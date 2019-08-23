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【巨人】桜井５失点で連敗、マジック点灯ならず…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
１回２死一、二塁、ソトに先制３ランを打たれた桜井俊貴
１回２死一、二塁、ソトに先制３ランを打たれた桜井俊貴

◆巨人１―５ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

　引き分け以上で優勝マジックが点灯する巨人だったが、ＤｅＮＡに２本の本塁打を浴び５－０で連敗。マジック点灯は２４日以降にお預けとなった。

　先発の桜井俊貴は初回に２死一、二塁のピンチでソトに先制の３ランを浴びると、その後２回にも梶谷隆幸の２ランで追加点を許した。

　桜井は３回を６５球４安打５失点でマウンドを降りた。

　ＤｅＮＡ先発の東克樹に抑えられた巨人打線は、８回に無死三塁からゲレーロが適時三塁打を放って１点を返したが後続が続かず、マジック点灯とはならなかった。

　◇１回（Ｄ３、巨０）

　【Ｄ】梶谷遊ゴロ、筒香三飛、ロペス四球、佐野四球でロペス二進、ソト左中間３１号３ラン、戸柱二ゴロ

　【巨】亀井一直、坂本勇右飛、丸遊ゴロ

　◇２回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】神里右前安打、東スリーバント失敗、大和のとき神里二盗、大和の二ゴロで神里三進、梶谷右越１号２ラン、筒香一邪飛

　【巨】岡本二ゴロ、阿部右飛、ゲレーロ三ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】ロペス三振、佐野右翼線安打、ソトの投ゴロで佐野二進、戸柱四球で一、二塁、神里左飛

　【巨】増田大一邪飛、小林右前安打、桜井の代打石川遊ゴロ併殺打

　◇４回（両軍０）

　【Ｄ】（投手田口）東、大和ともに三振、梶谷三ゴロ

　【巨】亀井、坂本勇ともに三振、丸捕手内野安打、岡本三ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【Ｄ】筒香三振、ロペス三ゴロ、佐野三振

　【巨】阿部中飛、ゲレーロ右飛、増田大遊ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【Ｄ】ソト二飛、戸柱三振、神里投ゴロ

　【巨】小林右飛、田口の代打山本右邪飛、亀井捕邪飛

　◇７回（両軍０）

　【Ｄ】（投手マシソン）東三振、大和遊ゴロ、梶谷中前安打、筒香のとき梶谷二盗、筒香遊ゴロ

　【巨】坂本勇遊ゴロ、丸遊直、岡本一ゴロ

　◇８回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】（投手宮国）ロペス三振、佐野に直、ソト四球（代走柴田）、戸柱三振

　【巨】（二塁柴田）阿部右翼線安打（代走若林）、ゲレーロの中越三塁打で若林生還、増田大の中飛でゲレーロ本塁狙うもタッチアウト、小林三ゴロ

  • ８回無死一塁、中越えに適時三塁打を放つゲレーロ

    ８回無死一塁、中越えに適時三塁打を放つゲレーロ

　◇９回（両軍０）

　【Ｄ】（投手沢村、一塁岡本、三塁若林）神里、東の代打石川ともに三振、大和二ゴロ

　【巨】（投手エスコバー、左翼乙坂）沢村の代打陽岱鋼遊ゴロ、亀井、坂本勇ともに三振

試合詳細
１回２死一、二塁、ソトに先制３ランを打たれた桜井俊貴
８回無死一塁、中越えに適時三塁打を放つゲレーロ
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