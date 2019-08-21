【巨人】今季３度目の６連勝！２２日にも優勝マジック２１か２２が点灯

◆中日２―５巨人（２１日・ナゴヤドーム）
巨人は投打がかみ合い今季３度目の６連勝。初回と３回に岡本が適時打を放つと６回には阿部、ゲレーロの連続アーチで突き放した。投げてはエース菅野が、８安打を浴びながらも７回１失点でまとめ、３年連続となる２ケタ１０勝目。
明日２２日に巨人が勝ち、ＤｅＮＡが敗れれば優勝マジック２１か２２が点灯する。
【試合経過】
◆１回（巨１、中０）
【巨】亀井中飛、坂本勇三振、丸右中間二塁打、岡本の中前安打で丸一挙生還、阿部三振
◆２回（両軍０）
【巨】ゲレーロ、増田大ともに三振、小林左中間二塁打、菅野二飛
◆３回（両軍１）
【巨】亀井遊ゴロ、坂本勇三ゴロ、丸中前安打、岡本のとき暴投で丸二進、岡本の中前安打で丸一挙生還、阿部中飛
【中】小笠原三振、大島中前安打、京田のとき大島二盗、京田の投手強襲安打で大島三進、福田の遊ゴロで大島生還、京田二封、ビシエド三振
◆４回（両軍０）
【巨】ゲレーロ三ゴロ、増田大遊ゴロ、小林三振
【中】高橋二ゴロ、阿部遊ゴロ、藤井中前安打、木下拓のとき藤井二盗、木下拓右飛
◆５回（両軍０）
【巨】菅野中飛、亀井三振、坂本勇四球、丸のとき坂本勇二盗、丸捕飛
【中】小笠原二ゴロ、大島遊ゴロ、京田二塁内野安打、福田四球で京田二進、ビシエド遊飛
◆６回（巨２、中０）
【巨】岡本遊ゴロ、阿部右越５号本塁打、ゲレーロ左中間１６号本塁打、（投手祖父江）増田大中前安打、小林のとき増田大二盗、小林中飛、菅野三振
【中】（一塁岡本、三塁若林）高橋三ゴロ、阿部投ゴロ、藤井遊ゴロ
◆７回（巨１、中０）
【中】（右翼重信）木下拓の代打石橋三振、祖父江の代打石垣左翼線二塁打、大島三振、京田二ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手又吉、捕手石橋）増田大右飛、小林、菅野の代打陽岱鋼ともに三振
【中】（投手大竹、左翼重信、右翼陽岱鋼）福田遊ゴロ、ビシエド三振、高橋右前安打、阿部の遊撃内野安打で高橋二進、藤井投ゴロ
◆９回（巨０、中１）
【巨】（右翼武田）重信遊直、坂本勇、丸ともに三振
【中】（投手高木、遊撃山本、左翼石川、中堅重信）石橋三振、又吉の代打堂上左翼線二塁打、大島の二ゴロで堂上三進、京田の右中間二塁打で堂上生還、京田三塁タッチアウト