ジャニーさんお別れの会　元所属タレントや芸能人など主な参列者一覧

武田鉄矢 舘ひろし 真矢ミキ

７月９日に解離性脳動脈瘤（りゅう）破裂によるくも膜下出血で亡くなったジャニーズ事務所社長のジャニー喜多川（本名・喜多川擴＝きたがわ・ひろむ）さん（享年８７）のお別れの会が４日、東京ドームで開催された。「関係者の部」（３５００人）、「一般の部」（８万８０００人）合わせて芸能界史上最多となる９万１５００人（主催者発表）が参列。所属１５４人のほか“ＯＢ”も姿を見せた「関係者の部」では、ショービジネスに生きた希代のプロデューサーを盛大に送り出すキャノン砲も飛び出した。

◆おもな参列者

【ジャニーズ所属】

近藤真彦、佐藤アツヒロ、岡本健一、中居正広、木村拓哉、東山紀之、植草克秀、ＴＯＫＩＯ、ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ、Ｖ６、嵐、ＮＥＷＳ、ＫＡＴ―ＴＵＮ、関ジャニ∞、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ、Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２、Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ、Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ、ジャニーズＷＥＳＴ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、生田斗真、風間俊介、屋良朝幸、内博貴、中山優馬、ふぉ～ゆ～、浜中文一、ＳｉｘＴＯＮＥＳ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、ＨｉＨｉ Ｊｅｔｓ、美 少年、７ ＭＥＮ 侍、宇宙Ｓｉｘ、ＭＡＤＥ、なにわ男子、少年忍者、Ｊｒ．ＳＰ、林翔太、高田翔、寺西拓人、野澤祐樹、室龍太、小川優

【元所属タレント】

飯野おさみ、永田栄二、郷ひろみ、葵テルヨシ、板野俊雄、豊川誕、井上純一、殿ゆたか、森谷泰章、川崎麻世、吉野明男、吉本和子、長谷部徹、松原秀樹、ひかる一平、薬丸裕英、布川敏和、宇治正高、衛藤浩一、曾我泰久、中村繁之、大沢樹生、佐藤寛之、赤坂晃、成田昭二、柳沢超、正木慎也、高木延秀、木野正人、佐野瑞樹、今井翼、ＴＡＫＡ、田中聖

【その他】

秋元康、芦田多恵、生島ヒロシ、石井ふく子、伊集院静、泉ピン子、内館牧子、うつみ宮土理、太田光、太田光代、小倉智昭、北大路欣也、北島三郎、黒木瞳、黒柳徹子、久米宏、ＳＡＭ、山東昭子、大地真央、武田鉄矢、舘ひろし、田中裕二、司葉子、デヴィ・スカルノ、テリー伊藤、徳光和夫、中山秀征、名倉加代子、服部克久、林真理子、船山基紀、堀尾正明、前田美波里、馬飼野康二、真琴つばさ、松井五郎、真矢ミキ、未唯ｍｉｅ、三浦知良、三浦りさ子、みのもんた、森公美子、森浩美、和田アキ子（敬称略）