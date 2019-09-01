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オカダ・カズチカ、鈴木みのる下しＩＷＧＰヘビーＶ３！棚橋はブリティッシュヘビー初戴冠…新日ロンドン大会全成績

スポーツ報知
# 格闘技
オカダ・カズチカ
オカダ・カズチカ

◆新日本プロレス・英ロンドン大会（３１日・ザ・カッパーボックス、観衆６１１９人満員）

　メインイベントでＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）が挑戦者の鈴木みのる（５１）を必殺のレインメーカーで下し、３度目の防衛を果たした。

　試合後には今年のＧ１クライマックス・リーグ戦でオカダから初勝利を挙げたＳＡＮＡＤＡ（３１）がリング上に登場。次期挑戦をアピールした。

　セミファイナルのブリティッシュヘビー級選手権では、挑戦者の棚橋弘至（４２）がザック・セイバーＪｒ．（３１）を下し、初戴冠。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権では、バレットクラブ入りしたＫＥＮＴＡ（３８）が王者・石井智宏（４３）相手にチームメイトの助けを借りながら辛勝。こちらも初戴冠を果たした。

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＳＨＯ、ロッキー・ロメロ、ＹＯＨ（８分１９秒　パワーブリーカー→片エビ固め）田口隆祐、海野翔太、成田蓮●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇飯伏幸太、ジュース・ロビンソン（８分４６秒　カミゴェ→片エビ固め）高橋裕二郎、ヒクレオ●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ウィル・オスプレイ、ロビー・イーグルス（１０分３６秒　雪崩式ダブルスパニッシュ・フライ→片エビ固め）エル・ファンタズモ、石森太二●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（１２分５９秒　Ｓｋｕｌｌ　Ｅｎｄ）ジェイ・ホワイト、チェーズ・オーエンズ●

　▽ＩＷＧＰタッグ選手権試合６０分１本勝負

　〇タマ・トンガ、タンガ・ロア（１２分５６秒　スーパーパワーボム→片エビ固め）マーク・デイビス、カイル・フレッチャー●

　※王者組が５度目の防衛

　▽ＮＥＶＢＥＲ無差別級選手権試合６０分１本勝負

　〇ＫＥＮＴＡ（２０分１６秒　ｇｏ２ｓｌｅｅｐ→片エビ固め）石井智宏●

　※石井が初防衛に失敗、ＫＥＮＴＡが新王者に

　▽ブリティッシュヘビー級選手権試合６０分１本勝負

　〇棚橋弘至（１７分３９秒　ハイフライフロー→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．●

　※ザックが防衛に失敗、棚橋が新王者に

　▽ＩＷＧＰヘビー級選手権試合６０分１本勝負

　〇オカダ・カズチカ（３３分２５秒　レインメーカー→片エビ固め）鈴木みのる●

　※オカダが３度目の防衛

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