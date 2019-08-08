オカダ、ＥＶＩＬに快勝で７勝目！飯伏はザック撃破で６連勝　両雄、１０日に首位通過かけ激突…Ｇ１全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（７日、静岡・浜松アリーナ、観衆３０３０人）
メインイベントで優勝候補筆頭のＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）が２年前のＧ１で敗れている難敵・ＥＶＩＬを下し、７勝目。勝ち点を１４まで積み上げた。
優勝候補の飯伏幸太（３７）はザック・セイバーＪ．（３１）を必殺のカミゴェで下し、開幕２連敗後の６連勝で勝ち点１２とした。
昨年優勝の棚橋弘至（４２）はバッドラック・ファレ（３７）に敗れ４敗目。ＳＡＮＡＤＡ（３１）、ＫＥＮＴＡ（３８）、ＥＶＩＬとともに勝ち点８にとどまり、Ｖ争いから脱落した。
オカダと飯伏は１０日の東京・日本武道館大会でブロック首位をかけて激突。オカダが勝てば首位通過で１２日のＢブロック首位との優勝決定戦進出が決定。飯伏は白星を挙げた場合のみ勝ち点でオカダと並び、直接対決勝利のため、逆転トップとなる。
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇金丸義信、タイチ、鈴木みのる（８分５６秒 逆エビ固め）矢野通、辻陽太、上村優也●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（５分０９秒 バタフライロック）ジョン・モクスリー、海野翔太●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇チェーズ・オーエンズ、ジェイ・ホワイト、高橋裕二郎（９分３１秒 パッケージドライバー→片エビ固め）ジュース・ロビンソン、本間朋晃、トーア・ヘナーレ●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＢＵＳＨＩ、鷹木信悟、内藤哲也（８分５０秒 エムエックス→片エビ固め）石井智宏、ジェフ・コブ、成田蓮●
▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ ４勝４敗＝勝ち点８（１０分２８秒 オコーナーブリッジ）ランス・アーチャー● ２勝６敗＝勝ち点４
▽同
〇バッドラック・ファレ ３勝５敗＝勝ち点６（９分５８秒 逆さ押さえ込み）棚橋弘至● ４勝４敗＝勝ち点８
▽同
〇ウィル・オスプレイ ３勝５敗＝勝ち点６（１６分３３秒 ストームブレイカー→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ● ４勝４敗＝勝ち点８
▽同
〇飯伏幸太 ６勝２敗＝勝ち点１２（１５分４６秒 カミゴェ→片エビ固め）ザック・セイバーＪ．● ３勝５敗＝勝ち点６
▽同
〇オカダ・カズチカ ７勝１敗＝勝ち点１４（２７分００秒 レインメーカー→片エビ固め）ＥＶＩＬ● ４勝４敗＝勝ち点８