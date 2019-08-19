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松本浩代が新爆女王に…電流爆破フェスティバル「川崎伝説」

スポーツ報知
# 格闘技
電流爆破フェスティバル２０１９「川崎伝説」
電流爆破フェスティバル２０１９「川崎伝説」

　プロレスリングＺＥＲＯ１の電流爆破フェスティバル２０１９「川崎伝説」が１８日、神奈川・川崎競馬場で開催され、メインイベントのノーロープ有刺鉄線電流爆破＆電流爆破テーブルデスマッチで、松本浩代（３３）が、爆女王・高橋奈七永（４４）を１８分００秒、ロックドロップからの片エビ固めで破り、新爆女王に輝いた。

　◆プロレスリングＺＥＲＯ１「川崎伝説」（１８日・川崎競馬場）観衆３８２人

　▽１．タッグマッチ　３０分１本勝負

　○岩崎永遠、北村彰基（１０分１４秒、バックドロップホールド）将軍岡本、横山佳和●

　▽２．ハイスピードルール　３ＷＡＹマッチ　３０分１本勝負

　○ＳＵＧＩ（９分１７秒、衣川）菅原拓也●

　※もう１人はヤス久保田

　▽３．ミックスドタッグマッチ　３０分１本勝負

　佐藤耕平、○山下リナ（１４分５８秒、スライディングラリアット→エビ固め）火野裕士、アマゾン●

　

　▽４．女子プロレス　タッグマッチ　３０分１本勝負

　○中島安里紗、朱崇花（１２分５３秒、ムーンサルトプレス→体固め）世志琥、小林香萌●

　▽５．６人タッグマッチ　３０分１本勝負

　大谷晋二郎、金本浩二、○高岩竜一（１７分４７秒、デスバレーボム→片エビ固め）日高郁人●、ディック東郷、折原昌夫

　▽６．「爆破王タッグ王座決定戦」電流爆破バットデスマッチ　時間無制限１本勝負

　田中将斗、○ヒデ久保田（１５分３４秒、爆ＹＡＭＡスペシャル→片エビ固め）ＴＡＲＵ、クリス・ヴァイス●

　※田中＆ヒデが新王者に。

　▽７．「爆女王選手権試合」ノーロープ有刺鉄線電流爆破＆電流爆破テーブルデスマッチ　時間無制限１本勝負

　〈挑戦者〉○松本浩代（１８分００秒、ロックドロップ→片エビ固め）〈王女〉高橋奈七永●

　※松本浩代が新女王に。

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