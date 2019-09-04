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【巨人】４連敗！菅野が２回４失点ＫＯ　坂本勇３４号含む３安打も“投壊”…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人# 野球# プロ野球# 中日
１回１死、坂本勇人が右中間ソロ本塁打を放つ（捕手・加藤匠馬）（カメラ・生澤　英里香）
１回１死、坂本勇人が右中間ソロ本塁打を放つ（捕手・加藤匠馬）（カメラ・生澤　英里香）

◆巨人４―８中日（４日・前橋）

　先発のエース右腕・菅野が２回４失点でＫＯされ、巨人が４連敗を喫した。

　巨人は初回１死、坂本勇が中日の先発左腕・小笠原の低めの初球の直球を捉え、右翼席へ３４号ソロをたたき込んで先制した。

　しかし続く２回、菅野が３連打を浴びて無死満塁とされ、藤井の同点犠飛、加藤の勝ち越し適時打、大島の２点適時二塁打でこの回４点を中日に献上。３回からマウンドを宮国に譲った。

　巨人は丸（６回）、坂本勇（７回）、陽（８回）の適時打で反撃したものの、投手陣は宮国が投手の小笠原に２点適時打（４回）、高木が福田に２ラン（７回）を浴びるなど追加点を許した。

　【試合経過

　◇１回（中０、巨１）

　【中】大島左飛、京田三振、福田左飛

　【巨】石川遊ゴロ、坂本勇右中間３４号本塁打、丸、岡本ともに三振

　◇２回（中４、巨０）

　【中】ビシエド右前安打、高橋の左前安打でビシエド二進、阿部の右前安打で満塁、藤井の中犠飛でビシエド生還、高橋三進、加藤の一塁内野安打で高橋生還、阿部二進、小笠原スリーバント失敗三振、大島の右翼線二塁打で阿部、加藤ともに生還、京田一飛

　【巨】ゲレーロ右飛、若林三振、増田大左前安打、炭谷のとき増田大二盗、炭谷三振

　◇３回（両軍０）

　【中】（投手宮国）福田中飛、（２球目の自打球によりビシエド負傷）ビシエドの代打堂上三振、高橋一ゴロ

　【巨】宮国三振、石川二直、坂本勇中飛

　◇４回（中２、巨０）

　【中】阿部投手内野安打、藤井の二ゴロで阿部二封、加藤の右中間二塁打で藤井三進、小笠原の右翼線二塁打で藤井、加藤ともに生還、大島の一直で小笠原二塁戻れず併殺

　【巨】丸一ゴロ、岡本二飛、ゲレーロ捕邪飛

　◇５回（両軍０）

　【中】京田遊ゴロ、福田二飛、堂上投ゴロ

　【巨】若林、増田大ともに中飛、炭谷右前安打、宮国の代打大城二ゴロ

　◇６回（中０、巨１）

　【中】（投手高木、捕手大城）高橋右越三塁打、阿部二飛、藤井三振、加藤申告敬遠、小笠原三振

　【巨】石川右中間二塁打、坂本勇二飛、丸の右前安打で石川一挙生還、岡本一邪飛、ゲレーロ四球で丸二進、（投手三ツ間）若林三邪飛

  • ６回１死二塁、丸佳浩が右前適時打（カメラ・相川　和寛）

    ６回１死二塁、丸佳浩が右前適時打（カメラ・相川　和寛）

　◇７回（中２、巨１）

　【中】大島左前安打、京田バント三飛、福田左中間１７号２ラン、堂上中前安打、高橋中飛、阿部二ゴロ

  • ７回１死一塁、福田永将が左中間２ラン本塁打を放つ（捕手・大城卓三）

    ７回１死一塁、福田永将が左中間２ラン本塁打を放つ（捕手・大城卓三）

　【巨】（投手福）増田大三振、高木の代打陽岱鋼右前安打、大城四球で陽岱鋼二進、石川の右飛で陽岱鋼三進、坂本勇の左前安打で陽岱鋼生還、大城二進、丸三振

　◇８回（中２、巨１）

　【中】（投手大竹、中堅陽岱鋼）藤井遊ゴロ、加藤三ゴロ、福の代打石橋三振

　【巨】（投手祖父江、右翼武田）岡本死球、ゲレーロ三振、若林遊直、増田大の代打山下の右前安打で岡本二進、陽岱鋼の左前安打で岡本一挙生還、山下二進、（投手藤嶋）大城の代打阿部三振

　◇９回（両軍０）

　【中】（投手中川、捕手小林、二塁田中俊、左翼山下）大島左前安打、京田のバント捕ゴロで大島二封、福田、堂上ともに三振

　【巨】（投手岡田、左翼遠藤）石川三振、坂本勇中前安打、田中俊の投ゴロで坂本勇二封、岡本二ゴロ

試合詳細
１回１死、坂本勇人が右中間ソロ本塁打を放つ（捕手・加藤匠馬）（カメラ・生澤　英里香）
６回１死二塁、丸佳浩が右前適時打（カメラ・相川　和寛）
７回１死一塁、福田永将が左中間２ラン本塁打を放つ（捕手・大城卓三）
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