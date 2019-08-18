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【ＲＩＺＩＮ】２冠王堀口恭司が朝倉海に完敗、浅倉カンナは、今年初勝利…ＲＩＺＩＮ．１８全成績

スポーツ報知
# 格闘技
堀口（右）をＫＯした朝倉（Ｃ）ＲＩＺＩＮ　ＦＦ
堀口（右）をＫＯした朝倉（Ｃ）ＲＩＺＩＮ　ＦＦ

◆ＲＩＺＩＮ．１８（１８日・ドルフィンズアリーナ）

　格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．１８」が１８日、愛知県名古屋市のドルフィンズアリーナで行われ、ＲＩＺＩＮ、ベラトールのバンダム級２冠王者・堀口恭司（２８）＝アメリカン・トップチーム＝が朝倉海（２５）＝トライフォース赤坂＝にわずか６８秒、ＫＯで敗れる大番狂わせが起こった。

　ＲＩＺＩＮ２連敗中だった浅倉カンナ（２１）＝パラエストラ松戸＝は、アリーシャ・ザペテラ（２４）＝米国＝を２―１の判定で破り、今年初勝利を飾った。

　次回の「ＲＩＺＩＮ．１９」は１０月１２日にエディオンアリーナ大阪で行われる。

　

　◆「ＲＩＺＩＮ．１８」全成績は以下の通り。

　▽第１３試合・ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール５分　３回戦（６１・０キロ）

〇朝倉海（１回１分８秒、ＫＯ）堀口恭司●

　▽第１２試合・ＲＩＺＩＮ　女子ＭＭＡルール５分３回戦（４９・０キロ）

〇浜崎朱加（１回３分２０秒、アームバー）アム・ザ・ロケット●

　▽第１１試合・ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール５分３回戦（６１・０キロ）

〇ビクター・ヘンリー（３回２分１４秒、三角絞め）トレント・ガーダム●

　▽第１０試合・ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール５分３回戦（６１・０キロ）

〇マネル・ケイプ（２回１分３６秒、ＫＯ）水垣偉弥●

　▽第９試合・ＲＩＺＩＮキックボクシングルール３分３回戦（７５・０キロ）

〇ダニロ・ザノリニ（判定２―１）ジョン・ウェイン・パー●

　▽第８試合・ＲＩＺＩＮ女子ＭＭＡルール５分３回戦（４９・０キロ）

〇浅倉カンナ（判定２―１）アリーシャ・ザペテラ●

　▽第７試合・ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール５分３回戦（５３・０キロ）

越智晴雄（無効試合）ジャレッド・ブルックス

　▽第６試合・ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール５分３回戦（７１・０キロ）

〇上迫博仁（２回３分４５秒、ＴＫＯ）イーブス・ランドゥー●

　▽第５試合・ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール５分３回戦（６１・０キロ）

〇ジャスティン・スコッギンス（判定３―０）祖根寿麻●

　▽第４試合・ＲＩＺＩＮ　ＭＭＡルール５分３回戦（５９・０キロ）

〇征矢貴（２回１分２８秒、ＴＫＯ）村元友太郎●

　▽第３試合・ＲＩＺＩＮ女子ＭＭＡルール５分３回戦（４９・０キロ）

〇あい（判定３―０）タバサ・ワトキンズ●

　▽第２試合・ＲＩＺＩＮ　キックボクシングルール３分３回戦（５３・０キロ）

〇大崎一貴（判定３―０）瀧谷渉太●

　▽第１試合・ＲＩＺＩＮ　キックボクシングルール３分３回戦（５７・０キロ）

〇堀尾竜司（判定３―０）桜井宇宙●

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