貴景勝が関脇降下、遠藤が８場所ぶり小結復帰…秋場所番付発表　幕内全番付一覧

三役復帰の遠藤

日本相撲協会は２６日、大相撲秋場所（９月８日初日・両国国技館）の新番付を発表した。

大関から陥落した貴景勝（２３）＝千賀ノ浦＝は西関脇となり、１０勝以上での大関返り咲きを目指す。遠藤（２８）＝追手風＝ は昨年夏場所以来８場所ぶりの再小結。剣翔（２８）＝追手風＝ が新入幕、石浦（２９）、東龍（３２）＝玉ノ井＝、豊山（２５）＝時津風＝が再入幕となった。

幕内番付は以下の通り。

◆大相撲秋場所番付

【東】

東横綱・鶴竜（３４）＝井筒＝

東大関・高安（２９）＝田子ノ浦＝

東大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝

東関脇・御嶽海（２６）＝出羽海＝

東小結・阿炎（２５）＝錣山＝

東前頭筆頭・北勝富士（２７）＝八角＝

東前頭２枚目・逸ノ城（２６）＝湊＝

東前頭３枚目・大栄翔（２５）＝追手風＝

東前頭４枚目・玉鷲（３４）＝片男波＝

東前頭５枚目・千代大龍（３０）＝九重＝

東前頭６枚目・志摩ノ海（３０）＝木瀬＝

東前頭７枚目・琴奨菊（３５）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭８枚目・隠岐の海（３４）＝八角＝

東前頭９枚目・照強（２４）＝伊勢ケ浜＝

東前頭１０枚目・佐田の海（３２）＝境川＝

東前頭１１枚目・阿武咲（２３）＝阿武松＝

東前頭１２枚目・松鳳山（３５）＝二所ノ関＝

東前頭１３枚目・輝（２５）＝高田川＝

東前頭１４枚目・剣翔（２８）＝追手風＝ 新入幕

東前頭１５枚目・石浦（２９）＝宮城野＝ 再入幕

東前頭１６枚目・豊山（２５）＝時津風＝ 再入幕

東前頭１７枚目・貴源治（２２）＝千賀ノ浦＝

【西】

西横綱・白鵬（３４）＝宮城野＝

西大関・豪栄道（３３）＝境川＝

西関脇・貴景勝（２３）＝千賀ノ浦＝

西小結・遠藤（２８）＝追手風＝ 再小結

西前頭筆頭・碧山（３３）＝春日野＝

西前頭２枚目・朝乃山（２５）＝高砂＝

西前頭３枚目・友風（２４）＝尾車＝

西前頭４枚目・正代（２７）＝時津風＝

西前頭５枚目・竜電（２８）＝高田川＝

西前頭６枚目・妙義龍（３２）＝境川＝

西前頭７枚目・琴恵光（２７）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭８枚目・宝富士（３２）＝伊勢ケ浜＝

西前頭９枚目・琴勇輝（２８）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１０枚目・明生（２４）＝立浪＝

西前頭１１枚目・炎鵬（２４）＝宮城野＝

西前頭１２枚目・大翔鵬（２４）＝追手風＝

西前頭１３枚目・錦木（２９）＝伊勢ノ海＝

西前頭１４枚目・豊ノ島（３６）＝時津風＝

西前頭１５枚目・東龍（３２）＝玉ノ井＝ 再入幕

西前頭１６枚目・栃煌山（３２）＝春日野＝