【巨人】丸、勝ち越し打＆ダメ押し２ラン！３連勝でＭ１７…阪神戦試合経過

◆阪神１―４巨人（３０日・甲子園）

巨人は阪神を下して３連勝とし、優勝マジックを１７に減らした。今季３戦２勝で負けなしの高橋が先発。雨で試合開始が１時間遅れたが、４回を３安打１失点７奪三振と力投した。

打線は初回、岡本の３試合連続打点となる適時打で１点を先取。同点の７回２死一、二塁で、丸が勝ち越しタイムリーを放つと、９回には２戦連発となるダメ押しの２ラン。この日４安打の活躍だった。

【試合経過】

◆１回（両軍１）

◆２回（両軍０）

【神】北條、中谷、梅野三者連続三振

◆３回（両軍０）

【巨】坂本勇二ゴロ、丸遊ゴロ、岡本三ゴロ

【神】高橋遥三飛、木浪四球、近本三振、福留のとき木浪二盗、福留四球、マルテ三ゴロ

◆４回（両軍０）

【巨】ゲレーロ右翼線安打、大城遊ゴロ併殺打、小林三振

【神】糸原三振、北條中前安打、中谷四球で北條二進、梅野三振、高橋遥の三ゴロで中谷二封

◆５回（両軍０）

【神】（投手田口、右翼石川）木浪三飛、近本遊ゴロ、福留左翼線安打、マルテ四球で福留二進、糸原遊飛

◆６回（両軍０）

【神】北條二直、中谷三ゴロ、梅野二塁内野安打、高橋遥の二ゴロで梅野二封

◆７回（巨１、神０）

【神】木浪左中間安打（代走植田）、近本三邪飛、福留のとき植田二盗、福留三振、マルテ申告敬遠、糸原二飛

◆８回（両軍０）