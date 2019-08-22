８月２１日の釣果速報（関西）

８月２３日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|22.0
|小潮
|5.24
|18.37
|23.00
|12.04
８月２３日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|12.20
|11.40
|10.37
|10.28
|6.41
|12.09
|23.32
|22.43
|22.17
|22.04
|20.09
|23.51
|干潮
|6.32
|5.34
|4.23
|4.11
|0.34
|5.44
|17.33
|15.43
|16.07
|15.54
|14.02
|17.45
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|メジロ
|-
|-
|落とし込みサビキ仕掛けでメジロ・ハマチやヒラメにマダイなど釣れていた
|ハマチ
|-
|-
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|カワハギ
|23～28
|24
|松阪市の安部氏２人 胴突きハリス３号 カワハギ４号 アサリ
|メイチダイ
|25～32
|5
|沖
|和歌山
| 見老津
沖 合
| 福洋丸
0739・58局0578
|アカイカ
|10～25
|35
|２０日の山田氏２人 乗り順調型も良化してきた 今後期待
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|メジロ
|61～65
|2
|和歌山の加茂氏 ツバスやシオやタチウオも 落とし込み
|サワラ
|65～67
|2
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|重量０．３～３キロが多い人５０匹以上釣れていた ノマセやタチウオ釣りも出船
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|１８～４５センチが多い人１００匹以上釣れていたイカメタル１５～２０号他 今後も期待
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|イサギ
|-
|-
|半夜で日中は良型のイサギやアジ・サバなど楽しめる 夜はマイカ乗り順調
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マイカ
|13～35
|58
|東浦町の酒井氏７人 他マアジやカイワリにチダイなども
|レンコダイ
|34～38
|21
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|12～40
|31
|２０日の夕方便 少ない人６匹イカメタル１０～２０号他 ６０号
|沖
|福井
| 日引
沖 合
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|マダイ
|36～58
|4
|茨木市の安達富夫氏６人 アマダイ４尾メッキ１０７尾 ２０日
|アジ
|30～47
|55
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
３号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|23～43
|41
|報知ＡＰＧ・山元八郎氏 １．２メートル ハリス１．２号 チヌ３号 サナギ
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|24～32
|30
|中津川市の寺田厚氏 サビキ９号 餌アミエビとオキアミ
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|チヌ
|26～38
|23
|京都市の林雅生氏 ハリス１．５号 チヌ３号 餌サナギとコーン
|カ
|福井
| 若狭本郷
大浦イカダ
| 金丸渡船
0770・77局0083
|チヌ
|23～30
|46
|京都市の梶原康弘氏 ハリス１．７号チヌ３号 サナギとオキアミ
|カ
|福井
| 若狭本郷
大浦イカダ
| 田中渡船
0770・77局2789
|チヌ
|26～47
|3
|宇治市の伊藤氏 ハリス１．７号 チヌ３号 餌オキアミとサナギ
|カ
|福井
| 音海
潜水艦イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|アジ
|20～24
|20
|綾部市の村上氏２人 チャリコ１７と２０センチ 食い順調 ２０日
|アジ
|25～29
|16
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|18～33
|85
|関東チヌ研の榎本氏 シラサとオキアミ 松本氏２人７９尾
|波
|大阪
| 南港
関電波止
| 丸高渡船
06・6613局1075
|マダコ
|200～815グラム
|26
|門真市の鳴石氏 タコエギ 新波止で長井氏１５０～５８５グラム３２匹
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
５番テント西寄
| 公園事務所
078・753局3973
|アジ
|12～15
|100
|加東市の小林氏 サビキ アミエビ １７日田中氏アジ５５尾
|サバ
|13～18
|8
|川
|福井
| 日野川
南条大橋下流
| 漁協組
0778・22局0204
|アユ
|20～25
|21
|京田辺市の松岡秀樹氏 水中糸０．１号 狐８号３本 ５センチ高
|川
|福井
| 日野川
南条大橋上流
| 今庄支所
0778・45局1791
|アユ
|20～26
|23
|城陽市の今元和昭氏 水中糸０．４号 狐７．５号３本 笹濁り
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
長瀬橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|11～16
|16
|大阪市の橋本正敏氏 ９メートル 狐６．５号４本 １９センチ高 濁りなし
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
鳥居橋下流
| 民宿花園館
0737・26局0063
|アユ
|15～22
|22
|岩出市の宮本武氏 水中糸０・０５号 全７号３本 濁りなし
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
板 尾
| 津本レストラン
0737・26局0103
|アユ
|17～24
|25
|門真市の川島義廣氏 水中糸０．３号 セッカ７号 ２０センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
本流・支流
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|-
|-
|２１日午後３時現在本流は１８センチ高、支流は５センチ高 ともに濁りはなく入川可能
|川
|京都
| 美山川
松ケ瀬
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|18～26
|22
|京都市の中島和夫氏 水中糸０・０７号 狐７．５号 瀬で追う
|池
|堺
| 西池
３５ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|40以下
|45
|堺市の有田氏 ２．７メートル ハリス０．６号スレ４号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋中央東寄
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.5以下
|39
|堺市の橋爪氏 ３メートル ハリス０．４号スレ４号 ウドン 大助８枚