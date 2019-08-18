【ＲＩＺＩＮ】２冠王堀口恭司が朝倉海に完敗、浅倉カンナは、今年初勝利…ＲＩＺＩＮ．１８全成績

◆ＲＩＺＩＮ．１８（１８日・ドルフィンズアリーナ）
格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．１８」が１８日、愛知県名古屋市のドルフィンズアリーナで行われ、ＲＩＺＩＮ、ベラトールのバンダム級２冠王者・堀口恭司（２８）＝アメリカン・トップチーム＝が朝倉海（２５）＝トライフォース赤坂＝にわずか６８秒、ＫＯで敗れる大番狂わせが起こった。
ＲＩＺＩＮ２連敗中だった浅倉カンナ（２１）＝パラエストラ松戸＝は、アリーシャ・ザペテラ（２４）＝米国＝を２―１の判定で破り、今年初勝利を飾った。
次回の「ＲＩＺＩＮ．１９」は１０月１２日にエディオンアリーナ大阪で行われる。
◆「ＲＩＺＩＮ．１８」全成績は以下の通り。
▽第１３試合・ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール５分 ３回戦（６１・０キロ）
〇朝倉海（１回１分８秒、ＫＯ）堀口恭司●
▽第１２試合・ＲＩＺＩＮ 女子ＭＭＡルール５分３回戦（４９・０キロ）
〇浜崎朱加（１回３分２０秒、アームバー）アム・ザ・ロケット●
▽第１１試合・ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール５分３回戦（６１・０キロ）
〇ビクター・ヘンリー（３回２分１４秒、三角絞め）トレント・ガーダム●
▽第１０試合・ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール５分３回戦（６１・０キロ）
〇マネル・ケイプ（２回１分３６秒、ＫＯ）水垣偉弥●
▽第９試合・ＲＩＺＩＮキックボクシングルール３分３回戦（７５・０キロ）
〇ダニロ・ザノリニ（判定２―１）ジョン・ウェイン・パー●
▽第８試合・ＲＩＺＩＮ女子ＭＭＡルール５分３回戦（４９・０キロ）
〇浅倉カンナ（判定２―１）アリーシャ・ザペテラ●
▽第７試合・ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール５分３回戦（５３・０キロ）
越智晴雄（無効試合）ジャレッド・ブルックス
▽第６試合・ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール５分３回戦（７１・０キロ）
〇上迫博仁（２回３分４５秒、ＴＫＯ）イーブス・ランドゥー●
▽第５試合・ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール５分３回戦（６１・０キロ）
〇ジャスティン・スコッギンス（判定３―０）祖根寿麻●
▽第４試合・ＲＩＺＩＮ ＭＭＡルール５分３回戦（５９・０キロ）
〇征矢貴（２回１分２８秒、ＴＫＯ）村元友太郎●
▽第３試合・ＲＩＺＩＮ女子ＭＭＡルール５分３回戦（４９・０キロ）
〇あい（判定３―０）タバサ・ワトキンズ●
▽第２試合・ＲＩＺＩＮ キックボクシングルール３分３回戦（５３・０キロ）
〇大崎一貴（判定３―０）瀧谷渉太●
▽第１試合・ＲＩＺＩＮ キックボクシングルール３分３回戦（５７・０キロ）
〇堀尾竜司（判定３―０）桜井宇宙●