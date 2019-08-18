注 目
夏の甲子園速報
競馬予想は「馬トク」
スポーツ動画
報知SNS
お知らせ
ホーム
東京五輪
巨人
野球
サッカー
スポーツ
ラグビーW杯
ゴルフ
格闘技
芸能
社会
競馬
ギャンブル
釣り
トップ
記事一覧
記事
【１９日の予告先発】ソフトバンク・松本ＶＳ―西武・松本航
2019年8月18日 18時11分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
１９日先発予定のソフトバンク・松本（左）と西武・松本航
【パ・リーグ】
◆ソフトバンク・松本裕樹―西武・松本航（１８時・京セラドーム大阪）
Tweet
プロ野球特集
スコア速報
オープン戦
日程・結果
順位表
個人成績
チーム情報
ドラフト
美女始球式
動画
ＭＬＢ特集
日程・結果
順位表
個人成績
日本人成績
高校野球特集
センバツ
夏の甲子園
地方大会
野球
コラムでＨｏ！
一覧へ
ついにＧ１優勝の飯伏幸太…大人になった「精神年齢１４歳のプロレスラー」の輝く未来
（8月17日 11:00）
「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」 日本一を目指すアイドルの素顔
（8月16日 18:18）
バイク事故で亡くなった青木篤志さんを追悼して生まれるオールスター戦…金曜８時のプロレスコラム
（8月16日 08:00）
日本プロ野球も終戦記念日に黙祷を
（8月15日 18:45）
ナガマツペア、世界選手権２連覇へ「もう一度、挑戦する気持ちで」スイスへ出発
（8月15日 16:05）
注目トピック
20代最後の四大大会へ
錦織圭、初Ｖへのカギは省エネ…8/26全米オープンテニス開幕
［PR］お金って何なんだろう？
Have a good Cashless.～いいキャッシュレスが、いい毎日を作る～
［PR］サマーキャンペーン！
クイズに答えるだけでハワイ旅行や豪華賞品が当たる！
［PR］G党必読！
LINE公式アカウント「ジャイアンツ情報byスポーツ報知」配信開始
［PR］競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
［PR］Ｇ党必見！
阿部慎之助400本塁打達成スペシャルページ
［PR］温泉むすめ新聞
第5号が完成！「Adhara」の初ワンマンライブの舞台裏に迫ります！
報知ブログ（最新更新分）
一覧へ
住之江「摂河泉競走」５日目の狙い目
ブログ舟券
8月18日
風雨のフィナーレ
ランナーズ報知
8月18日
初期の新日本×全日本、どっちがスゴかった？
酒の魚
8月9日
スポーツ報知がコミケ96出展！7回目はフルブース参戦
報知サブカル情報局
8月7日
団地と移民 課題最先端「空間」の闘い
多事放論
8月1日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請