原ともに生還、梅野一挙三進、木浪の中前安打で梅野生還、鳥谷二進、近本中飛

  • ３回２死塁、坂本勇が左越えソロ本塁打

    ３回２死塁、坂本勇が左越えソロ本塁打

　【巨】（投手守屋）岡本遊ゴロ、阿部三飛、ゲレーロ遊ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【神】（投手高木）福留四球、マルテ二飛、糸原の一ゴロでマルテ二封、高山の二ゴロで糸原二封

　【巨】田中俊中前安打、小林三振、（投手島本）高木の代打山下航の二ゴロで田中俊二進、亀井三振

　◇６回（両軍０）

　【神】（投手宮国）大山三振、梅野中飛、島本の代打上本中前安打、木浪中飛

　【巨】（投手岩崎）坂本勇四球、丸死球で坂本勇二進、岡本三振、阿部死球で満塁（代走吉川大）、ゲレーロ三振、田中俊三ゴロ

  • ４回４失点で降板した菅野

    ４回４失点で降板した菅野

　◇７回（両軍１）

　【神】（一塁岡本、三塁吉川大）近本二塁内野安打、福留、マルテともに中飛、糸原のとき暴投で近本二進、糸原の中前安打で近本一挙生還、糸原は送球の間に二進、（投手田口）高山投ゴロ

　【巨】小林遊ゴロ、田口の代打石川左越４号本塁打、亀井中飛、（投手ジョンソン、右翼中谷）坂本勇三ゴロ

  • ７回１死、石川が左越えソロ本塁打

    ７回１死、石川が左越えソロ本塁打

　◇８回（神０、巨２）

　【神】（投手マシソン、右翼石川）大山三振、梅野一ゴロ、中谷中飛

　【巨】丸四球、岡本三振、吉川大バント捕邪飛、ゲレーロ左中間２０号２ラン、田中俊四球、小林の代打重信三振

  • ８回２死一塁、左中間に２ラン本塁打放ったゲレーロ

    ８回２死一塁、左中間に２ラン本塁打放ったゲレーロ

　◇９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手デラロサ、捕手炭谷、左翼石川、右翼重信）木浪中飛、近本、福留ともに三振

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
試合終了、ゲレーロを笑顔で迎える原辰徳監督
６回１死一、二塁　岩崎からの死球で倒れこむ阿部
１回１死一、二塁　右中間に適時二塁打を放つ岡本
３回２死塁、坂本勇が左越えソロ本塁打
４回４失点で降板した菅野
７回１死、石川が左越えソロ本塁打
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