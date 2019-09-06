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９月５日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

９月５日の関東地方釣果と７日のこよみ

９月７日のこよみ
月齢
7.7 小潮
日出 日入
5.17 18.01
月出 月入
13.32 23.34
９月７日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 12.44 12.32 12.50 12.53 13.32 13.18
21.38 20.25 21.35 21.31 22.33 22.37
干潮 4.45 3.47 4.45 4.46 5.33 5.24
16.35 14.16 16.27 16.16 17.20 17.43
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
川尻沖 		第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダラ - - 　土日祝を中心に出船。スロージギング船でヒラメなど狙う。マダラダービー開催中
夜紫イカ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-0.8kg 0-7 水深２５メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		夜紫イカ - - 　夜紫イカは良型交じりで乗り好調。スジイカも交じる。一つテンヤのマダイ船あり
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.3-0.8kg 0-3 水深３０メートルをテンヤで。後半花鯛食い好調。交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		午後タイ 0.3-1.6kg 1-5 ４日。水深２５～３０メートルを狙う花鯛食い好調。イナダ等も
茨城
波崎港 		波崎沖
犬吠埼 		信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-35cm 1-3 アカムツは水深１１５～１５０メートルで鰹はルアーで４キロキハダも
本ガツオ 2.2-3.4kg 0-2
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 19-31cm 34-46 花鯛は水深２５メートル。食い好調真鯛やマハタ等交じり多彩
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ 18-40cm 21-50 コマセで鯵やイナダなども鱚船、ヒラメ船、真鯛船有
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　出船せず。乗合はヒラメ釣り。水深３０メートル前後を狙い良型の数釣り期待。ワカシ等も
外房
大原港 		太東沖
松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ 0.8-3.5kg 1-5 水深４０メートルを狙う。良型主体７日平目船、フグ船が出る
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		アジ 28-37cm 5-18 リレー。スルメは潮悪く苦戦。鬼も０．５～１．２キロ０～１尾
スルメ 30-39cm 0-4
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 26-38cm 3-15 リレー。前半アジやサバ等も。タチは大型交じり順調
タチウオ 70-110cm 4-12
南房
千田港 		千倉沖
千田沖 		三喜丸
0470-43-8293 		スルメ - - 　乗合はスルメかイサキへ出る。スルメは水深１５０～１７０メートル前後で４０センチ級の大型も乗る
イサキ - -
南房
西川名 		洲崎沖
竜一丸
0470-29-0605 		マダイ 0.4-2.3kg 0-3 午前船。富津市白井さん３尾。４日午後２人で各１尾
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マダイ 0.5kg 1 ４日午後船１人。コマセでウメイロやイサキなども
洲崎
栄ノ浦 		白浜沖
洲崎沖 		早川丸
0470-29-1095 		スルメ 35-45cm 0-8 スルメ船は水深１４０～１７０メートルを狙う。５時集合、５時半出
カワハギ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 21-36cm 37 同船１人。水深８０メートル前後を狙う。大型サバ、黒ムツも
マダイ 1.4kg 1
内房
富津港 		富津沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　出船せず。タチは中型主体に好調。数釣り期待。マダコは水深１０メートル前後で良型も
マダコ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。次回７、８日は臨休。水深５～１０メートルで良型交じり好調
大田
羽田 		川崎沖
横浜沖 		伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日アジはライトタックルで。７日午後マゴチ、８日マダコ・マゴチのリレー出船
マゴチ - -
金沢
八景 		小柴沖
富津沖 		弁天屋
045-701-9061 		半日アジ - - 　夏季休業。乗合は他にタチウオ船、リレータチ・ＬＴアジ船、午前タチ船が出る
午後コチ - -
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 22-38cm 20-58 水深４０メートル狙う。４日午後アジ３～２０尾。共に鯖交じる
三浦
長井港 		城ケ島
辰丸
046-856-2778 		スルメ - - 　出船せず。マルイカ船は終了。７日からスルメ・ヤリイカ船開始。出船時間は６時
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ - - 　定休日。乗合はキハダ・本ガツオを狙う生き餌船とコマセ船が出る。両船６時出
本ガツオ - -
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		本ガツオ 2-4.8kg 0-7 同船。タナ１５～４０メートルを狙うキハダ計３尾。バラシ多数
キハダ 26-28kg 0-1
湘南
腰越港 		腰越沖
孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ - - 　定休日。マダイ船は水深２５～７０メートルを狙い１キロ前後が食う。数釣り期待。カサゴ船有
カサゴ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		本ガツオ 2-6kg 0-6 本鰹別船０～３尾．キハダバラす。カワハギ１～８尾
ＬＴサバ 30-40cm 0-10
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		キハダ 28-32kg 0-2 キハダ計５尾、鰹０～３尾別船２７キロキハダ、鰹０～２
マダイ 0.5-1.4kg 0-5
小田原
早川港 		小田原
平安丸
0465-22-0676 		本ガツオ 1.5-4.7kg 0-2 同船。本ガツオはバラシ多数。槍イカ船、ルアー船有
キハダ 25kg 0-1
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		キハダ 28-31kg 0-1 キハダ船はコマセで本ガツオ等のバラシも。５時集合
東伊豆
網代港 		網代南
森竜丸
0557-68-1477 		本ガツオ 6kg 0-1 仕立船。泳がせで。キハダの跳ねあったがヒットせず
南伊豆
須崎港 		銭洲
ほうえい丸
0558-22-1047 		カンパチ - - 　銭洲遠征船は泳がせ釣りでカンパチ有望１５～１７キロ級が上がっている。キンメ船あり
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		午後タイ - - 　７、８日は本ガツオ船が出る予定。４時集合。午後タイ船有。夜タチは好調続く
夜タチウオ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
Ｄ堤 		山本釣船店
045-622-0997 		シーバス - - 　定休日。川崎堤への渡船始発は土日祝５時、平日６時。横浜堤へは連日６時に出る
カサゴ - -
湘南
茅ケ崎 		平島
磯屋
0467-82-7996 		クロダイ 0.5-0.8kg 5 綾瀬市の猿田さんがスズキ島をサナギ餌で狙った。昼上がり
神奈川
相模湖 		ねん坂
小川亭
042-684-2011 		Ｂバス 33-49cm 8 多摩市の横川さんが勝瀬橋までをバズベイトでトップ狙った
箱根
芦ノ湖 		立岩沖
大島 		おおば
0460-84-8984 		ヒメマス 22-28cm 15 ヒメマスはヒメトロで。Ｂバスはポークのダウンショットリグ
Ｂバス 30-52cm 5
山梨
山中湖 		平野沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 7-10cm 800 ソーラードーム船。昭和町の五味さんが水深８．５メートルを紅サシで
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　Ｇ１へらクラブ(1)榎本３５キロ水神ロープ３．３メートル竿一杯の宙(2)大塚１９・５(3)斉藤１８・３
群馬
鮎川湖 		東桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 93 玉村町の坂下さんが２．７メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人で３１尾
群馬
榛名湖 		高原学校前
榛名湖
027-374-9217 		ワカサギ 4-9cm 257 高崎市の番野さんが水深４メートルを宙釣り。紅サシ。少ない人２０尾
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 20 虹鱒は八王子市の坂本さんがクランクＢで。河川でヤマメ８尾
ロックトラウト 45-55cm 3
神奈川
相模川 		上大島
上大島友鮎販売所
042-761-9405 		アユ 20-25cm 19 相模原市の榎本さんがテトラ前のトロ瀬で友釣り。平水。澄み
神奈川
中津川 		八菅
大川屋
046-285-1362 		アユ 16-21cm 35 あきる野市小林さんがタケゾウの瀬で友。平水。澄み。アカ良
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 24-54cm 42 ５４センチ虹マスは所沢市の志賀さんがスプーン２グラムで。コーホーも
ヤマメ 22-26cm 5
伊豆
狩野川 		青羽根
狩野川漁協組
アユ 13-23cm 15 伊豆市の植田さんが出口車屋オトリ店下で友。平水。濁りなし
静岡
興津川 		高瀬
さかなや
054-395-2637 		アユ 15-22cm 13 富士市の村松さんが高瀬で友釣り。平水。濁りなし。アカ良
長野
千曲川 		佐久
あわじ
0267-62-7538 		アユ - - 　連日の雷雨で３０センチ増水。１４時現在も３０センチ高で泥濁り。６日も釣り不可能の見込み

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