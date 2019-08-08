８月７日の釣果速報（関西）

釣果
８月９日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|8.0
|小潮
|5.13
|18.53
|13.54
|-
８月９日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|0.26
|-
|13.52
|13.42
|8.46
|0.58
|17.51
|-
|-
|-
|-
|15.12
|干潮
|9.15
|8.26
|6.49
|6.36
|2.55
|8.05
|20.37
|-
|18.43
|18.24
|16.37
|20.24
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|メジロ
|-
|-
|落とし込みサビキ仕掛けでメジロやヒラメにサワラやマダイなど釣れている
|ヒラメ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|37～61
|2
|大阪の森氏 イサギ３３～３８センチ６尾 タイサビキ ハリス４号
|サワラ
|68
|1
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|重量０．３～２．８キロが多い人７０～８０匹釣れている 午後便ノマセ釣りも青物好調
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～42
|41
|神戸市の名倉氏 重量０・３～１・２キロ タコエギ 好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|18～45
|66
|彦根市の山田純平氏 少ない人４０匹 イカメタル１５・２０号
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|マイカ
|10～30
|60
|京都の佐々木氏 船中マダイ７２と８５と９２センチ 他アジなど
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|マイカ
|13～30
|79
|東大阪の竹村義晴氏 少ない人４３匹 スッテとイカメタル
|沖
|福井
| 若狭本郷
湾 内
| 田中渡船
0770・77局2789
|マアジ
|-
|-
|半夜のサビキ釣りで２３～３２センチが順調に釣れている イカダではチヌ楽しめる
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マアジ
|34～39
|36
|高島市の日置氏２人 他マダイ４尾マイカ３７匹 オキアミ
|マサバ
|38～46
|22
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|13～35
|68
|６日の半夜便 少ない人１６匹他ウマヅラハギやチダイなど
|沖
|福井
| 日引
沖 合
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|アジ
|-
|-
|半夜で日中は３５～４８センチの良型アジ中心にメッキなど 夜はマイカ乗り順調
|マイカ
|-
|-
|船
|和歌山
| 初島
沖ノ島周辺
| 南村渡船
0737・83局3730
|マダイ
|35～42
|4
|松原市の藤田茂幸氏４人 ガシラ３尾 タイラバ 船外機
|ホウボウ
|45
|1
|船
|福井
| 音海
沖合動力ボート
| ウミック
0770・76局1444
|アコウ
|30～35
|10
|名古屋市の高瀬氏４人 レンコダイ５尾マダイやガシラも
|スズキ
|76
|1
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
４号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|25～38
|2
|姫路市の大門氏 １．５メートル ハリス１．５号 チヌ４号 ３Ｂ サナギ
|カ
|福井
| 泊
ネジカケイカダ
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|23～31
|23
|大津市の小野靖夫氏 ハリス１．５号サビキ８号 １０号 アミエビ
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|アジ
|18～24
|200
|寝屋川市の寺越昭一氏 ２．７メートルサビキ７号 １０号 アミエビ
|カ
|福井
| 若狭本郷
大浦イカダ
| 金丸渡船
0770・77局0083
|チヌ
|25～49
|3
|春日井市の小田裕介氏 ハリス２号 オキアミとサナギ ６日
|波
|大阪
| 南港
新波止
| 丸高渡船
06・6613局1075
|マダコ
|10～41センチ
|38
|松原市の松浦氏 重量０．１～１・０９キロ タコエギ 山路氏３１匹
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
６番テント西寄
| 公園事務所
078・753局3973
|ウマヅラハギ
|29～34
|2
|伊丹の大塩氏 ４．５メートル ハゲ掛け６日石見氏キビレ４３・５センチ
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
板橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|13～20
|26
|奈良市の西川誠司氏 水中糸０・０４号 狐６．５号３本 平水
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
杉野原
| 民宿花園館
0737・26局0063
|アユ
|15～22
|33
|岩出市の宮本武氏 水中糸０・０３号 全７号３本 濁りなし
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
板尾上流
| 津本レストラン
0737・26局0103
|アユ
|17～23
|35
|岸和田市の南孝一氏 ９メートル 水中糸０．３号 セッカ７号４本
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
久野原橋上流
| 漁協組
0737・52局4863
|アユ
|16～20
|26
|紀美野町の大岡邦健氏 ９メートル水中糸０．２号 韋駄天７号３本
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
上岩瀬
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|14.5～19.5
|37
|大津市の川村哲應氏 水中糸０・１７５号 狐７号４本 ５センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
水管橋キャンプ場
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|13～20
|53
|京都市の角田栄二氏 水中糸０・０５号 狐６．５号３本 ３センチ減
|川
|京都
| 美山川
大滝上流
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|18～23
|20
|亀岡市の中島氏 ９メートル 水中糸０．２号 狐７号４本イカリ
|池
|堺
| 西池
８１ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|40以下
|53
|堺市の澤野氏 ３．６メートル ハリス０．６号スレ４号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋北寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|42.5以下
|41
|堺市の橋爪氏 ３メートル ハリス０．４号スレ４号 ウドン 大助９枚