ワールドオールスタージョッキーズの騎乗馬が決定　武豊、菜七子らが競演

ＪＲＡは２１日、「２０１９ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」（８月２４、２５日、札幌競馬場）に出場する１４騎手の騎乗馬を発表した。４レースの着順による合計ポイントで優勝を争う。
以下は、騎乗馬名、（性齢）、斤量 騎手名の順。騎手名下のＡ～Ｄは近走成績などからのグループ分け。
◆ＷＡＳＪ第１戦（３歳上２勝クラス、混、定量）芝１２００メートル＝２４日・札幌１０Ｒ
アリンナ（牝５）５６ クリストフ・ルメール Ａ
ヴァリアント（牡３）５６ 的場 文男 Ａ
ウォーターエデン（牝３）５４ ミカエル・ミシェル Ｂ
ウォーターバオバブ（牡６）５８ コルム・オドノヒュー Ｄ
オフクヒメ（牝６） 川田 将雅 Ａ
キングキングキング（セン４）５８ カリス・ティータン Ｄ
クーリュ（牝５）５６ 浜中 俊 Ｃ
ショウナンアリアナ（牝３）５４ 武 豊 Ｂ
タイセイソニック（牡４）５８ 戸崎 圭太 Ｂ
パッションチカ（牝５）５６ 藤田 菜七子 Ｄ
ベリースコール（セン６）５８ ジュリアン・ルパルー Ｃ
マーマレードガール（牝３）５４ 吉村 智洋 Ｂ
ロイヤルメジャー（牝５）５６ リサ・オールプレス Ｃ
ロードラズライト（セン４）５８ 三浦 皇成 Ｄ
◆ＷＡＳＪ第２戦（３歳上３勝クラス、混、定量）芝２０００メートル＝２４日・札幌１１Ｒ
ウインイクシード（牡５）５８ カリス・ティータン Ａ
オブリゲーション（牡６）５８ 吉村 智洋 Ｃ
カリビアンゴールド（牝５）５６ コルム・オドノヒューＡ
カレンシリエージョ（牝４）５６ クリストフ・ルメール Ｄ
ゴールドフラッグ（牡４）５８ 川田 将雅 Ｄ
サウンドバーニング（牡７）５８ 的場 文男 Ｄ
ドゥーカ（牡６）５８ ミカエル・ミシェル Ｃ
ハナズレジェンド（牡６）５８ 三浦 皇成 Ａ
プロフェット（セン６）５８ ジュリアン・ルパルー Ｂ
ペイドメルヴェイユ（牝５） ５６ 武 豊 Ｃ
マイハートビート（牡４） ５８ 藤田 菜七子 Ａ
マスターコード（牡５） ５８ 浜中 俊 Ｂ
リリックドラマ（牝５） ５６ 戸崎 圭太 Ｃ
ロライマ（セン６） ５８ リサ・オールプレス Ｂ
◆ＷＡＳＪ第３戦（３歳上２勝クラス、混、定量）ダート１７００メートル＝２５日・札幌１０Ｒ
アノ（牡３） ５６ クリストフ・ルメール Ｂ
ヴォカツィオーネ（牝５） ５６ 川田 将雅 Ｂ
キタサンタイドー（牡４） ５８ 武 豊 Ａ
キャベンディッシュ（牡４） ５８ 吉村 智洋 Ａ
クレスコブレイブ（牡５） ５８ リサ・オールプレス Ｄ
スパイスマジック（セン４） ５８ 三浦 皇成 Ｃ
スワーヴアラミス（牡４） ５８ ミカエル・ミシェル Ａ
マイネルカイノン（牡４） ５８ 戸崎 圭太 Ａ
マイネルボルソー（牡８） ５８ 藤田 菜七子 Ｃ
メイショウイッポン（牡５） ５８ コルム・オドノヒュー Ｃ
リアリスト（牡６） ５８ カリス・ティータン Ｃ
リヴァイバル（牝６） ５６ 的場 文男 Ｂ
リキサンダイオー（牡６） ５８ 浜中 俊 Ｄ
ワイルドゲーム（牡６） ５８ ジュリアン・ルパルー Ｄ
◆ＷＡＳＪ第４戦（３歳上２勝クラス、混、定量）芝１８００メートル＝２５日・札幌１２Ｒ
アメリカンワールド（牡４） ５８ 武 豊 Ｄ
ウインスラーヴァ（牡４） ５８ 戸崎 圭太 Ｄ
ウォーターパルフェ（牡４） ５８ 的場 文男 Ｃ
エニグマバリエート（牡７） ５８ ミカエル・ミシェル Ｄ
カルリーノ（牡３） ５６ リサ・オールプレス Ａ
ケージーキンカメ（牡８） ５８ 吉村 智洋 Ｄ
ジョブックコメン（牝４） ５６ カリス・ティータン Ｂ
ダブルシャープ（牡４） ５８ ジュリアン・ルパルー Ａ
ターフェルムジーク（牝４） ５６ クリストフ・ルメール Ｃ
フォーラウェイ（牡６） ５８ 三浦 皇成 Ｂ
プレイヤーサムソン（牡６） ５８ コルム・オドノヒュー Ｂ
プレシャスブルー（牡５） ５８ 川田 将雅 Ｃ
ムーンレイカー（牡４） ５８ 浜中 俊 Ａ
ロードプレミアム（牡６） ５８ 藤田 菜七子 Ｂ