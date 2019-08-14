夏の甲子園、１６強が出そろう…２年連続は高岡商のみ　東北、北信越が３校で健闘目立つ

第１０１回全国高校野球選手権大会は、第９日の１４日を終え、１６強が出そろった。
センバツ準Ｖの習志野や名門・明徳義塾は敗退したが岡山学芸館、作新学院、東海大相模、中京学院大中京、明石商、宇部鴻城、海星、八戸学院光星、高岡商、履正社、星稜、智弁和歌山、敦賀気比、仙台育英、鶴岡東、関東第一が３回戦に進出した。
２年連続の１６強進出は高岡商（富山）だけ。高岡商は昨年、３回戦で優勝した大阪桐蔭に１―３で惜敗した。これまで２０度、出場しているが３勝したことはいまだ１度もなし。初の１大会３勝へ、３回戦は昨年と同じ大阪代表（昨年は２校が出場）の履正社と対戦する。
神奈川、兵庫、山口、富山、大阪の代表は２年連続で名を連ねた。地区別に見ると関東が昨年の５（二松学舎大付、浦和学院、横浜、木更津総合、日大三）から３（作新学院、東海大相模、関東第一）、四国が２（済美、高知商）から０に減り、一方で東北と北信越がともに１（東・金足農、北・高岡商）から３（東・八戸学院光星、仙台育英、鶴岡商 北・高岡商、星稜、敦賀気比）に増えて健闘が目立っている。
◆１８年の１６強 報徳学園、愛工大名電、二松学舎大付、浦和学院、済美、高知商、大阪桐蔭、高岡商、近江、常葉大菊川、金足農、横浜、下関国際、木更津総合、日大三、龍谷大平安