９月５日の釣果速報（関東）

９月５日の関東地方釣果と７日のこよみ
|月齢
|潮
|7.7
|小潮
|日出
|日入
|5.17
|18.01
|月出
|月入
|13.32
|23.34
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|12.44
|12.32
|12.50
|12.53
|13.32
|13.18
|21.38
|20.25
|21.35
|21.31
|22.33
|22.37
|干潮
|4.45
|3.47
|4.45
|4.46
|5.33
|5.24
|16.35
|14.16
|16.27
|16.16
|17.20
|17.43
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
川尻沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダラ
|-
|-
|土日祝を中心に出船。スロージギング船でヒラメなど狙う。マダラダービー開催中
|夜紫イカ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-0.8kg
|0-7
|水深２５メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|夜紫イカ
|-
|-
|夜紫イカは良型交じりで乗り好調。スジイカも交じる。一つテンヤのマダイ船あり
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.3-0.8kg
|0-3
|水深３０メートルをテンヤで。後半花鯛食い好調。交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|午後タイ
|0.3-1.6kg
|1-5
|４日。水深２５～３０メートルを狙う花鯛食い好調。イナダ等も
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
犬吠埼
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-35cm
|1-3
|アカムツは水深１１５～１５０メートルで鰹はルアーで４キロキハダも
|本ガツオ
|2.2-3.4kg
|0-2
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|19-31cm
|34-46
|花鯛は水深２５メートル。食い好調真鯛やマハタ等交じり多彩
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|18-40cm
|21-50
|コマセで鯵やイナダなども鱚船、ヒラメ船、真鯛船有
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。乗合はヒラメ釣り。水深３０メートル前後を狙い良型の数釣り期待。ワカシ等も
|船
| 外房
大原港
| 太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|0.8-3.5kg
|1-5
|水深４０メートルを狙う。良型主体７日平目船、フグ船が出る
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|アジ
|28-37cm
|5-18
|リレー。スルメは潮悪く苦戦。鬼も０．５～１．２キロ０～１尾
|スルメ
|30-39cm
|0-4
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|26-38cm
|3-15
|リレー。前半アジやサバ等も。タチは大型交じり順調
|タチウオ
|70-110cm
|4-12
|船
| 南房
千田港
| 千倉沖
千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|スルメ
|-
|-
|乗合はスルメかイサキへ出る。スルメは水深１５０～１７０メートル前後で４０センチ級の大型も乗る
|イサキ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 洲崎沖
| 竜一丸
0470-29-0605
|マダイ
|0.4-2.3kg
|0-3
|午前船。富津市白井さん３尾。４日午後２人で各１尾
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マダイ
|0.5kg
|1
|４日午後船１人。コマセでウメイロやイサキなども
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 白浜沖
洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|スルメ
|35-45cm
|0-8
|スルメ船は水深１４０～１７０メートルを狙う。５時集合、５時半出
|カワハギ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|21-36cm
|37
|同船１人。水深８０メートル前後を狙う。大型サバ、黒ムツも
|マダイ
|1.4kg
|1
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|出船せず。タチは中型主体に好調。数釣り期待。マダコは水深１０メートル前後で良型も
|マダコ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。次回７、８日は臨休。水深５～１０メートルで良型交じり好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
横浜沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|半日アジはライトタックルで。７日午後マゴチ、８日マダコ・マゴチのリレー出船
|マゴチ
|-
|-
|船
| 金沢
八景
| 小柴沖
富津沖
| 弁天屋
045-701-9061
|半日アジ
|-
|-
|夏季休業。乗合は他にタチウオ船、リレータチ・ＬＴアジ船、午前タチ船が出る
|午後コチ
|-
|-
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|22-38cm
|20-58
|水深４０メートル狙う。４日午後アジ３～２０尾。共に鯖交じる
|船
| 三浦
長井港
| 城ケ島
| 辰丸
046-856-2778
|スルメ
|-
|-
|出船せず。マルイカ船は終了。７日からスルメ・ヤリイカ船開始。出船時間は６時
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キハダ
|-
|-
|定休日。乗合はキハダ・本ガツオを狙う生き餌船とコマセ船が出る。両船６時出
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|本ガツオ
|2-4.8kg
|0-7
|同船。タナ１５～４０メートルを狙うキハダ計３尾。バラシ多数
|キハダ
|26-28kg
|0-1
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|-
|-
|定休日。マダイ船は水深２５～７０メートルを狙い１キロ前後が食う。数釣り期待。カサゴ船有
|カサゴ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|本ガツオ
|2-6kg
|0-6
|本鰹別船０～３尾．キハダバラす。カワハギ１～８尾
|ＬＴサバ
|30-40cm
|0-10
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|キハダ
|28-32kg
|0-2
|キハダ計５尾、鰹０～３尾別船２７キロキハダ、鰹０～２
|マダイ
|0.5-1.4kg
|0-5
|船
| 小田原
早川港
| 小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|本ガツオ
|1.5-4.7kg
|0-2
|同船。本ガツオはバラシ多数。槍イカ船、ルアー船有
|キハダ
|25kg
|0-1
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|キハダ
|28-31kg
|0-1
|キハダ船はコマセで本ガツオ等のバラシも。５時集合
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
| 森竜丸
0557-68-1477
|本ガツオ
|6kg
|0-1
|仕立船。泳がせで。キハダの跳ねあったがヒットせず
|船
| 南伊豆
須崎港
| 銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|カンパチ
|-
|-
|銭洲遠征船は泳がせ釣りでカンパチ有望１５～１７キロ級が上がっている。キンメ船あり
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|午後タイ
|-
|-
|７、８日は本ガツオ船が出る予定。４時集合。午後タイ船有。夜タチは好調続く
|夜タチウオ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
Ｄ堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|-
|-
|定休日。川崎堤への渡船始発は土日祝５時、平日６時。横浜堤へは連日６時に出る
|カサゴ
|-
|-
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|0.5-0.8kg
|5
|綾瀬市の猿田さんがスズキ島をサナギ餌で狙った。昼上がり
|湖
| 神奈川
相模湖
| ねん坂
| 小川亭
042-684-2011
|Ｂバス
|33-49cm
|8
|多摩市の横川さんが勝瀬橋までをバズベイトでトップ狙った
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 立岩沖
大島
| おおば
0460-84-8984
|ヒメマス
|22-28cm
|15
|ヒメマスはヒメトロで。Ｂバスはポークのダウンショットリグ
|Ｂバス
|30-52cm
|5
|湖
| 山梨
山中湖
| 平野沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|7-10cm
|800
|ソーラードーム船。昭和町の五味さんが水深８．５メートルを紅サシで
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|Ｇ１へらクラブ(1)榎本３５キロ水神ロープ３．３メートル竿一杯の宙(2)大塚１９・５(3)斉藤１８・３
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|93
|玉村町の坂下さんが２．７メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人で３１尾
|湖
| 群馬
榛名湖
| 高原学校前
| 榛名湖
027-374-9217
|ワカサギ
|4-9cm
|257
|高崎市の番野さんが水深４メートルを宙釣り。紅サシ。少ない人２０尾
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|20
|虹鱒は八王子市の坂本さんがクランクＢで。河川でヤマメ８尾
|ロックトラウト
|45-55cm
|3
|渓
| 神奈川
相模川
| 上大島
| 上大島友鮎販売所
042-761-9405
|アユ
|20-25cm
|19
|相模原市の榎本さんがテトラ前のトロ瀬で友釣り。平水。澄み
|渓
| 神奈川
中津川
| 八菅
| 大川屋
046-285-1362
|アユ
|16-21cm
|35
|あきる野市小林さんがタケゾウの瀬で友。平水。澄み。アカ良
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|24-54cm
|42
|５４センチ虹マスは所沢市の志賀さんがスプーン２グラムで。コーホーも
|ヤマメ
|22-26cm
|5
|渓
| 伊豆
狩野川
| 青羽根
| 狩野川漁協組
|アユ
|13-23cm
|15
|伊豆市の植田さんが出口車屋オトリ店下で友。平水。濁りなし
|渓
| 静岡
興津川
| 高瀬
| さかなや
054-395-2637
|アユ
|15-22cm
|13
|富士市の村松さんが高瀬で友釣り。平水。濁りなし。アカ良
|渓
| 長野
千曲川
| 佐久
| あわじ
0267-62-7538
|アユ
|-
|-
|連日の雷雨で３０センチ増水。１４時現在も３０センチ高で泥濁り。６日も釣り不可能の見込み