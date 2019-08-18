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【１９日の予告先発】ソフトバンク・松本ＶＳ―西武・松本航

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
１９日先発予定のソフトバンク・松本（左）と西武・松本航
１９日先発予定のソフトバンク・松本（左）と西武・松本航

　【パ・リーグ】

　◆ソフトバンク・松本裕樹―西武・松本航（１８時・京セラドーム大阪）

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