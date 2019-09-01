朝倉未来の一番弟子が一本勝ち…「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳアマチュア」全試合結果

◆ＤＥＥＰ ＴＯＫＹＯ ＩＭＰＡＣＴ ２０１９（１日、新宿ＦＡＣＥ）
新宿ＦＡＣＥで１日、「ＤＥＥＰ ＴＯＫＹＯ ＩＭＰＡＣＴ ２０１９」が開催され、同大会内で「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳアマチュア」も行われた。
本大会では２０１７年の修斗フェザー級新人王に輝いた星野豊＝和術慧舟會ＨＥＡＲＴＳ＝が、元警察官で「ＤＥＥＰフューチャーキングトーナメント２０１５ ライト級優勝」の高塩竜司（２３）＝ＫＩＢＡマーシャルアーツクラブ＝との新人王対決を制した。また、ユーチューバー朝倉未来（２７）の一番弟子・佐々木大＝トライフォース赤坂＝も出場し一本勝ち。大会を盛り上げた。
【全試合結果】
▽第１試合 （ストロー級 アマチュアキックルール）
○サラ（２回４４秒 ＴＫＯ）マヤ●
▽第２試合 （ストロー級 グラップリングルール）
○森さくら（判定 ３―０）吉成悠●
▽第３試合 （ストロー級 アマチュアＭＭＡルール）
○川西まゆ（判定 ３―０）山田凛音●
▽第４試合 （６１．５キロ以下 アマチュアキックルール）
○ローリジェゼゲル（１回１分１１秒 レフェリーストップ）岡村恭子●
▽第５試合 （ストロー級 グラップリングルール）
○森さくら（１回２分４０秒 腕十字固め）高崎栞●
▽第６試合 （ストロー級 アマチュアＭＭＡルール）
○神野朱璃（１回１分４４秒 チョークスリーパー）マヤ●
▽第７試合 （６６．５キロ以下 ＭＭＡ ＳＰルール）
○堀口由莉菜（判定 ３―０）澤田一美●
▽第８試合 （５８キロ以下 アマチュアキックルール）
○木村琉音（１回４９秒 レフェリーストップ）ＭＡＳＡ●
▽第９試合 （バンタム級）
○井上皓平（１回２分３３秒 レフェリーストップ）松丸息吹●
▽第１０試合 （ウェルター級）
○佐々木大（１回２分４３秒 チョークスリーパー）ハーレー・ビーハン●
▽第１１試合 （フェザー級）
○星野豊（判定 ２―１）高塩竜司●