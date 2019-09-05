【巨人】ゲレーロ先制弾も逆転負けで５連敗…試合経過

◆巨人２―３中日（５日・東京ドーム）
◇１回（両軍０）
【巨】亀井中前安打、坂本勇左飛、丸四球で亀井二進、岡本の遊ゴロで丸二封、亀井三進、阿部四球で満塁、若林左飛
◇２回（両軍０）
【中】ビシエド三振、高橋中飛、阿部四球、藤井左飛
【巨】山下航四球、小林左飛、桜井三振、亀井の右前安打で山下航三進、坂本勇の遊ゴロで亀井二封
◇３回（両軍０）
【中】大野奨右翼線安打、山本の投前バントで大野奨二進、大島左飛、京田三振
【巨】丸投ゴロ、岡本三飛、阿部三振
◇４回（両軍０）
【中】福田二ゴロ、ビシエド右飛、高橋三振
【巨】若林一ゴロ、山下航右飛、小林三振
◇５回（両軍０）
【中】阿部右飛、藤井三ゴロ、大野奨遊ゴロ
【巨】桜井三振、亀井二ゴロ、坂本勇三塁内野安打、丸中飛
◇６回（両軍０）
【中】山本三振、大島の一ゴロを一塁阿部が失策、京田のバント捕ゴロで大島二封、福田三ゴロ
【巨】岡本中飛、阿部四球（代走重信）、若林のとき重信二盗、若林左飛、山下航三振
◇７回（中０、巨２）
【中】（一塁山下航、左翼重信）ビシエド二飛、高橋右飛、阿部遊飛
【巨】小林の代打ゲレーロ左越１８号本塁打、桜井の代打田中俊中越二塁打、（投手福）亀井の二ゴロで田中俊三進、坂本勇申告敬遠、（捕手加藤）丸の左犠飛で田中俊生還、岡本の遊ゴロで坂本勇二封
◇８回（中３、巨０）
【中】（投手中川、捕手炭谷、一塁岡本、二塁田中俊、三塁若林）藤井三塁内野安打、加藤の三前バントで藤井二進、福の代打堂上の二ゴロで藤井三進、大島四球、京田の代打石垣の左翼線二塁打で藤井生還、大島三進、（投手マシソン）福田の左中間二塁打で大島、石垣ともに生還（福田の代走遠藤）、ビシエド申告敬遠、（投手田口）高橋のとき捕逸で遠藤三進、ビシエド二進、高橋三振
【巨】（投手ロドリゲス、遊撃堂上、左翼遠藤）重信中飛、若林遊ゴロ、田口の代打石川三振
◇９回（両軍０）
【中】（投手デラロサ）阿部右飛、藤井、加藤ともに三振
【巨】（投手岡田）炭谷遊ゴロ、田中俊の代打陽岱鋼の二ゴロを二塁阿部が失策、亀井中飛、坂本勇の中前安打で陽岱鋼三進、丸三振