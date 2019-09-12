【第４９回報知グレ釣り選手権】参加者募集

〈期 間〉１０月１９日（土）、２０日（日）
〈場 所〉愛媛・宇和島周辺磯
【参加費】６０００円（渡船代、餌代は別）
【募集人数】先着５６名
【競技方法】リーグ戦及びトーナメント方式。グレの重量で勝敗を決定。※詳細は当日発表。
【競技日程】１９日＝１～２回戦▽２０日＝準決勝、決勝、名人戦。
【シード選手】第４８回のベスト６、過去１０年の歴代名人。
【賞】▽優勝～３位＝報知杯、賞状、副賞
【集合時間・場所】１９日午前４時３０分、浜崎渡船前（宇和島市石応ＴＥＬ０８９５・２８・０２１２）。
【第４９期名人戦】２０日＝本選手権者は第４８期名人・西田智之氏（松山市・釣闘会）と名人戦を行う。
〈申し込み・問い合わせ〉
参加希望者は、メールまたは、ハガキに〒住所、氏名、生年月日、電話番号（※以上必須）、クラブ名を明記し、〒５３１―８５５８報知新聞社事業部グレ釣り選手権係（住所の記載は不要、ＴＥＬ０６・７７３２・２０１８）へお申し込みください。定員に到達し次第、受け付けを終了します。メールアドレスｈｏｃｈｉ―ｇｕｒｅ＠ｈｏｃｈｉ．ｃｏ．ｊｐ
《主催》報知新聞社
《協賛》マルキユー（株）
《協力》（株）オーナーばり、（株）オリムピック、
（株）釣研、浜崎渡船、（株）まちづくり小浜