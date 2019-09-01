オカダ・カズチカ、鈴木みのる下しＩＷＧＰヘビーＶ３！棚橋はブリティッシュヘビー初戴冠…新日ロンドン大会全成績

◆新日本プロレス・英ロンドン大会（３１日・ザ・カッパーボックス、観衆６１１９人満員）
メインイベントでＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）が挑戦者の鈴木みのる（５１）を必殺のレインメーカーで下し、３度目の防衛を果たした。
試合後には今年のＧ１クライマックス・リーグ戦でオカダから初勝利を挙げたＳＡＮＡＤＡ（３１）がリング上に登場。次期挑戦をアピールした。
セミファイナルのブリティッシュヘビー級選手権では、挑戦者の棚橋弘至（４２）がザック・セイバーＪｒ．（３１）を下し、初戴冠。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権では、バレットクラブ入りしたＫＥＮＴＡ（３８）が王者・石井智宏（４３）相手にチームメイトの助けを借りながら辛勝。こちらも初戴冠を果たした。
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＳＨＯ、ロッキー・ロメロ、ＹＯＨ（８分１９秒 パワーブリーカー→片エビ固め）田口隆祐、海野翔太、成田蓮●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇飯伏幸太、ジュース・ロビンソン（８分４６秒 カミゴェ→片エビ固め）高橋裕二郎、ヒクレオ●
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇ウィル・オスプレイ、ロビー・イーグルス（１０分３６秒 雪崩式ダブルスパニッシュ・フライ→片エビ固め）エル・ファンタズモ、石森太二●
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（１２分５９秒 Ｓｋｕｌｌ Ｅｎｄ）ジェイ・ホワイト、チェーズ・オーエンズ●
▽ＩＷＧＰタッグ選手権試合６０分１本勝負
〇タマ・トンガ、タンガ・ロア（１２分５６秒 スーパーパワーボム→片エビ固め）マーク・デイビス、カイル・フレッチャー●
※王者組が５度目の防衛
▽ＮＥＶＢＥＲ無差別級選手権試合６０分１本勝負
〇ＫＥＮＴＡ（２０分１６秒 ｇｏ２ｓｌｅｅｐ→片エビ固め）石井智宏●
※石井が初防衛に失敗、ＫＥＮＴＡが新王者に
▽ブリティッシュヘビー級選手権試合６０分１本勝負
〇棚橋弘至（１７分３９秒 ハイフライフロー→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．●
※ザックが防衛に失敗、棚橋が新王者に
▽ＩＷＧＰヘビー級選手権試合６０分１本勝負
〇オカダ・カズチカ（３３分２５秒 レインメーカー→片エビ固め）鈴木みのる●
※オカダが３度目の防衛