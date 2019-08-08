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８月７日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

８月９日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
8.0 小潮 5.13 18.53 13.54 -

８月９日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 0.26 - 13.52 13.42 8.46 0.58
17.51 - - - - 15.12
干潮 9.15 8.26 6.49 6.36 2.55 8.05
20.37 - 18.43 18.24 16.37 20.24
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		メジロ - - 落とし込みサビキ仕掛けでメジロやヒラメにサワラやマダイなど釣れている
ヒラメ - -
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ 37～61 2 大阪の森氏　イサギ３３～３８センチ６尾　タイサビキ　ハリス４号
サワラ 68 1
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - 重量０．３～２．８キロが多い人７０～８０匹釣れている　午後便ノマセ釣りも青物好調
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～42 41 神戸市の名倉氏　重量０・３～１・２キロ　タコエギ　好調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ 18～45 66 彦根市の山田純平氏　少ない人４０匹　イカメタル１５・２０号
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		マイカ 10～30 60 京都の佐々木氏　船中マダイ７２と８５と９２センチ　他アジなど
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		マイカ 13～30 79 東大阪の竹村義晴氏　少ない人４３匹　スッテとイカメタル
福井 若狭本郷
湾　内 		田中渡船
0770・77局2789 		マアジ - - 半夜のサビキ釣りで２３～３２センチが順調に釣れている　イカダではチヌ楽しめる
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マアジ 34～39 36 高島市の日置氏２人　他マダイ４尾マイカ３７匹　オキアミ
マサバ 38～46 22
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 13～35 68 ６日の半夜便　少ない人１６匹他ウマヅラハギやチダイなど
福井 日引
沖　合 		釣宿　由幸
0770・76局1307 		アジ - - 半夜で日中は３５～４８センチの良型アジ中心にメッキなど　夜はマイカ乗り順調
マイカ - -
和歌山 初島
沖ノ島周辺 		南村渡船
0737・83局3730 		マダイ 35～42 4 松原市の藤田茂幸氏４人　ガシラ３尾　タイラバ　船外機
ホウボウ 45 1
福井 音海
沖合動力ボート 		ウミック
0770・76局1444 		アコウ 30～35 10 名古屋市の高瀬氏４人　レンコダイ５尾マダイやガシラも
スズキ 76 1
鳴門 堂ノ浦
４号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ 25～38 2 姫路市の大門氏　１．５メートル　ハリス１．５号　チヌ４号　３Ｂ　サナギ
福井
ネジカケイカダ 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ 23～31 23 大津市の小野靖夫氏　ハリス１．５号サビキ８号　１０号　アミエビ
福井 仏谷
児島イカダ 		奥城丸渡船
0770・52局2845 		アジ 18～24 200 寝屋川市の寺越昭一氏　２．７メートルサビキ７号　１０号　アミエビ　
福井 若狭本郷
大浦イカダ 		金丸渡船
0770・77局0083 		チヌ 25～49 3 春日井市の小田裕介氏　ハリス２号　オキアミとサナギ　６日
大阪 南港
新波止 		丸高渡船
06・6613局1075 		マダコ 10～41センチ 38 松原市の松浦氏　重量０．１～１・０９キロ　タコエギ　山路氏３１匹
神戸 平磯海づり公園
６番テント西寄 		公園事務所
078・753局3973 		ウマヅラハギ 29～34 2 伊丹の大塩氏　４．５メートル　ハゲ掛け６日石見氏キビレ４３・５センチ
三重 長瀬太郎生川
板橋上流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 13～20 26 奈良市の西川誠司氏　水中糸０・０４号　狐６．５号３本　平水
和歌山 有田川ダム上流
杉野原 		民宿花園館
0737・26局0063 		アユ 15～22 33 岩出市の宮本武氏　水中糸０・０３号　全７号３本　濁りなし
和歌山 有田川ダム上流
板尾上流 		津本レストラン
0737・26局0103 		アユ 17～23 35 岸和田市の南孝一氏　９メートル　水中糸０．３号　セッカ７号４本
和歌山 有田川ダム上流
久野原橋上流 		漁協組
0737・52局4863 		アユ 16～20 26 紀美野町の大岡邦健氏　９メートル水中糸０．２号　韋駄天７号３本
滋賀 安曇川朽木
上岩瀬 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 14.5～19.5 37 大津市の川村哲應氏　水中糸０・１７５号　狐７号４本　５センチ高
滋賀 安曇川朽木
水管橋キャンプ場 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 13～20 53 京都市の角田栄二氏　水中糸０・０５号　狐６．５号３本　３センチ減
京都 美山川
大滝上流 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 18～23 20 亀岡市の中島氏　９メートル　水中糸０．２号　狐７号４本イカリ
西池
８１　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 40以下 53 堺市の澤野氏　３．６メートル　ハリス０．６号スレ４号　トントン　ダンゴ
八尾 中セ池
西中桟橋北寄東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 42.5以下 41 堺市の橋爪氏　３メートル　ハリス０．４号スレ４号　ウドン　大助９枚

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