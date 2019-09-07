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【巨人】９月初勝利！６連敗でストップ、ＤｅＮＡとは３．５差に…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
１回無死二塁、打者・丸の時にブキャナンが暴投。二塁から一気に生還した坂本勇人（カメラ・矢口　亨）
１回無死二塁、打者・丸の時にブキャナンが暴投。二塁から一気に生還した坂本勇人（カメラ・矢口　亨）

◆ヤクルト６―１０巨人（７日・神宮）

　巨人がヤクルトを下し、連敗を６で止め９月の初勝利を挙げた。初回に坂本勇の適時二塁打などで２点を先制。３回に同点に追いつかれたが、４回にゲレーロの１９号ソロで再びリードを奪った。その後も加点し、７回には一挙５点を入れてヤクルトを突き放した。

　先発の山口俊は６回途中４失点でハーラートップタイの１３勝目を挙げた。

　２位のＤｅＮＡが敗れたため、ゲーム差は３．５に広がった。

　【試合経過】

　◆１回（巨２、ヤ０）

　【巨】亀井右翼線二塁打、坂本勇の右翼線二塁打で亀井生還、丸のとき暴投で坂本勇一挙生還、丸四球、岡本の中前安打で丸二進、阿部の遊ゴロ併殺打で丸三進、ゲレーロ三振　【ヤ】太田二ゴロ、青木右前安打、山田哲の三ゴロで青木二封、バレンティンの左前安打で山田哲二進、雄平右飛

  • １回無死二塁、坂本勇人の二塁打で生還した二塁走者・亀井善行（カメラ・矢口　亨）

    １回無死二塁、坂本勇人の二塁打で生還した二塁走者・亀井善行（カメラ・矢口　亨）

　◆２回（両軍０）

　【巨】田中俊一ゴロ、小林三ゴロ、山口二ゴロ

　【ヤ】村上中飛、松本直左前安打、奥村三ゴロ併殺打

　◆３回（巨１、ヤ３）

　【巨】亀井二ゴロ、坂本勇右中間３５号本塁打、丸二ゴロ、岡本左前安打、阿部左飛

  • ３回１死、右中間へソロを放った坂本勇人はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

    ３回１死、右中間へソロを放った坂本勇人はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】ブキャナン投手バント内野安打、太田の左中間二塁打でブキャナン一挙生還、青木の一塁バント内野安打で太田三進、山田哲の左中間二塁打で太田生還、青木三進、バレンティンの三ゴロで青木生還、山田哲三進、雄平、村上ともに四球で満塁、松本直三ゴロ併殺打

  • ３回無死二、三塁、バレンティンの三ゴロの間に青木宣親に同点の生還を許した山口俊（カメラ・竜田　卓）

    ３回無死二、三塁、バレンティンの三ゴロの間に青木宣親に同点の生還を許した山口俊（カメラ・竜田　卓）

　◆４回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手大下）ゲレーロ左越１９号本塁打、田中俊右飛、小林中前安打、山口の投前バントで小林二進、亀井四球、坂本勇中飛

  • ４回無死、左越えに勝ち越しの１９号ソロを放ったゲレーロはファンの声援に応える（カメラ・竜田　卓）

    ４回無死、左越えに勝ち越しの１９号ソロを放ったゲレーロはファンの声援に応える（カメラ・竜田　卓）

　【ヤ】奥村、大下の代打山崎ともに三振、太田四球、青木左邪飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】（投手坂本）丸三振、岡本一邪飛、阿部三振

　【ヤ】山田哲三振、バレンティン三ゴロ、雄平三振（両軍０）

　◆６回（両軍１）

　【巨】ゲレーロ右飛、田中俊右中間４号本塁打、小林遊ゴロ、山口三振

  • ６回１死、右中間へソロ本塁打を放った田中俊太はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

    ６回１死、右中間へソロ本塁打を放った田中俊太はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】村上三振、松本直右中間二塁打、奥村遊邪飛、（投手田口）坂本の代打川端の中前安打で松本直一挙生還、太田三振

　◆７回（巨５、ヤ０）

　【巨】（投手ハフ）亀井左前安打、坂本勇の左翼線二塁打で亀井三進、丸の左前安打で亀井、坂本勇ともに生還、岡本三振、阿部四球で丸二進（一塁代走増田大）、（投手平井）ゲレーロ捕邪飛、田中俊の二塁内野安打で満塁、小林の代打重信の左越二塁打で丸、増田大、田中俊いずれも生還、田口の代打山下航三振

  • ７回無死二、三塁、丸佳浩の２点打で生還した二塁走者の坂本勇人はベベンチのナインにタッチで迎えられる（右奥は三塁走者の亀井善行）（カメラ・泉　貫太）

    ７回無死二、三塁、丸佳浩の２点打で生還した二塁走者の坂本勇人はベベンチのナインにタッチで迎えられる（右奥は三塁走者の亀井善行）（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】（投手大竹、捕手炭谷、一塁岡本、三塁増田大、左翼重信）青木、山田哲、バレンティン３者連続三振

　◆８回（巨０、ヤ２）

　【巨】（投手高梨、左翼荒木）亀井左前安打、坂本勇三振、丸の右中間二塁打で亀井三進（二塁代走吉川大）、岡本三邪飛、増田大三振

　【ヤ】（投手高木、三塁吉川大、遊撃増田大、左翼亀井、中堅重信、右翼陽岱鋼）雄平左飛、村上、松本直ともに中前安打で一、二塁、奥村の代打広岡四球で満塁、荒木の左前安打で村上、松本直ともに生還、広岡二進、太田の代打中村三ゴロ併殺打

試合詳細
１回無死二塁、打者・丸の時にブキャナンが暴投。二塁から一気に生還した坂本勇人（カメラ・矢口　亨）
１回無死二塁、坂本勇人の二塁打で生還した二塁走者・亀井善行（カメラ・矢口　亨）
３回１死、右中間へソロを放った坂本勇人はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）
３回無死二、三塁、バレンティンの三ゴロの間に青木宣親に同点の生還を許した山口俊（カメラ・竜田　卓）
４回無死、左越えに勝ち越しの１９号ソロを放ったゲレーロはファンの声援に応える（カメラ・竜田　卓）
６回１死、右中間へソロ本塁打を放った田中俊太はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）
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