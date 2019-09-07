【巨人】９月初勝利！６連敗でストップ、ＤｅＮＡとは３．５差に…ヤクルト戦試合経過

◆ヤクルト６―１０巨人（７日・神宮）

巨人がヤクルトを下し、連敗を６で止め９月の初勝利を挙げた。初回に坂本勇の適時二塁打などで２点を先制。３回に同点に追いつかれたが、４回にゲレーロの１９号ソロで再びリードを奪った。その後も加点し、７回には一挙５点を入れてヤクルトを突き放した。

先発の山口俊は６回途中４失点でハーラートップタイの１３勝目を挙げた。

２位のＤｅＮＡが敗れたため、ゲーム差は３．５に広がった。

【試合経過】

◆１回（巨２、ヤ０）

◆２回（両軍０）

【巨】田中俊一ゴロ、小林三ゴロ、山口二ゴロ

【ヤ】村上中飛、松本直左前安打、奥村三ゴロ併殺打

◆３回（巨１、ヤ３）

◆４回（巨１、ヤ０）

【ヤ】奥村、大下の代打山崎ともに三振、太田四球、青木左邪飛

◆５回（両軍０）

【巨】（投手坂本）丸三振、岡本一邪飛、阿部三振

【ヤ】山田哲三振、バレンティン三ゴロ、雄平三振（両軍０）

◆６回（両軍１）

【ヤ】村上三振、松本直右中間二塁打、奥村遊邪飛、（投手田口）坂本の代打川端の中前安打で松本直一挙生還、太田三振

◆７回（巨５、ヤ０）

【ヤ】（投手大竹、捕手炭谷、一塁岡本、三塁増田大、左翼重信）青木、山田哲、バレンティン３者連続三振

◆８回（巨０、ヤ２）

【巨】（投手高梨、左翼荒木）亀井左前安打、坂本勇三振、丸の右中間二塁打で亀井三進（二塁代走吉川大）、岡本三邪飛、増田大三振