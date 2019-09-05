【巨人】ゲレーロ先制弾も逆転負けで５連敗…試合経過

◆巨人２―３中日（５日・東京ドーム）

◇１回（両軍０）

◇２回（両軍０）

◇３回（両軍０）

◇４回（両軍０）

【巨】若林一ゴロ、山下航右飛、小林三振

◇５回（両軍０）

◇６回（両軍０）

【中】山本三振、大島の一ゴロを一塁阿部が失策、京田のバント捕ゴロで大島二封、福田三ゴロ

【巨】岡本中飛、阿部四球（代走重信）、若林のとき重信二盗、若林左飛、山下航三振

◇７回（中０、巨２）

【巨】小林の代打ゲレーロ左越１８号本塁打、桜井の代打田中俊中越二塁打、（投手福）亀井の二ゴロで田中俊三進、坂本勇申告敬遠、（捕手加藤）丸の左犠飛で田中俊生還、岡本の遊ゴロで坂本勇二封

◇８回（中３、巨０）

【中】（投手中川、捕手炭谷、一塁岡本、二塁田中俊、三塁若林）藤井三塁内野安打、加藤の三前バントで藤井二進、福の代打堂上の二ゴロで藤井三進、大島四球、京田の代打石垣の左翼線二塁打で藤井生還、大島三進、（投手マシソン）福田の左中間二塁打で大島、石垣ともに生還（福田の代走遠藤）、ビシエド申告敬遠、（投手田口）高橋のとき捕逸で遠藤三進、ビシエド二進、高橋三振