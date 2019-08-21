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【巨人】今季３度目の６連勝！２２日にも優勝マジック２１か２２が点灯

スポーツ報知
# 巨人
６回、ソロを放ったゲレーロ（手前）と抱き合って喜ぶ菅野智之（カメラ・保井　秀則）
６回、ソロを放ったゲレーロ（手前）と抱き合って喜ぶ菅野智之（カメラ・保井　秀則）

◆中日２―５巨人（２１日・ナゴヤドーム）

　巨人は投打がかみ合い今季３度目の６連勝。初回と３回に岡本が適時打を放つと６回には阿部、ゲレーロの連続アーチで突き放した。投げてはエース菅野が、８安打を浴びながらも７回１失点でまとめ、３年連続となる２ケタ１０勝目。

　明日２２日に巨人が勝ち、ＤｅＮＡが敗れれば優勝マジック２１か２２が点灯する。

　【試合経過】

　◆１回（巨１、中０）

　【巨】亀井中飛、坂本勇三振、丸右中間二塁打、岡本の中前安打で丸一挙生還、阿部三振

  • １回２死二塁、岡本和真の中前への先制適時打で生還した丸佳浩はベンチ前で原辰徳監督らナインとタッチを交わす（カメラ・竜田　卓）

    １回２死二塁、岡本和真の中前への先制適時打で生還した丸佳浩はベンチ前で原辰徳監督らナインとタッチを交わす（カメラ・竜田　卓）

　【中】大島三振、京田右前安打、福田右飛、ビシエドの左前安打で京田一挙三進、高橋二飛

  • １回を抑えた菅野智之（右）が小林誠司と笑顔で握手

    １回を抑えた菅野智之（右）が小林誠司と笑顔で握手

　◆２回（両軍０）

　【巨】ゲレーロ、増田大ともに三振、小林左中間二塁打、菅野二飛

　【中】阿部右前安打、藤井の投ゴロで阿部二封、木下拓遊ゴロ併殺打

  • ２回１死一塁、木下拓哉の遊ゴロ併殺打で好守備を見せた遊撃手・坂本勇人を迎える二塁手・増田大輝（右）（カメラ・竜田　卓）

    ２回１死一塁、木下拓哉の遊ゴロ併殺打で好守備を見せた遊撃手・坂本勇人を迎える二塁手・増田大輝（右）（カメラ・竜田　卓）

　◆３回（両軍１）

　【巨】亀井遊ゴロ、坂本勇三ゴロ、丸中前安打、岡本のとき暴投で丸二進、岡本の中前安打で丸一挙生還、阿部中飛

  • ３回２死二塁、中前適時打を放つ岡本和真（投手・小笠原慎之介、捕手・木下拓哉）（カメラ・竜田　卓）

    ３回２死二塁、中前適時打を放つ岡本和真（投手・小笠原慎之介、捕手・木下拓哉）（カメラ・竜田　卓）

　【中】小笠原三振、大島中前安打、京田のとき大島二盗、京田の投手強襲安打で大島三進、福田の遊ゴロで大島生還、京田二封、ビシエド三振

　◆４回（両軍０）

　【巨】ゲレーロ三ゴロ、増田大遊ゴロ、小林三振

　【中】高橋二ゴロ、阿部遊ゴロ、藤井中前安打、木下拓のとき藤井二盗、木下拓右飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】菅野中飛、亀井三振、坂本勇四球、丸のとき坂本勇二盗、丸捕飛

　【中】小笠原二ゴロ、大島遊ゴロ、京田二塁内野安打、福田四球で京田二進、ビシエド遊飛

　◆６回（巨２、中０）

　【巨】岡本遊ゴロ、阿部右越５号本塁打、ゲレーロ左中間１６号本塁打、（投手祖父江）増田大中前安打、小林のとき増田大二盗、小林中飛、菅野三振

  • ６回１死、右越えに５号ソロ本塁打を放つ阿部慎之助（投手・小笠原慎之介、捕手・木下拓哉）（カメラ・竜田　卓）

    ６回１死、右越えに５号ソロ本塁打を放つ阿部慎之助（投手・小笠原慎之介、捕手・木下拓哉）（カメラ・竜田　卓）

　【中】（一塁岡本、三塁若林）高橋三ゴロ、阿部投ゴロ、藤井遊ゴロ

　◆７回（巨１、中０）

　【巨】亀井左飛、坂本勇右飛、丸中前安打、岡本の右前安打で丸二進、若林の左中間二塁打で丸生還、岡本三進、ゲレーロ三ゴロ

  • ７回２死一、二塁、若林晃弘が左中間に適時二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ７回２死一、二塁、若林晃弘が左中間に適時二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【中】（右翼重信）木下拓の代打石橋三振、祖父江の代打石垣左翼線二塁打、大島三振、京田二ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手又吉、捕手石橋）増田大右飛、小林、菅野の代打陽岱鋼ともに三振

　【中】（投手大竹、左翼重信、右翼陽岱鋼）福田遊ゴロ、ビシエド三振、高橋右前安打、阿部の遊撃内野安打で高橋二進、藤井投ゴロ

　◆９回（巨０、中１）

　【巨】（右翼武田）重信遊直、坂本勇、丸ともに三振

　【中】（投手高木、遊撃山本、左翼石川、中堅重信）石橋三振、又吉の代打堂上左翼線二塁打、大島の二ゴロで堂上三進、京田の右中間二塁打で堂上生還、京田三塁タッチアウト

試合詳細
６回、ソロを放ったゲレーロ（手前）と抱き合って喜ぶ菅野智之（カメラ・保井　秀則）
１回２死二塁、岡本和真の中前への先制適時打で生還した丸佳浩はベンチ前で原辰徳監督らナインとタッチを交わす（カメラ・竜田　卓）
１回を抑えた菅野智之（右）が小林誠司と笑顔で握手
２回１死一塁、木下拓哉の遊ゴロ併殺打で好守備を見せた遊撃手・坂本勇人を迎える二塁手・増田大輝（右）（カメラ・竜田　卓）
３回２死二塁、中前適時打を放つ岡本和真（投手・小笠原慎之介、捕手・木下拓哉）（カメラ・竜田　卓）
６回１死、右越えに５号ソロ本塁打を放つ阿部慎之助（投手・小笠原慎之介、捕手・木下拓哉）（カメラ・竜田　卓）
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