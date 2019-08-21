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ワールドオールスタージョッキーズの騎乗馬が決定　武豊、菜七子らが競演

スポーツ報知
# 競馬

　ＪＲＡは２１日、「２０１９ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」（８月２４、２５日、札幌競馬場）に出場する１４騎手の騎乗馬を発表した。４レースの着順による合計ポイントで優勝を争う。

　以下は、騎乗馬名、（性齢）、斤量　騎手名の順。騎手名下のＡ～Ｄは近走成績などからのグループ分け。

　◆ＷＡＳＪ第１戦（３歳上２勝クラス、混、定量）芝１２００メートル＝２４日・札幌１０Ｒ

アリンナ（牝５）５６　クリストフ・ルメール　Ａ

ヴァリアント（牡３）５６　的場　文男　Ａ

ウォーターエデン（牝３）５４　ミカエル・ミシェル　Ｂ

ウォーターバオバブ（牡６）５８　コルム・オドノヒュー　Ｄ

オフクヒメ（牝６）　川田　将雅　Ａ

キングキングキング（セン４）５８　カリス・ティータン　Ｄ

クーリュ（牝５）５６　浜中　俊　Ｃ

ショウナンアリアナ（牝３）５４　武　豊　Ｂ

タイセイソニック（牡４）５８　戸崎　圭太　Ｂ

パッションチカ（牝５）５６　藤田　菜七子　Ｄ

ベリースコール（セン６）５８　ジュリアン・ルパルー　Ｃ

マーマレードガール（牝３）５４　吉村　智洋　Ｂ

ロイヤルメジャー（牝５）５６　リサ・オールプレス　Ｃ

ロードラズライト（セン４）５８　三浦　皇成　Ｄ

　◆ＷＡＳＪ第２戦（３歳上３勝クラス、混、定量）芝２０００メートル＝２４日・札幌１１Ｒ

ウインイクシード（牡５）５８　カリス・ティータン　Ａ

オブリゲーション（牡６）５８　吉村　智洋　Ｃ

カリビアンゴールド（牝５）５６　コルム・オドノヒューＡ

カレンシリエージョ（牝４）５６　クリストフ・ルメール　Ｄ

ゴールドフラッグ（牡４）５８　川田　将雅　Ｄ

サウンドバーニング（牡７）５８　的場　文男　Ｄ

ドゥーカ（牡６）５８　ミカエル・ミシェル　Ｃ

ハナズレジェンド（牡６）５８　三浦　皇成　Ａ

プロフェット（セン６）５８　ジュリアン・ルパルー　Ｂ

ペイドメルヴェイユ（牝５）　５６　武　豊　Ｃ

マイハートビート（牡４）　５８　藤田　菜七子　Ａ

マスターコード（牡５）　５８　浜中　俊　Ｂ

リリックドラマ（牝５）　５６　戸崎　圭太　Ｃ

ロライマ（セン６）　５８　リサ・オールプレス　Ｂ

　◆ＷＡＳＪ第３戦（３歳上２勝クラス、混、定量）ダート１７００メートル＝２５日・札幌１０Ｒ

アノ（牡３）　５６　クリストフ・ルメール　Ｂ

ヴォカツィオーネ（牝５）　５６　川田　将雅　Ｂ

キタサンタイドー（牡４）　５８　武　豊　Ａ

キャベンディッシュ（牡４）　５８　吉村　智洋　Ａ

クレスコブレイブ（牡５）　５８　リサ・オールプレス　Ｄ

スパイスマジック（セン４）　５８　三浦　皇成　Ｃ

スワーヴアラミス（牡４）　５８　ミカエル・ミシェル　Ａ

マイネルカイノン（牡４）　５８　戸崎　圭太　Ａ

マイネルボルソー（牡８）　５８　藤田　菜七子　Ｃ

メイショウイッポン（牡５）　５８　コルム・オドノヒュー　Ｃ

リアリスト（牡６）　５８　カリス・ティータン　Ｃ

リヴァイバル（牝６）　５６　的場　文男　Ｂ

リキサンダイオー（牡６）　５８　浜中　俊　Ｄ

ワイルドゲーム（牡６）　５８　ジュリアン・ルパルー　Ｄ

　◆ＷＡＳＪ第４戦（３歳上２勝クラス、混、定量）芝１８００メートル＝２５日・札幌１２Ｒ

アメリカンワールド（牡４）　５８　武　豊　Ｄ

ウインスラーヴァ（牡４）　５８　戸崎　圭太　Ｄ

ウォーターパルフェ（牡４）　５８　的場　文男　Ｃ

エニグマバリエート（牡７）　５８　ミカエル・ミシェル　Ｄ

カルリーノ（牡３）　５６　リサ・オールプレス　Ａ

ケージーキンカメ（牡８）　５８　吉村　智洋　Ｄ

ジョブックコメン（牝４）　５６　カリス・ティータン　Ｂ

ダブルシャープ（牡４）　５８　ジュリアン・ルパルー　Ａ

ターフェルムジーク（牝４）　５６　クリストフ・ルメール　Ｃ

フォーラウェイ（牡６）　５８　三浦　皇成　Ｂ

プレイヤーサムソン（牡６）　５８　コルム・オドノヒュー　Ｂ

プレシャスブルー（牡５）　５８　川田　将雅　Ｃ

ムーンレイカー（牡４）　５８　浜中　俊　Ａ

ロードプレミアム（牡６）　５８　藤田　菜七子　Ｂ

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