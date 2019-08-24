【Ｋ―１】“大阪のエース”皇治がメインで勝利　ＭＩＯが電撃参戦…全試合結果

◆Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０１９ ＪＡＰＡＮ～日本ｖｓ世界・５対５＆スペシャル・スーパーファイトｉｎ大阪～（２４日・エディオンアリーナ大阪）
メインイベントを務めた地元・大阪出身の皇治（３０）＝ＴＥＡＭ ＯＮＥ＝が、大岩龍矢（２７）＝Ｋ―１ ＧＹＭ ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ ＫＲＥＳＴ＝を延長戦の末、僅差の判定で勝利した。
「日本ｖｓ世界」では、日本勢が４勝１敗と世界を圧倒。また、元ＳＢ日本女子ミニマム級王者のＭＩＯ（２４）がＫ―１に電撃参戦することも発表された。
【全試合結果】
▽第１試合（女子－５２キロ契約）
○ＫＡＮＡ（判定 ３―０）真優●
▽第２試合（スーパー・バンタム級）
○蒼士（判定 ２―０）椿原龍矢●
▽第３試合（ウェルター級）
○近藤魁成（１回２分１８秒 ＫＯ）松岡力●
▽第４試合（ライト級）
○篠原悠人（判定 ３―０）川崎真一朗●
▽第５試合（スーパー・ライト級）
○大和哲也（判定 ３―０）近藤拳成●
▽第６試合（スーパー・ライト級）
○山崎秀晃（判定 ３―０）平山迅●
▽第７試合（日本ｖｓ世界・５対５ クルーザー級）
○愛鷹亮（３回０分５７秒 ＫＯ）シナ・カリミアン●
▽第８試合（日本ｖｓ世界・５対５ スーパー・ウェルター級）
○城戸康裕（２回１分４８秒 ＫＯ）アントニオ・ゴメス●
▽第９試合（日本ｖｓ世界・５対５ －６８キロ契約）
○木村“フィリップ”ミノル（１回２分１７秒 ＫＯ）大泉翔●
▽第１０試合（日本ｖｓ世界・５対５ ウェルター級）
○野杁正明（２回２分３５秒 ＫＯ）サミ・ラミリ●
▽第１１試合（日本ｖｓ世界・５対５ ライト級）
○林健太（２回３分０秒）デニス・デミルカプ●
▽第１２試合（スーパー・フェザー級）
○皇治（判定 ２―１）大岩龍矢●