【巨人】Ｍ７！丸が新打法で２発　岡本との連弾も…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＤｅＮＡ５―８巨人（１２日・横浜）

巨人が２位・ＤｅＮＡを下し、優勝マジックを２つ減らして「７」とした。丸の新打法が爆発。初回に先制打を放つと、３―１の４回に“ノールック・ツイスト打法”。頭が三塁方向を向いたままという“秘打”で、２５号２ランを右翼席に放り込んだ。さらに６―３の８回にも左越えの２６号２ラン。８月２４日以来の１試合２発で５打点を挙げた。

巨人は初回先頭から亀井、坂本勇、丸の３連打で先制。４回には丸の２５号に続き、岡本が２９号ソロを放った。

先発マウンドの高橋は２回にソトから２試合連続の３９号ソロ本塁打を浴びるなど５回途中３失点。９回には５人目のデラロサが佐野から２ラン本塁打を打たれ３点差に迫られたが、相手打線の反撃はここまでで食い止めた。

【試合経過】

◇１回（巨２、Ｄ０）

【巨】亀井右前安打、坂本勇の三塁内野安打で亀井二進、丸の左前安打で亀井一挙生還、坂本勇二進、岡本の一ゴロで坂本勇三進、丸二進、大城四球で満塁、重信の二ゴロで、坂本勇生還、丸三進、大城二封、田中俊中飛

【Ｄ】中井右飛、乙坂三ゴロ、ロペス中飛

◇２回（巨０、Ｄ１）

【巨】小林遊撃内野安打、高橋の捕前バントで小林二進、亀井遊飛、坂本勇四球、丸四球で満塁、（投手武藤）岡本三振

【Ｄ】筒香三振、ソト中越４０号本塁打、宮崎中前安打、伊藤光の遊ゴロで二塁送球を田中俊が捕球できず宮崎二進（記録は田中俊の失策）、武藤の投前バントで宮崎三進、伊藤光二進、大和四球で満塁、中井一ゴロ

◇３回（巨１、Ｄ０）

【巨】大城の中前安打を乙坂が失策し、大城一挙二進、重信の遊撃内野安打で大城三進、田中俊のとき重信二盗、田中俊の左犠飛で大城生還、小林三振、高橋左飛

【Ｄ】乙坂四球、ロペス左飛、筒香の右前安打で乙坂二進、ソトのとき暴投で乙坂三進、ソト遊ゴロ併殺打

◇４回（巨３、Ｄ０）

【Ｄ】宮崎投ゴロ、伊藤光左飛、武藤の代打細川三振

◇５回（巨０、Ｄ２）

【巨】（投手石田）小林三ゴロ、高橋、亀井ともに三振

【Ｄ】大和右前安打、中井の左前安打で大和二進、乙坂の投前バントで大和三進、中井二進、（投手鍵谷）ロペスの右犠飛で大和生還、筒香の中越二塁打で中井生還、ソト申告敬遠、宮崎の三塁内野安打で満塁、伊藤光の代打梶谷二飛

◇６回（両軍０）

【巨】（捕手戸柱）坂本勇遊ゴロ、丸三振、岡本左越二塁打、大城三振

【Ｄ】（投手田口）石田の代打神里、大和ともに二ゴロ、中井三ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】（投手国吉）重信、田中俊ともに三振、小林三ゴロ

【Ｄ】乙坂三振、ロペス遊ゴロ、筒香遊飛

◇８回（巨２、Ｄ０）

【Ｄ】（投手大竹）ソト中飛、宮崎一ゴロ、戸柱遊直

◇９回（巨０、Ｄ２）

【巨】（投手三嶋）大城遊ゴロ、重信三振、田中俊一ゴロ