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オカダ、ＥＶＩＬに快勝で７勝目！飯伏はザック撃破で６連勝　両雄、１０日に首位通過かけ激突…Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
飯伏幸太
飯伏幸太

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（７日、静岡・浜松アリーナ、観衆３０３０人）

　メインイベントで優勝候補筆頭のＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）が２年前のＧ１で敗れている難敵・ＥＶＩＬを下し、７勝目。勝ち点を１４まで積み上げた。

　優勝候補の飯伏幸太（３７）はザック・セイバーＪ．（３１）を必殺のカミゴェで下し、開幕２連敗後の６連勝で勝ち点１２とした。

　昨年優勝の棚橋弘至（４２）はバッドラック・ファレ（３７）に敗れ４敗目。ＳＡＮＡＤＡ（３１）、ＫＥＮＴＡ（３８）、ＥＶＩＬとともに勝ち点８にとどまり、Ｖ争いから脱落した。

　オカダと飯伏は１０日の東京・日本武道館大会でブロック首位をかけて激突。オカダが勝てば首位通過で１２日のＢブロック首位との優勝決定戦進出が決定。飯伏は白星を挙げた場合のみ勝ち点でオカダと並び、直接対決勝利のため、逆転トップとなる。

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇金丸義信、タイチ、鈴木みのる（８分５６秒　逆エビ固め）矢野通、辻陽太、上村優也●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（５分０９秒　バタフライロック）ジョン・モクスリー、海野翔太●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇チェーズ・オーエンズ、ジェイ・ホワイト、高橋裕二郎（９分３１秒　パッケージドライバー→片エビ固め）ジュース・ロビンソン、本間朋晃、トーア・ヘナーレ●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＢＵＳＨＩ、鷹木信悟、内藤哲也（８分５０秒　エムエックス→片エビ固め）石井智宏、ジェフ・コブ、成田蓮●

　▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ　４勝４敗＝勝ち点８（１０分２８秒　オコーナーブリッジ）ランス・アーチャー●　２勝６敗＝勝ち点４

　▽同

　〇バッドラック・ファレ　３勝５敗＝勝ち点６（９分５８秒　逆さ押さえ込み）棚橋弘至●　４勝４敗＝勝ち点８

　▽同

　〇ウィル・オスプレイ　３勝５敗＝勝ち点６（１６分３３秒　ストームブレイカー→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ●　４勝４敗＝勝ち点８

　▽同

　〇飯伏幸太　６勝２敗＝勝ち点１２（１５分４６秒　カミゴェ→片エビ固め）ザック・セイバーＪ．●　３勝５敗＝勝ち点６

　▽同

　〇オカダ・カズチカ　７勝１敗＝勝ち点１４（２７分００秒　レインメーカー→片エビ固め）ＥＶＩＬ●　４勝４敗＝勝ち点８

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