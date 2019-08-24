【巨人】代打・石川が３号サヨナラ２ランでマジック「２０」点灯…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆巨人─ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

首位・巨人が今季初めて優勝マジック「２０」を点灯させた。１点ビハインドで迎えた９回２死、「あと１人」から２四球で一、二塁とチャンスメイクすると、坂本勇が左前に同点打を放ち、延長戦に持ち込んだ。そして１１回。先頭・重信が右前安打と二盗で好機を演出。代打・石川が中越え３号サヨナラ２ランをたたきこんだ。

◇１回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】梶谷三振、筒香右中間二塁打、ロペスの中前安打で筒香生還、ソト中飛、伊藤裕の三ゴロでロペス二封

【巨】亀井左飛、坂本勇左翼線二塁打、丸三邪飛、岡本三振

◇２回（両軍０）

【Ｄ】戸柱遊ゴロ、神里三飛、石田三振

【巨】ゲレーロ三振、大城一ゴロ、若林右飛

◇３回（両軍０）

【Ｄ】大和左飛、梶谷二ゴロ、筒香四球、ロペス三振

【巨】山本捕邪飛、高橋三振、亀井二ゴロ

◇４回（Ｄ０、巨３）

【Ｄ】ソト三ゴロ、伊藤裕三振、戸柱二ゴロ

◇５回（両軍０）

【Ｄ】神里遊ゴロ、石田の代打中井二飛、大和左飛

【巨】（投手武藤）山本遊ゴロ、高橋三振、亀井右飛

◇６回（Ｄ１、巨２）

【Ｄ】梶谷中前安打、筒香三振のとき梶谷二盗、ロペスの中飛で梶谷三進、（投手大竹）ソトの左前安打で梶谷生還、伊藤裕投ゴロ

◇７回（両軍０）

【Ｄ】（投手高木、二塁田中俊）戸柱の代打嶺井中越二塁打、神里三直、柴田の右前安打で嶺井三進、（投手沢村）大和三ゴロ併殺打

【巨】（捕手嶺井）沢村の代打重信中飛、亀井三振、坂本勇右中間二塁打、丸二ゴロ

◇８回（Ｄ４、巨０）

【Ｄ】（投手中川、右翼重信）梶谷四球、筒香三振、ロペス四球で梶谷二進、ソトの左翼線二塁打で梶谷生還、ロペス三進、国吉の代打細川の二ゴロでロペス生還、ソト三進、嶺井左中間２号２ラン、神里一飛

【巨】（投手三嶋）岡本三振、ゲレーロ遊ゴロ、大城三振

◇９回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手デラロサ）柴田二ゴロ、大和右飛、梶谷三振

【巨】（投手山崎）若林、田中俊ともに三振、（右翼乙坂）重信四球、デラロサの代打阿部四球で重信二進（阿部の代走陽岱鋼）、坂本勇の左前安打で重信生還、陽岱鋼二進、丸一ゴロ

◇１０回（両軍０）

【Ｄ】（投手マシソン）筒香遊撃内野安打、ロペス左飛、乙坂、山崎の代打佐野ともに三振

【巨】（投手エスコバー）岡本、ゲレーロともに三振、大城左中間二塁打、若林申告敬遠、田中俊の右前安打で大城本塁狙うもタッチアウト

◇１１回（Ｄ０、巨２Ｘ）

【Ｄ】（投手田口）嶺井三振、神里二ゴロ、柴田左飛