松本浩代が新爆女王に…電流爆破フェスティバル「川崎伝説」

プロレスリングＺＥＲＯ１の電流爆破フェスティバル２０１９「川崎伝説」が１８日、神奈川・川崎競馬場で開催され、メインイベントのノーロープ有刺鉄線電流爆破＆電流爆破テーブルデスマッチで、松本浩代（３３）が、爆女王・高橋奈七永（４４）を１８分００秒、ロックドロップからの片エビ固めで破り、新爆女王に輝いた。
◆プロレスリングＺＥＲＯ１「川崎伝説」（１８日・川崎競馬場）観衆３８２人
▽１．タッグマッチ ３０分１本勝負
○岩崎永遠、北村彰基（１０分１４秒、バックドロップホールド）将軍岡本、横山佳和●
▽２．ハイスピードルール ３ＷＡＹマッチ ３０分１本勝負
○ＳＵＧＩ（９分１７秒、衣川）菅原拓也●
※もう１人はヤス久保田
▽３．ミックスドタッグマッチ ３０分１本勝負
佐藤耕平、○山下リナ（１４分５８秒、スライディングラリアット→エビ固め）火野裕士、アマゾン●
▽４．女子プロレス タッグマッチ ３０分１本勝負
○中島安里紗、朱崇花（１２分５３秒、ムーンサルトプレス→体固め）世志琥、小林香萌●
▽５．６人タッグマッチ ３０分１本勝負
大谷晋二郎、金本浩二、○高岩竜一（１７分４７秒、デスバレーボム→片エビ固め）日高郁人●、ディック東郷、折原昌夫
▽６．「爆破王タッグ王座決定戦」電流爆破バットデスマッチ 時間無制限１本勝負
田中将斗、○ヒデ久保田（１５分３４秒、爆ＹＡＭＡスペシャル→片エビ固め）ＴＡＲＵ、クリス・ヴァイス●
※田中＆ヒデが新王者に。
▽７．「爆女王選手権試合」ノーロープ有刺鉄線電流爆破＆電流爆破テーブルデスマッチ 時間無制限１本勝負
〈挑戦者〉○松本浩代（１８分００秒、ロックドロップ→片エビ固め）〈王女〉高橋奈七永●
※松本浩代が新女王に。