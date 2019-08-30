【巨人】丸、勝ち越し打＆ダメ押し２ラン！３連勝でＭ１７…阪神戦試合経過

◆阪神１―４巨人（３０日・甲子園）
巨人は阪神を下して３連勝とし、優勝マジックを１７に減らした。今季３戦２勝で負けなしの高橋が先発。雨で試合開始が１時間遅れたが、４回を３安打１失点７奪三振と力投した。
打線は初回、岡本の３試合連続打点となる適時打で１点を先取。同点の７回２死一、二塁で、丸が勝ち越しタイムリーを放つと、９回には２戦連発となるダメ押しの２ラン。この日４安打の活躍だった。
【試合経過】
◆１回（両軍１）
【巨】亀井遊邪飛、坂本勇三振、丸右前安打、岡本のとき丸二盗、暴投で丸三進、岡本の左翼線二塁打で丸生還、ゲレーロ四球、大城の遊ゴロでゲレーロ二封
【神】木浪二塁内野安打、近本の二ゴロで木浪二封、福留三振、マルテの左翼線二塁打で近本一挙生還、糸原右飛
◆２回（両軍０）
【神】北條、中谷、梅野三者連続三振
◆３回（両軍０）
【巨】坂本勇二ゴロ、丸遊ゴロ、岡本三ゴロ
【神】高橋遥三飛、木浪四球、近本三振、福留のとき木浪二盗、福留四球、マルテ三ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】ゲレーロ右翼線安打、大城遊ゴロ併殺打、小林三振
【神】糸原三振、北條中前安打、中谷四球で北條二進、梅野三振、高橋遥の三ゴロで中谷二封
◆５回（両軍０）
【神】（投手田口、右翼石川）木浪三飛、近本遊ゴロ、福留左翼線安打、マルテ四球で福留二進、糸原遊飛
◆６回（両軍０）
【神】北條二直、中谷三ゴロ、梅野二塁内野安打、高橋遥の二ゴロで梅野二封
◆７回（巨１、神０）
【巨】田中俊一ゴロ、石川右前安打、田口の投前バントで石川二進、坂本勇申告敬遠、丸の右前安打で石川生還、坂本勇三進、岡本三ゴロ
【神】木浪左中間安打（代走植田）、近本三邪飛、福留のとき植田二盗、福留三振、マルテ申告敬遠、糸原二飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手ドリス、遊撃植田）ゲレーロ三ゴロ、大城三振、小林左前安打、田中俊三振