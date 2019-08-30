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【巨人】丸、勝ち越し打＆ダメ押し２ラン！３連勝でＭ１７…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回２死一、二塁、丸佳浩の適時打で勝ち越し、ベンチのナインが大喜び　（カメラ・保井　秀則）
７回２死一、二塁、丸佳浩の適時打で勝ち越し、ベンチのナインが大喜び　（カメラ・保井　秀則）

◆阪神１―４巨人（３０日・甲子園）

　巨人は阪神を下して３連勝とし、優勝マジックを１７に減らした。今季３戦２勝で負けなしの高橋が先発。雨で試合開始が１時間遅れたが、４回を３安打１失点７奪三振と力投した。

　打線は初回、岡本の３試合連続打点となる適時打で１点を先取。同点の７回２死一、二塁で、丸が勝ち越しタイムリーを放つと、９回には２戦連発となるダメ押しの２ラン。この日４安打の活躍だった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍１）

　【巨】亀井遊邪飛、坂本勇三振、丸右前安打、岡本のとき丸二盗、暴投で丸三進、岡本の左翼線二塁打で丸生還、ゲレーロ四球、大城の遊ゴロでゲレーロ二封

  • １回２死三塁、先制の適時二塁打を放つ岡本和真（投手は高橋遥人）（カメラ・中島　傑）

    １回２死三塁、先制の適時二塁打を放つ岡本和真（投手は高橋遥人）（カメラ・中島　傑）

　【神】木浪二塁内野安打、近本の二ゴロで木浪二封、福留三振、マルテの左翼線二塁打で近本一挙生還、糸原右飛

  • １回２死一塁、マルテに適時二塁打を打たれ打球を見つめる高橋優貴（捕手は小林誠司）（カメラ・中島　傑）

    １回２死一塁、マルテに適時二塁打を打たれ打球を見つめる高橋優貴（捕手は小林誠司）（カメラ・中島　傑）

　◆２回（両軍０）

　【巨】小林中前安打、田中俊右飛、高橋スリーバント失敗三振、亀井遊ゴロ

  • ２回１死一塁、スリーバント失敗の高橋優貴　（カメラ・保井　秀則）

    ２回１死一塁、スリーバント失敗の高橋優貴　（カメラ・保井　秀則）

　【神】北條、中谷、梅野三者連続三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】坂本勇二ゴロ、丸遊ゴロ、岡本三ゴロ

　【神】高橋遥三飛、木浪四球、近本三振、福留のとき木浪二盗、福留四球、マルテ三ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】ゲレーロ右翼線安打、大城遊ゴロ併殺打、小林三振

　【神】糸原三振、北條中前安打、中谷四球で北條二進、梅野三振、高橋遥の三ゴロで中谷二封

　◆５回（両軍０）

　【巨】田中俊三振、高橋の代打石川左前安打、亀井二ゴロ併殺打

  • ５回１死、左前安打を放つ石川慎吾（捕手は梅野隆太郎）（カメラ・中島　傑）

    ５回１死、左前安打を放つ石川慎吾（捕手は梅野隆太郎）（カメラ・中島　傑）

　【神】（投手田口、右翼石川）木浪三飛、近本遊ゴロ、福留左翼線安打、マルテ四球で福留二進、糸原遊飛

　◆６回（両軍０）

　【巨】坂本勇三振、丸右前安打、岡本四球で丸二進、ゲレーロ三振、大城の一塁内野安打で満塁、小林二ゴロ

  • ６回２死満塁、二ゴロに倒れた小林誠司（カメラ・石田　順平）

    ６回２死満塁、二ゴロに倒れた小林誠司（カメラ・石田　順平）

　【神】北條二直、中谷三ゴロ、梅野二塁内野安打、高橋遥の二ゴロで梅野二封

　◆７回（巨１、神０）

　【巨】田中俊一ゴロ、石川右前安打、田口の投前バントで石川二進、坂本勇申告敬遠、丸の右前安打で石川生還、坂本勇三進、岡本三ゴロ

  • ７回２死一、二塁、右前適時打を放った丸佳浩は両腕をベンチ向かって突き出す（カメラ・泉　貫太）

    ７回２死一、二塁、右前適時打を放った丸佳浩は両腕をベンチ向かって突き出す（カメラ・泉　貫太）

　【神】木浪左中間安打（代走植田）、近本三邪飛、福留のとき植田二盗、福留三振、マルテ申告敬遠、糸原二飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手ドリス、遊撃植田）ゲレーロ三ゴロ、大城三振、小林左前安打、田中俊三振

　【神】（投手マシソン）北條右飛、中谷の代打高山左飛、梅野一飛

  • ８回から３番手で登板し１回無失点に抑えたマシソン（カメラ・泉　貫太）

    ８回から３番手で登板し１回無失点に抑えたマシソン（カメラ・泉　貫太）

試合詳細
７回２死一、二塁、丸佳浩の適時打で勝ち越し、ベンチのナインが大喜び　（カメラ・保井　秀則）
１回２死三塁、先制の適時二塁打を放つ岡本和真（投手は高橋遥人）（カメラ・中島　傑）
１回２死一塁、マルテに適時二塁打を打たれ打球を見つめる高橋優貴（捕手は小林誠司）（カメラ・中島　傑）
２回１死一塁、スリーバント失敗の高橋優貴　（カメラ・保井　秀則）
５回１死、左前安打を放つ石川慎吾（捕手は梅野隆太郎）（カメラ・中島　傑）
６回２死満塁、二ゴロに倒れた小林誠司（カメラ・石田　順平）
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