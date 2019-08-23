【巨人】桜井５失点で連敗、マジック点灯ならず…試合経過

◆巨人１―５ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

引き分け以上で優勝マジックが点灯する巨人だったが、ＤｅＮＡに２本の本塁打を浴び５－０で連敗。マジック点灯は２４日以降にお預けとなった。

先発の桜井俊貴は初回に２死一、二塁のピンチでソトに先制の３ランを浴びると、その後２回にも梶谷隆幸の２ランで追加点を許した。

桜井は３回を６５球４安打５失点でマウンドを降りた。

ＤｅＮＡ先発の東克樹に抑えられた巨人打線は、８回に無死三塁からゲレーロが適時三塁打を放って１点を返したが後続が続かず、マジック点灯とはならなかった。

◇１回（Ｄ３、巨０）

【Ｄ】梶谷遊ゴロ、筒香三飛、ロペス四球、佐野四球でロペス二進、ソト左中間３１号３ラン、戸柱二ゴロ

【巨】亀井一直、坂本勇右飛、丸遊ゴロ

◇２回（Ｄ２、巨０）

【Ｄ】神里右前安打、東スリーバント失敗、大和のとき神里二盗、大和の二ゴロで神里三進、梶谷右越１号２ラン、筒香一邪飛

【巨】岡本二ゴロ、阿部右飛、ゲレーロ三ゴロ

◇３回（両軍０）

【Ｄ】ロペス三振、佐野右翼線安打、ソトの投ゴロで佐野二進、戸柱四球で一、二塁、神里左飛

【巨】増田大一邪飛、小林右前安打、桜井の代打石川遊ゴロ併殺打

◇４回（両軍０）

【Ｄ】（投手田口）東、大和ともに三振、梶谷三ゴロ

【巨】亀井、坂本勇ともに三振、丸捕手内野安打、岡本三ゴロ

◇５回（両軍０）

【Ｄ】筒香三振、ロペス三ゴロ、佐野三振

【巨】阿部中飛、ゲレーロ右飛、増田大遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【Ｄ】ソト二飛、戸柱三振、神里投ゴロ

【巨】小林右飛、田口の代打山本右邪飛、亀井捕邪飛

◇７回（両軍０）

【Ｄ】（投手マシソン）東三振、大和遊ゴロ、梶谷中前安打、筒香のとき梶谷二盗、筒香遊ゴロ

【巨】坂本勇遊ゴロ、丸遊直、岡本一ゴロ

◇８回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手宮国）ロペス三振、佐野に直、ソト四球（代走柴田）、戸柱三振

◇９回（両軍０）

【Ｄ】（投手沢村、一塁岡本、三塁若林）神里、東の代打石川ともに三振、大和二ゴロ