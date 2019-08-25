【巨人】散発３安打完封負け　山口は３敗目…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆巨人０―３ＤｅＮＡ（２５日・東京ドーム）

巨人は完封負け。ＤｅＮＡ先発の今永に６回まで２安打に抑えられ、その後も岡本の二塁打のみ。打線がつながらず完敗した。

巨人の先発・山口は３敗目（１２勝）。投手タイトルを争う今永に勝ち星で並ばれた。自身最多の１２勝目を挙げた今永は、防御率２・３８、１５５奪三振と３部門でリーグトップに躍り出た。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【Ｄ】梶谷三振、筒香中飛、ロペス三ゴロ

【巨】亀井左飛、坂本勇三振、丸一ゴロ

◆２回（両軍０）

【Ｄ】佐野、ソト、戸柱３者連続三振

【巨】岡本左翼線二塁打、阿部、ゲレーロともに三振、若林左飛

◆３回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】柴田右翼線二塁打、今永の一前バントで柴田三進、乙坂の左前安打で柴田生還、梶谷三振、筒香の右前安打で乙坂一挙三進、ロペス三振

【巨】小林遊ゴロ、山口三振、亀井二ゴロ

◆４回（両軍０）

【Ｄ】佐野中前安打、ソト中飛、戸柱左飛、柴田三振

【巨】坂本勇中越二塁打、丸二飛、岡本右飛、阿部四球で一、二塁、ゲレーロ三振

◆５回（両軍０）

【Ｄ】今永投ゴロ、乙坂左飛、梶谷一ゴロ

【巨】若林四球、小林遊ゴロ併殺打、山口三振

◆６回（両軍０）

【Ｄ】筒香捕邪飛、ロペス捕ゴロ、佐野左前安打、ソト三振

【巨】亀井三振、坂本勇一邪飛、丸三振

◆７回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】戸柱四球、柴田の捕前バントで戸柱二進、（代走神里）、今永の代打石川中飛、乙坂の右中間三塁打で神里生還、（投手中川）梶谷四球で一、三塁、筒香二ゴロ

【巨】（投手エスコバー、捕手嶺井、中堅神里、右翼乙坂）岡本左中間二塁打、阿部二ゴロ、ゲレーロの遊ゴロで岡本三進、若林の代打石川三振

◆８回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】（投手鍵谷、二塁田中俊）ロペス二飛、佐野中飛、ソト左越３２号本塁打、神里一ゴロ

【巨】（投手三嶋、二塁柴田、遊撃大和）小林の代打大城右飛、田中俊遊ゴロ、亀井三振

◆９回（両軍０）

【Ｄ】（投手高木、捕手大城）柴田左飛、嶺井遊ゴロ、乙坂左飛

【巨】（投手山崎）坂本勇右飛、丸一ゴロ、岡本中飛