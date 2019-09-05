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黒沢尻工の石塚、開星の田部らがプロ志望届を提出　

スポーツ報知
# 野球# 高校野球

　日本高野連は５日、プロ入り希望の高校生に義務づける「プロ志望届」提出者を更新し、黒沢尻工（岩手）の石塚綜一郎捕手、開星（島根）の田部隼人内野手ら新たに５人がこの日までに提出し、計２３人となった。

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