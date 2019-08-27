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【セ・パ公示】（２７日）広島が薮田、中日が鈴木翔太を登録
2019年8月27日 17時35分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
広島・薮田和樹
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽広島 薮田和樹投手
▽中日 鈴木翔太投手
▽阪神 俊介外野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽西武 伊藤翔投手
▽オリックス 斎藤綱記投手
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