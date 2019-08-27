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Ｕ―１８日本代表、スペイン遠征メンバーに鳥栖ＭＦ松岡ら２２人

スポーツ報知
# サッカー# サッカー日本代表
鳥栖ＭＦ松岡
鳥栖ＭＦ松岡

　日本サッカー協会は２７日、Ｕ―１８日本代表のスペイン遠征（９月２～１１日）に臨むメンバー２２人を発表した。

　同代表を率いる影山雅永監督は２２人を招集。準優勝した６月のトゥーロン国際大会でＵ―２２日本代表に飛び級選出された鳥栖ＭＦ松岡大起（１８）、３月にＵ―２０日本代表の欧州遠征に帯同した身長１９０センチＦＷ桜川ソロモン（１８）らが選ばれた。

　今回の遠征では、Ｕ―１８スコットランド代表、Ｕ―１８スペイン代表などと練習試合を４試合を行う。同代表は、１１月にＡＦＣ・Ｕ―１９選手権２０２０予選（２～１１日）に臨む。

　選出メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

１　小久保玲央ブライアン（１８、ＳＬベンフィカ＝ポルトガル）

１２　小畑裕馬（１７、仙台ユース）

【ＤＦ】

２　西尾隆矢（１８、Ｃ大阪Ｕ―１８）

１９　池田航（１８、横浜Ｍユース）

１５　三原秀真（１８、愛媛Ｕ―１８）

２２　林田魁斗（１７、Ｃ大阪Ｕ―１８）

３　加藤聖（１７、ＪＦＡアカデミーＵ１８）

４　馬場晴也（１７、東京Ｖユース）

１７　石田凌太郎（１７、名古屋Ｕ―１８）

【ＭＦ】

６　中山陸（１８、甲府）

１４　岩本翔（１８、筑波大）

７　柴田壮介（１８、湘南）

８　松岡大起（１８、鳥栖）

１０　小田裕太郎（１８、神戸Ｕ―１８）

５　松本凪生（１７、Ｃ大阪Ｕ―１８）

１３　鮎川峻（１７、広島ユース）

１６　石浦大雅（１７、東京Ｖユース）

【ＦＷ】

１８　大森真吾（１８、順大）

９　藤尾翔太（１８、Ｃ大阪Ｕ―１８）

２１　晴山岬（１８、帝京長岡）

１１　桜川ソロモン（１８、千葉Ｕ―１８）

２０　植中朝日（１７、ＪＦＡアカデミーＵ１８）

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