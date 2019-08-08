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【巨人】終盤に追いつかれ引き分け、６カードぶり勝ち越しならず…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
４回１死一塁、右越えに先制の２点本塁打を放った岡本和真は先発の菅野智之（１８番）に迎えられ、声をかけられる（カメラ・泉　貫太）
４回１死一塁、右越えに先制の２点本塁打を放った岡本和真は先発の菅野智之（１８番）に迎えられ、声をかけられる（カメラ・泉　貫太）

◆中日３―３巨人＝規定により延長１２回引き分け＝（８日・ナゴヤドーム）

　巨人が終盤に追いつかれて引き分け、６カードぶりの勝ち越しはならなかった。４回１死一塁に岡本の１９号２ランで先制し、５回２死二塁で亀井の左越え適時二塁打で加点したが、８回に２番手・中川が打たれて同点に追いつかれた。延長に入ってからは中継ぎ陣が踏ん張り、中日にサヨナラを許さなかった。

　先発の菅野は７回３安打１失点だったが、７月２日の中日戦（東京Ｄ）以来の白星となる９勝目はお預けとなった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】亀井左翼線二塁打、坂本勇の一ゴロで亀井三進、丸一ゴロ、岡本二ゴロ

  • １回２死三塁、岡本和真は二ゴロに倒れる（カメラ・保井　秀則）

    １回２死三塁、岡本和真は二ゴロに倒れる（カメラ・保井　秀則）

　【中】平田左飛、大島三邪飛、アルモンテ二塁内野安打、ビシエドの遊ゴロでアルモンテ二封

  • 巨人先発の菅野智之（カメラ・保井　秀則）

    巨人先発の菅野智之（カメラ・保井　秀則）

　◆２回（両軍０）

　【巨】阿部遊ゴロ、ビヤヌエバ遊飛、若林遊ゴロ

  • ２回無死、遊ゴロに倒れる阿部慎之助（カメラ・杉山　彰一）

    ２回無死、遊ゴロに倒れる阿部慎之助（カメラ・杉山　彰一）

　【中】阿部二ゴロ、福田三振、京田二ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】小林中飛、菅野三振、亀井遊直

　【中】加藤遊ゴロ、柳三振、平田中飛

  • ３回終了、先発の菅野智之（左）をタッチで迎える小林誠司（右）（カメラ・泉　貫太）

    ３回終了、先発の菅野智之（左）をタッチで迎える小林誠司（右）（カメラ・泉　貫太）

　◆４回（巨２、中０）

　【巨】坂本勇右飛、丸四球、岡本右越１９号２ラン、阿部右飛、ビヤヌエバ三ゴロ

  • ４回１死一塁、岡本和真（右）が右越え２ランを放ち、丸佳浩の祝福を受ける（カメラ・保井　秀則）

    ４回１死一塁、岡本和真（右）が右越え２ランを放ち、丸佳浩の祝福を受ける（カメラ・保井　秀則）

　【中】大島右飛、アルモンテ三振、ビシエド一塁内野安打、阿部の三ゴロでビシエド二封

　◆５回（巨１、中０）

　【巨】若林投ゴロ、小林左前安打、菅野の一前バントで小林二進、亀井の左中間二塁打で小林生還（代走重信）、坂本勇中飛

  • ５回２死二塁、左越えの適時二塁打を放つ亀井善行（カメラ・泉　貫太）

    ５回２死二塁、左越えの適時二塁打を放つ亀井善行（カメラ・泉　貫太）

　【中】（右翼重信）福田遊ゴロ、京田三振、加藤二ゴロ

　◆６回（巨０、中１）

　【巨】丸二ゴロ、岡本一邪飛、阿部捕邪飛

　【中】（一塁岡本、左翼重信、右翼陽岱鋼）柳の代打亀沢四球、平田の三ゴロで亀沢二進、大島の二ゴロで亀沢三進、アルモンテの右翼線安打で亀沢生還、ビシエド右飛

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手藤嶋）ビヤヌエバ右飛、若林二ゴロ、小林左飛

　【中】阿部、福田ともに三振、京田左飛

  • ７回２死、京田の左飛を好捕する重信慎之介（カメラ・泉　貫太）

    ７回２死、京田の左飛を好捕する重信慎之介（カメラ・泉　貫太）

　◆８回（巨０、中２）

　【巨】（投手福）菅野の代打ゲレーロ遊ゴロ、重信、坂本勇ともに三振

　【中】（投手中川）加藤の代打木下拓右飛、福の代打藤井左中間二塁打、平田三振、大島の二塁内野安打で藤井三進、アルモンテの左中間二塁打で藤井、大島ともに生還（代走遠藤）、（投手鍵谷）ビシエド四球、阿部二ゴロ

  • ８回２死一、三塁、アルモンテに左中間への同点２点二塁打を浴びた中川皓太（手前）は降板する（カメラ・泉　貫太）

    ８回２死一、三塁、アルモンテに左中間への同点２点二塁打を浴びた中川皓太（手前）は降板する（カメラ・泉　貫太）

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手岡田、捕手木下拓、左翼遠藤）丸左飛、岡本中飛、陽岱鋼左飛

　【中】（投手デラロサ）福田三塁内野安打、京田の捕前バントで福田二進（代走友永）、木下拓の二ゴロで友永三進、岡田の代打堂上三振

　◆１０回（両軍０）

　【巨】（投手ロドリゲス、三塁堂上）ビヤヌエバ三振、若林の遊ゴロを遊撃京田が失策、小林の投前バントで若林二進、デラロサの代打石川三ゴロ

　【中】（投手高木）平田左前安打、大島の一前バントで平田二進、遠藤の二ゴロで平田三進、ビシエド左飛

  • 延長１０回から登板した高木京介（カメラ・保井　秀則）

    延長１０回から登板した高木京介（カメラ・保井　秀則）

　◆１１回（両軍０）

　【巨】（投手祖父江）重信三振、坂本勇三ゴロ、丸二ゴロ

　【中】（投手沢村）阿部二ゴロ、祖父江の代打武田三振、京田二ゴロ

  • １１回無死、阿部の二ゴロをグラブトスでアウトにする若林晃弘（カメラ・泉　貫太）

    １１回無死、阿部の二ゴロをグラブトスでアウトにする若林晃弘（カメラ・泉　貫太）

　◆１２回（両軍０）

　【巨】（投手三ツ間）岡本遊ゴロ、陽岱鋼三振、ビヤヌエバ四球（代走増田大）、若林左飛

　【中】（三塁増田大）木下拓三振、堂上二ゴロ、平田三振

試合詳細
４回１死一塁、右越えに先制の２点本塁打を放った岡本和真は先発の菅野智之（１８番）に迎えられ、声をかけられる（カメラ・泉　貫太）
１回２死三塁、岡本和真は二ゴロに倒れる（カメラ・保井　秀則）
巨人先発の菅野智之（カメラ・保井　秀則）
２回無死、遊ゴロに倒れる阿部慎之助（カメラ・杉山　彰一）
３回終了、先発の菅野智之（左）をタッチで迎える小林誠司（右）（カメラ・泉　貫太）
４回１死一塁、岡本和真（右）が右越え２ランを放ち、丸佳浩の祝福を受ける（カメラ・保井　秀則）
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