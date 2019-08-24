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【Ｋ―１】“大阪のエース”皇治がメインで勝利　ＭＩＯが電撃参戦…全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
皇治（左）、大岩　（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ
皇治（左）、大岩　（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ
「日本ｖｓ世界・５対５」で対戦する選手たち（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ
「日本ｖｓ世界・５対５」で対戦する選手たち（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ

◆Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰ　２０１９　ＪＡＰＡＮ～日本ｖｓ世界・５対５＆スペシャル・スーパーファイトｉｎ大阪～（２４日・エディオンアリーナ大阪）

　メインイベントを務めた地元・大阪出身の皇治（３０）＝ＴＥＡＭ　ＯＮＥ＝が、大岩龍矢（２７）＝Ｋ―１　ＧＹＭ　ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ　ＫＲＥＳＴ＝を延長戦の末、僅差の判定で勝利した。

　「日本ｖｓ世界」では、日本勢が４勝１敗と世界を圧倒。また、元ＳＢ日本女子ミニマム級王者のＭＩＯ（２４）がＫ―１に電撃参戦することも発表された。

　【全試合結果】

　▽第１試合（女子－５２キロ契約）

○ＫＡＮＡ（判定　３―０）真優●

　▽第２試合（スーパー・バンタム級）

○蒼士（判定　２―０）椿原龍矢●

　▽第３試合（ウェルター級）

○近藤魁成（１回２分１８秒　ＫＯ）松岡力●

　▽第４試合（ライト級）

○篠原悠人（判定　３―０）川崎真一朗●

　▽第５試合（スーパー・ライト級）

○大和哲也（判定　３―０）近藤拳成●

　▽第６試合（スーパー・ライト級）

○山崎秀晃（判定　３―０）平山迅●

　▽第７試合（日本ｖｓ世界・５対５　クルーザー級）

○愛鷹亮（３回０分５７秒　ＫＯ）シナ・カリミアン●

　▽第８試合（日本ｖｓ世界・５対５　スーパー・ウェルター級）

○城戸康裕（２回１分４８秒　ＫＯ）アントニオ・ゴメス●

　▽第９試合（日本ｖｓ世界・５対５　－６８キロ契約）

○木村“フィリップ”ミノル（１回２分１７秒　ＫＯ）大泉翔●

　▽第１０試合（日本ｖｓ世界・５対５　ウェルター級）

○野杁正明（２回２分３５秒　ＫＯ）サミ・ラミリ●

　▽第１１試合（日本ｖｓ世界・５対５　ライト級）

○林健太（２回３分０秒）デニス・デミルカプ●

　▽第１２試合（スーパー・フェザー級）

○皇治（判定　２―１）大岩龍矢●

皇治（左）、大岩　（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ
「日本ｖｓ世界・５対５」で対戦する選手たち（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ
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