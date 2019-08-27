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【セ・パ公示】（２７日）広島が薮田、中日が鈴木翔太を登録

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
広島・薮田和樹
広島・薮田和樹

　◆セ・リーグ

【出場選手登録】

　▽広島　薮田和樹投手

　▽中日　鈴木翔太投手

　▽阪神　俊介外野手

　◆パ・リーグ

【出場選手登録】

　▽西武　伊藤翔投手

　▽オリックス　斎藤綱記投手

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