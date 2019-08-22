【巨人】マジック点灯お預け　ヤングマン乱調、６連勝でストップ…中日戦試合経過

◆中日７―４巨人（２２日・ナゴヤドーム）

巨人は約１か月ぶりに先発したヤングマンが４回途中７失点と乱調。連勝が６で止まった。打線は２回に岡本がバックスクリーン右へ特大の２４号ソロ、丸が３打点を挙げる活躍で追い上げた。４人のリリーフ陣も無失点でつないだが、序盤の大量失点が響いた。

勝てばマジック点灯の可能性もあったが、２３日以降に持ち越された。

【試合経過】

◆１回（巨０、中２）

【巨】亀井三振、坂本勇遊ゴロ、丸遊飛

◆２回（巨１、中０）

【中】藤井中前安打、加藤遊ゴロ併殺打、梅津左飛

◆３回（巨０、中２）

【巨】若林中飛、ヤングマン三振、亀井左飛

◆４回（巨０、中３）

【中】阿部右前安打、藤井の左翼線二塁打で阿部生還、加藤の一ゴロで藤井三進、梅津三振、大島の左前安打で藤井生還、京田の左翼線二塁打で大島生還、（投手宮国、二塁田中俊、左翼若林）福田右飛

◆５回（巨２、中０）

【中】ビシエド中越二塁打、高橋、阿部ともに左飛、藤井四球、加藤三邪飛

◆６回（両軍０）

【中】（投手中川）梅津の代打石垣、大島、京田三者連続三振

◆７回（巨１、中０）

【中】（投手鍵谷）福田四球（代走遠藤）、ビシエド二ゴロ併殺打、高橋遊ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手ロドリゲス、左翼遠藤）阿部遊ゴロ、鍵谷の代打石川三ゴロ、大城四球、若林の二ゴロで大城二封

【中】（投手田口、一塁岡本、三塁若林、左翼石川）阿部三振、藤井遊ゴロ、加藤右中間三塁打、ロドリゲスの代打堂上三振

◆９回（巨０、中Ｘ）