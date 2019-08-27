Ｕ―１８日本代表、スペイン遠征メンバーに鳥栖ＭＦ松岡ら２２人

鳥栖ＭＦ松岡

日本サッカー協会は２７日、Ｕ―１８日本代表のスペイン遠征（９月２～１１日）に臨むメンバー２２人を発表した。

同代表を率いる影山雅永監督は２２人を招集。準優勝した６月のトゥーロン国際大会でＵ―２２日本代表に飛び級選出された鳥栖ＭＦ松岡大起（１８）、３月にＵ―２０日本代表の欧州遠征に帯同した身長１９０センチＦＷ桜川ソロモン（１８）らが選ばれた。

今回の遠征では、Ｕ―１８スコットランド代表、Ｕ―１８スペイン代表などと練習試合を４試合を行う。同代表は、１１月にＡＦＣ・Ｕ―１９選手権２０２０予選（２～１１日）に臨む。

選出メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

１ 小久保玲央ブライアン（１８、ＳＬベンフィカ＝ポルトガル）

１２ 小畑裕馬（１７、仙台ユース）

【ＤＦ】

２ 西尾隆矢（１８、Ｃ大阪Ｕ―１８）

１９ 池田航（１８、横浜Ｍユース）

１５ 三原秀真（１８、愛媛Ｕ―１８）

２２ 林田魁斗（１７、Ｃ大阪Ｕ―１８）

３ 加藤聖（１７、ＪＦＡアカデミーＵ１８）

４ 馬場晴也（１７、東京Ｖユース）

１７ 石田凌太郎（１７、名古屋Ｕ―１８）

【ＭＦ】

６ 中山陸（１８、甲府）

１４ 岩本翔（１８、筑波大）

７ 柴田壮介（１８、湘南）

８ 松岡大起（１８、鳥栖）

１０ 小田裕太郎（１８、神戸Ｕ―１８）

５ 松本凪生（１７、Ｃ大阪Ｕ―１８）

１３ 鮎川峻（１７、広島ユース）

１６ 石浦大雅（１７、東京Ｖユース）

【ＦＷ】

１８ 大森真吾（１８、順大）

９ 藤尾翔太（１８、Ｃ大阪Ｕ―１８）

２１ 晴山岬（１８、帝京長岡）

１１ 桜川ソロモン（１８、千葉Ｕ―１８）

２０ 植中朝日（１７、ＪＦＡアカデミーＵ１８）