ジャニー喜多川さんお別れ会に近藤真彦ら事務所タレント８３人参列

７月９日に解離性脳動脈瘤（りゅう）破裂によるくも膜下出血で亡くなったジャニーズ事務所社長のジャニー喜多川（本名・喜多川擴＝きたがわ・ひろむ）さん（享年８７）のお別れ会が４日、東京ドームで営まれた。午前１１時からの「関係者の部」では、所属タレント８３人が出席した。

参列したタレントは以下の通り

近藤真彦

佐藤アツヒロ

岡本健一

中居正広

木村拓哉

少年隊（東山紀之 植草克秀）

ＴＯＫＩＯ（城島茂 国分太一 松岡昌宏 長瀬智也）

ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ（堂本光一 堂本剛）

Ｖ６（坂本昌行 長野博 井ノ原快彦 森田剛 三宅健 岡田准一）

嵐（大野智 二宮和也 櫻井翔 相葉雅紀 松本潤）

ＮＥＷＳ（小山慶一郎 加藤シゲアキ 増田貴久 手越祐也）

ＫＡＴ‐ＴＵＮ（亀梨和也 上田竜也 中丸雄一）

関ジャニ∞（横山裕 村上信五 丸山隆平 安田章大 錦戸亮 大倉忠義）

Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ（山田涼介 知念侑李 中島裕翔 有岡大貴 高木雄也 伊野尾慧 八乙女光 藪宏太）

Ｋｉｓ－Ｍｙ‐Ｆｔ２（北山宏光 千賀健永 宮田俊哉 横尾渉 藤ヶ谷太輔 玉森裕太 二階堂高嗣）

Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ（佐藤勝利 中島健人 菊地風磨 マリウス葉）

Ａ．Ｂ．Ｃ‐Ｚ（橋本良亮 戸塚祥太 河合郁人 五関晃一 塚田僚一）

ジャニーズＷＥＳＴ（重岡大毅 桐山照史 中間淳太 神山智洋 藤井流星 濱田崇裕 小瀧望）

Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ（平野紫耀 永瀬廉 高橋海人 岸優太 神宮寺勇太）

生田斗真

風間俊介

屋良朝幸

内博貴

中山優馬

ふぉ～ゆ～

越岡裕貴

松崎祐介

福田悠太

辰巳雄大

浜中文一

ＳｉｘＴＯＮＥＳ（ジェシー 京本大我 高地優吾 松村北斗 森本慎太郎 田中樹）

Ｓｎｏｗ Ｍａｎ（岩本照 深澤辰哉 ラウール 渡辺翔太 向井康二 阿部亮平 目黒蓮 宮館涼太 佐久間大介）

Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ（宮近海斗 中村海人 七五三掛龍也 川島如恵留 吉澤閑也 松本元太 松倉海斗）

ＨｉＨｉ Ｊｅｔｓ（高橋優斗 井上瑞希 橋本涼 猪狩蒼弥 作間龍斗）

美 少年（佐藤龍我 金指一世 藤井直樹 岩崎大昇）

７ ＭＥＮ 侍（中村嶺亜 本高克樹 佐々木大光 矢花黎）

宇宙Ｓｉｘ（山本亮太 江田剛 松本幸大 原嘉孝）

ＭＡＤＥ（稲葉光 秋山大河 冨岡健翔 福士申樹）

なにわ男子（西畑大吾 高橋恭平 大橋和也）

少年忍者（北川拓実 内村颯太 ヴァサイエガ渉 元木湧 織山尚大 安嶋秀生 平塚翔馬 豊田陸人 黒田光輝 深田竜生 檜山光生 青木滉平 稲葉通陽 久保廉 川崎星輝）

Ｊｒ．ＳＰ（林蓮音 和田優希 松尾龍 中村浩大）

林翔太

高田翔

寺西拓人

野澤祐樹

室龍太

小川優