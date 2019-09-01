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朝倉未来の一番弟子が一本勝ち…「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳアマチュア」全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
ジュエルスのアマチュア大会に出た選手たち
ジュエルスのアマチュア大会に出た選手たち

◆ＤＥＥＰ　ＴＯＫＹＯ　ＩＭＰＡＣＴ　２０１９（１日、新宿ＦＡＣＥ）

　新宿ＦＡＣＥで１日、「ＤＥＥＰ　ＴＯＫＹＯ　ＩＭＰＡＣＴ　２０１９」が開催され、同大会内で「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳアマチュア」も行われた。

　本大会では２０１７年の修斗フェザー級新人王に輝いた星野豊＝和術慧舟會ＨＥＡＲＴＳ＝が、元警察官で「ＤＥＥＰフューチャーキングトーナメント２０１５　ライト級優勝」の高塩竜司（２３）＝ＫＩＢＡマーシャルアーツクラブ＝との新人王対決を制した。また、ユーチューバー朝倉未来（２７）の一番弟子・佐々木大＝トライフォース赤坂＝も出場し一本勝ち。大会を盛り上げた。

　【全試合結果】

　▽第１試合　（ストロー級　アマチュアキックルール）

○サラ（２回４４秒　ＴＫＯ）マヤ●

　▽第２試合　（ストロー級　グラップリングルール）

○森さくら（判定　３―０）吉成悠●

　▽第３試合　（ストロー級　アマチュアＭＭＡルール）

○川西まゆ（判定　３―０）山田凛音●

　▽第４試合　（６１．５キロ以下　アマチュアキックルール）

○ローリジェゼゲル（１回１分１１秒　レフェリーストップ）岡村恭子●

　▽第５試合　（ストロー級　グラップリングルール）

○森さくら（１回２分４０秒　腕十字固め）高崎栞●

　▽第６試合　（ストロー級　アマチュアＭＭＡルール）

○神野朱璃（１回１分４４秒　チョークスリーパー）マヤ●

　▽第７試合　（６６．５キロ以下　ＭＭＡ　ＳＰルール）

○堀口由莉菜（判定　３―０）澤田一美●

　▽第８試合　（５８キロ以下　アマチュアキックルール）

○木村琉音（１回４９秒　レフェリーストップ）ＭＡＳＡ●

　▽第９試合　（バンタム級）

○井上皓平（１回２分３３秒　レフェリーストップ）松丸息吹●

　▽第１０試合　（ウェルター級）

○佐々木大（１回２分４３秒　チョークスリーパー）ハーレー・ビーハン●

　▽第１１試合　（フェザー級）

○星野豊（判定　２―１）高塩竜司●

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