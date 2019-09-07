【巨人】９月初勝利！６連敗でストップ、ＤｅＮＡとは３．５差に…ヤクルト戦試合経過

◆ヤクルト６―１０巨人（７日・神宮）
巨人がヤクルトを下し、連敗を６で止め９月の初勝利を挙げた。初回に坂本勇の適時二塁打などで２点を先制。３回に同点に追いつかれたが、４回にゲレーロの１９号ソロで再びリードを奪った。その後も加点し、７回には一挙５点を入れてヤクルトを突き放した。
先発の山口俊は６回途中４失点でハーラートップタイの１３勝目を挙げた。
２位のＤｅＮＡが敗れたため、ゲーム差は３．５に広がった。
【試合経過】
◆１回（巨２、ヤ０）
【巨】亀井右翼線二塁打、坂本勇の右翼線二塁打で亀井生還、丸のとき暴投で坂本勇一挙生還、丸四球、岡本の中前安打で丸二進、阿部の遊ゴロ併殺打で丸三進、ゲレーロ三振 【ヤ】太田二ゴロ、青木右前安打、山田哲の三ゴロで青木二封、バレンティンの左前安打で山田哲二進、雄平右飛
◆２回（両軍０）
【巨】田中俊一ゴロ、小林三ゴロ、山口二ゴロ
【ヤ】村上中飛、松本直左前安打、奥村三ゴロ併殺打
◆３回（巨１、ヤ３）
【ヤ】ブキャナン投手バント内野安打、太田の左中間二塁打でブキャナン一挙生還、青木の一塁バント内野安打で太田三進、山田哲の左中間二塁打で太田生還、青木三進、バレンティンの三ゴロで青木生還、山田哲三進、雄平、村上ともに四球で満塁、松本直三ゴロ併殺打
◆４回（巨１、ヤ０）
【巨】（投手大下）ゲレーロ左越１９号本塁打、田中俊右飛、小林中前安打、山口の投前バントで小林二進、亀井四球、坂本勇中飛
【ヤ】奥村、大下の代打山崎ともに三振、太田四球、青木左邪飛
◆５回（両軍０）
【巨】（投手坂本）丸三振、岡本一邪飛、阿部三振
【ヤ】山田哲三振、バレンティン三ゴロ、雄平三振（両軍０）
◆６回（両軍１）
【ヤ】村上三振、松本直右中間二塁打、奥村遊邪飛、（投手田口）坂本の代打川端の中前安打で松本直一挙生還、太田三振
◆７回（巨５、ヤ０）
【巨】（投手ハフ）亀井左前安打、坂本勇の左翼線二塁打で亀井三進、丸の左前安打で亀井、坂本勇ともに生還、岡本三振、阿部四球で丸二進（一塁代走増田大）、（投手平井）ゲレーロ捕邪飛、田中俊の二塁内野安打で満塁、小林の代打重信の左越二塁打で丸、増田大、田中俊いずれも生還、田口の代打山下航三振
【ヤ】（投手大竹、捕手炭谷、一塁岡本、三塁増田大、左翼重信）青木、山田哲、バレンティン３者連続三振
◆８回（巨０、ヤ２）
【巨】（投手高梨、左翼荒木）亀井左前安打、坂本勇三振、丸の右中間二塁打で亀井三進（二塁代走吉川大）、岡本三邪飛、増田大三振
【ヤ】（投手高木、三塁吉川大、遊撃増田大、左翼亀井、中堅重信、右翼陽岱鋼）雄平左飛、村上、松本直ともに中前安打で一、二塁、奥村の代打広岡四球で満塁、荒木の左前安打で村上、松本直ともに生還、広岡二進、太田の代打中村三ゴロ併殺打