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８月２１日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

８月２３日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
22.0 小潮 5.24 18.37 23.00 12.04

８月２３日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 12.20 11.40 10.37 10.28 6.41 12.09
23.32 22.43 22.17 22.04 20.09 23.51
干潮 6.32 5.34 4.23 4.11 0.34 5.44
17.33 15.43 16.07 15.54 14.02 17.45
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		メジロ - - 落とし込みサビキ仕掛けでメジロ・ハマチやヒラメにマダイなど釣れていた
ハマチ - -
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		カワハギ 23～28 24 松阪市の安部氏２人　胴突きハリス３号　カワハギ４号　アサリ
メイチダイ 25～32 5
和歌山 見老津
沖　合 		福洋丸
0739・58局0578 		アカイカ 10～25 35 ２０日の山田氏２人　乗り順調型も良化してきた　今後期待
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		メジロ 61～65 2 和歌山の加茂氏　ツバスやシオやタチウオも　落とし込み
サワラ 65～67 2
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - 重量０．３～３キロが多い人５０匹以上釣れていた　ノマセやタチウオ釣りも出船
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - １８～４５センチが多い人１００匹以上釣れていたイカメタル１５～２０号他　今後も期待
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		イサギ - - 半夜で日中は良型のイサギやアジ・サバなど楽しめる　夜はマイカ乗り順調
マイカ - -
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マイカ 13～35 58 東浦町の酒井氏７人　他マアジやカイワリにチダイなども
レンコダイ 34～38 21
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 12～40 31 ２０日の夕方便　少ない人６匹イカメタル１０～２０号他　６０号
福井 日引
沖　合 		釣宿　由幸
0770・76局1307 		マダイ 36～58 4 茨木市の安達富夫氏６人　アマダイ４尾メッキ１０７尾　２０日
アジ 30～47 55
鳴門 堂ノ浦
３号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ 23～43 41 報知ＡＰＧ・山元八郎氏　１．２メートル　ハリス１．２号　チヌ３号　サナギ
福井
松ケ崎イカダ 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ 24～32 30 中津川市の寺田厚氏　サビキ９号　餌アミエビとオキアミ
福井 仏谷
双児島イカダ 		奥城丸渡船
0770・52局2845 		チヌ 26～38 23 京都市の林雅生氏　ハリス１．５号　チヌ３号　餌サナギとコーン
福井 若狭本郷
大浦イカダ 		金丸渡船
0770・77局0083 		チヌ 23～30 46 京都市の梶原康弘氏　ハリス１．７号チヌ３号　サナギとオキアミ
福井 若狭本郷
大浦イカダ 		田中渡船
0770・77局2789 		チヌ 26～47 3 宇治市の伊藤氏　ハリス１．７号　チヌ３号　餌オキアミとサナギ
福井 音海
潜水艦イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		アジ 20～24 20 綾部市の村上氏２人　チャリコ１７と２０センチ　食い順調　２０日
アジ 25～29 16
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 18～33 85 関東チヌ研の榎本氏　シラサとオキアミ　松本氏２人７９尾
大阪 南港
関電波止 		丸高渡船
06・6613局1075 		マダコ 200～815グラム 26 門真市の鳴石氏　タコエギ　新波止で長井氏１５０～５８５グラム３２匹
神戸 平磯海づり公園
５番テント西寄 		公園事務所
078・753局3973 		アジ 12～15 100 加東市の小林氏　サビキ　アミエビ　１７日田中氏アジ５５尾
サバ 13～18 8
福井 日野川
南条大橋下流 		漁協組
0778・22局0204 		アユ 20～25 21 京田辺市の松岡秀樹氏　水中糸０．１号　狐８号３本　５センチ高
福井 日野川
南条大橋上流 		今庄支所
0778・45局1791 		アユ 20～26 23 城陽市の今元和昭氏　水中糸０．４号　狐７．５号３本　笹濁り
三重 長瀬太郎生川
長瀬橋上流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 11～16 16 大阪市の橋本正敏氏　９メートル　狐６．５号４本　１９センチ高　濁りなし
和歌山 有田川ダム上流
鳥居橋下流 		民宿花園館
0737・26局0063 		アユ 15～22 22 岩出市の宮本武氏　水中糸０・０５号　全７号３本　濁りなし
和歌山 有田川ダム上流
板　尾 		津本レストラン
0737・26局0103 		アユ 17～24 25 門真市の川島義廣氏　水中糸０．３号　セッカ７号　２０センチ高
滋賀 安曇川朽木
本流・支流 		漁協組
0740・38局2541 		アユ - - ２１日午後３時現在本流は１８センチ高、支流は５センチ高　ともに濁りはなく入川可能
京都 美山川
松ケ瀬 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 18～26 22 京都市の中島和夫氏　水中糸０・０７号　狐７．５号　瀬で追う
西池
３５　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 40以下 45 堺市の有田氏　２．７メートル　ハリス０．６号スレ４号　トントン　ダンゴ
八尾 中セ池
西中桟橋中央東寄 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.5以下 39 堺市の橋爪氏　３メートル　ハリス０．４号スレ４号　ウドン　大助８枚

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