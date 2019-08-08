【巨人】終盤に追いつかれ引き分け、６カードぶり勝ち越しならず…中日戦試合経過

◆中日３―３巨人＝規定により延長１２回引き分け＝（８日・ナゴヤドーム）

巨人が終盤に追いつかれて引き分け、６カードぶりの勝ち越しはならなかった。４回１死一塁に岡本の１９号２ランで先制し、５回２死二塁で亀井の左越え適時二塁打で加点したが、８回に２番手・中川が打たれて同点に追いつかれた。延長に入ってからは中継ぎ陣が踏ん張り、中日にサヨナラを許さなかった。

先発の菅野は７回３安打１失点だったが、７月２日の中日戦（東京Ｄ）以来の白星となる９勝目はお預けとなった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

◆２回（両軍０）

【中】阿部二ゴロ、福田三振、京田二ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】小林中飛、菅野三振、亀井遊直

◆４回（巨２、中０）

【中】大島右飛、アルモンテ三振、ビシエド一塁内野安打、阿部の三ゴロでビシエド二封

◆５回（巨１、中０）

【中】（右翼重信）福田遊ゴロ、京田三振、加藤二ゴロ

◆６回（巨０、中１）

【巨】丸二ゴロ、岡本一邪飛、阿部捕邪飛

【中】（一塁岡本、左翼重信、右翼陽岱鋼）柳の代打亀沢四球、平田の三ゴロで亀沢二進、大島の二ゴロで亀沢三進、アルモンテの右翼線安打で亀沢生還、ビシエド右飛

◆７回（両軍０）

【巨】（投手藤嶋）ビヤヌエバ右飛、若林二ゴロ、小林左飛

◆８回（巨０、中２）

【巨】（投手福）菅野の代打ゲレーロ遊ゴロ、重信、坂本勇ともに三振

◆９回（両軍０）

【巨】（投手岡田、捕手木下拓、左翼遠藤）丸左飛、岡本中飛、陽岱鋼左飛

【中】（投手デラロサ）福田三塁内野安打、京田の捕前バントで福田二進（代走友永）、木下拓の二ゴロで友永三進、岡田の代打堂上三振

◆１０回（両軍０）

【巨】（投手ロドリゲス、三塁堂上）ビヤヌエバ三振、若林の遊ゴロを遊撃京田が失策、小林の投前バントで若林二進、デラロサの代打石川三ゴロ

◆１１回（両軍０）

【巨】（投手祖父江）重信三振、坂本勇三ゴロ、丸二ゴロ

◆１２回（両軍０）

【巨】（投手三ツ間）岡本遊ゴロ、陽岱鋼三振、ビヤヌエバ四球（代走増田大）、若林左飛