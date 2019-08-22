注 目
夏の甲子園　履正社が初優勝！ 競馬予想は「馬トク」 スポーツ動画 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル 釣り

【巨人】マジック点灯お預け　ヤングマン乱調、６連勝でストップ…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
中日に敗れ、マジック点灯とはならなかった原巨人（カメラ・橋口　真）
中日に敗れ、マジック点灯とはならなかった原巨人（カメラ・橋口　真）

◆中日７―４巨人（２２日・ナゴヤドーム）

　巨人は約１か月ぶりに先発したヤングマンが４回途中７失点と乱調。連勝が６で止まった。打線は２回に岡本がバックスクリーン右へ特大の２４号ソロ、丸が３打点を挙げる活躍で追い上げた。４人のリリーフ陣も無失点でつないだが、序盤の大量失点が響いた。

　勝てばマジック点灯の可能性もあったが、２３日以降に持ち越された。　

　【試合経過】

　◆１回（巨０、中２）

　【巨】亀井三振、坂本勇遊ゴロ、丸遊飛

　【中】大島中堅二塁打、京田の投ゴロで大島三進、福田の中前安打で大島生還、ビシエドの右前安打で福田一挙三進、高橋三振のときビシエド二盗、遊撃坂本勇が失策し福田生還、ビシエド三進、阿部二ゴロ

  • １回１死三塁、福田永将に先制の中前適時打を打たれたヤングマン（捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

    １回１死三塁、福田永将に先制の中前適時打を打たれたヤングマン（捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（巨１、中０）

　【巨】岡本中越２４号本塁打、阿部二ゴロ、ゲレーロ四球、大城二ゴロ併殺打

  • ２回無死、２４号本塁打を放ち、ベンチのナインに迎えられた岡本和真（カメラ・橋口　真）

    ２回無死、２４号本塁打を放ち、ベンチのナインに迎えられた岡本和真（カメラ・橋口　真）

　【中】藤井中前安打、加藤遊ゴロ併殺打、梅津左飛

　◆３回（巨０、中２）

　【巨】若林中飛、ヤングマン三振、亀井左飛

　【中】大島の二ゴロを二塁若林が失策、京田の二ゴロで大島二進、福田三ゴロ、ビシエド左越１６号２ラン、高橋一ゴロ

  • ３回２死二塁、ビシエドに２ランを打たれた先発のヤングマン（右）（カメラ・橋口　真）

    ３回２死二塁、ビシエドに２ランを打たれた先発のヤングマン（右）（カメラ・橋口　真）

　◆４回（巨０、中３）

　【巨】坂本勇三振、丸二ゴロ、岡本四球、阿部四球で岡本二進、ゲレーロ死球で満塁、大城左飛

  • ４回２死一、二塁、死球を受けたゲレーロ　（カメラ・上村　尚平）

    ４回２死一、二塁、死球を受けたゲレーロ　（カメラ・上村　尚平）

　【中】阿部右前安打、藤井の左翼線二塁打で阿部生還、加藤の一ゴロで藤井三進、梅津三振、大島の左前安打で藤井生還、京田の左翼線二塁打で大島生還、（投手宮国、二塁田中俊、左翼若林）福田右飛

　◆５回（巨２、中０）

　【巨】若林右飛、田中俊左前安打、亀井の右前安打で田中俊一挙三振、坂本勇三振のとき暴投で亀井二進、丸の左前安打で田中俊、亀井ともに生還、岡本投ゴロ

  • ５回１死、左前安打を放つ田中俊太（投手・梅津晃大、捕手・加藤匠馬）（カメラ・竜田　卓）

    ５回１死、左前安打を放つ田中俊太（投手・梅津晃大、捕手・加藤匠馬）（カメラ・竜田　卓）

　【中】ビシエド中越二塁打、高橋、阿部ともに左飛、藤井四球、加藤三邪飛

　◆６回（両軍０）

　【巨】阿部三邪飛、宮国の代打重信中飛、大城左中間二塁打、若林遊飛

  • ６回２死、大城卓三が左中間に二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ６回２死、大城卓三が左中間に二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【中】（投手中川）梅津の代打石垣、大島、京田三者連続三振

　◆７回（巨１、中０）

　【巨】（投手福）田中俊左翼線二塁打、亀井四球、坂本勇の中飛で田中俊三進、丸の中犠飛で田中俊生還、（投手藤嶋）岡本中飛

  • ７回２死一塁、中飛に打ち取られ天を仰ぐ岡本和真（カメラ・竜田　卓）

    ７回２死一塁、中飛に打ち取られ天を仰ぐ岡本和真（カメラ・竜田　卓）

　【中】（投手鍵谷）福田四球（代走遠藤）、ビシエド二ゴロ併殺打、高橋遊ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手ロドリゲス、左翼遠藤）阿部遊ゴロ、鍵谷の代打石川三ゴロ、大城四球、若林の二ゴロで大城二封

　【中】（投手田口、一塁岡本、三塁若林、左翼石川）阿部三振、藤井遊ゴロ、加藤右中間三塁打、ロドリゲスの代打堂上三振

　◆９回（巨０、中Ｘ）

　【巨】（投手岡田）田中俊の代打山本三振、亀井中飛、坂本勇遊ゴロ

試合詳細
中日に敗れ、マジック点灯とはならなかった原巨人（カメラ・橋口　真）
１回１死三塁、福田永将に先制の中前適時打を打たれたヤングマン（捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）
２回無死、２４号本塁打を放ち、ベンチのナインに迎えられた岡本和真（カメラ・橋口　真）
３回２死二塁、ビシエドに２ランを打たれた先発のヤングマン（右）（カメラ・橋口　真）
４回２死一、二塁、死球を受けたゲレーロ　（カメラ・上村　尚平）
５回１死、左前安打を放つ田中俊太（投手・梅津晃大、捕手・加藤匠馬）（カメラ・竜田　卓）
すべての写真を見る 8枚

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請