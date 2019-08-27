Ｕ―１８日本代表、スペイン遠征メンバーに鳥栖ＭＦ松岡ら２２人

日本サッカー協会は２７日、Ｕ―１８日本代表のスペイン遠征（９月２～１１日）に臨むメンバー２２人を発表した。
同代表を率いる影山雅永監督は２２人を招集。準優勝した６月のトゥーロン国際大会でＵ―２２日本代表に飛び級選出された鳥栖ＭＦ松岡大起（１８）、３月にＵ―２０日本代表の欧州遠征に帯同した身長１９０センチＦＷ桜川ソロモン（１８）らが選ばれた。
今回の遠征では、Ｕ―１８スコットランド代表、Ｕ―１８スペイン代表などと練習試合を４試合を行う。同代表は、１１月にＡＦＣ・Ｕ―１９選手権２０２０予選（２～１１日）に臨む。
選出メンバーは以下の通り。
【ＧＫ】
１ 小久保玲央ブライアン（１８、ＳＬベンフィカ＝ポルトガル）
１２ 小畑裕馬（１７、仙台ユース）
【ＤＦ】
２ 西尾隆矢（１８、Ｃ大阪Ｕ―１８）
１９ 池田航（１８、横浜Ｍユース）
１５ 三原秀真（１８、愛媛Ｕ―１８）
２２ 林田魁斗（１７、Ｃ大阪Ｕ―１８）
３ 加藤聖（１７、ＪＦＡアカデミーＵ１８）
４ 馬場晴也（１７、東京Ｖユース）
１７ 石田凌太郎（１７、名古屋Ｕ―１８）
【ＭＦ】
６ 中山陸（１８、甲府）
１４ 岩本翔（１８、筑波大）
７ 柴田壮介（１８、湘南）
８ 松岡大起（１８、鳥栖）
１０ 小田裕太郎（１８、神戸Ｕ―１８）
５ 松本凪生（１７、Ｃ大阪Ｕ―１８）
１３ 鮎川峻（１７、広島ユース）
１６ 石浦大雅（１７、東京Ｖユース）
【ＦＷ】
１８ 大森真吾（１８、順大）
９ 藤尾翔太（１８、Ｃ大阪Ｕ―１８）
２１ 晴山岬（１８、帝京長岡）
１１ 桜川ソロモン（１８、千葉Ｕ―１８）
２０ 植中朝日（１７、ＪＦＡアカデミーＵ１８）