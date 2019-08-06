８月５日の釣果速報（関東）

８月５日の関東地方釣果と７日のこよみ
|月齢
|潮
|6.0
|小潮
|日出
|日入
|4.53
|18.40
|月出
|月入
|11.30
|22.51
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|9.18
|8.12
|9.16
|9.14
|9.59
|10.01
|21.18
|20.21
|21.17
|21.15
|22.07
|22.03
|干潮
|3.11
|2.11
|3.09
|3.11
|3.53
|3.52
|15.16
|14.02
|15.12
|15.10
|15.50
|15.47
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|ヒラメ
|-
|-
|土日祝を中心に出る。ヒラメはジギングで。マダラ船、一つテンヤのマダイ船有
|マダラ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-0.6kg
|0-1
|水深３０メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|夜スルメ
|-
|-
|夜釣りのスルメイカ船は１７時出船。ムラサキイカにも出る。一つテンヤマダイ船有
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|定休日。乗合はテンヤのマダイ釣り。水深３０メートルを狙う。花鯛やヒラメ等交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|午後タイ
|0.3-2.5kg
|0-3
|午後タイは４日。１．３キロも。花鯛や平目等も。６日迄休
|マゴチ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-32cm
|0-1
|水深１１５～１３０メートルを狙う。ウネリ高くアタリ少なく苦戦
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。乗合はヒラメ釣り。水深２０メートル前後を狙う。１キロ級が主体で２～３キロ級も
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|-
|-
|花鯛はコマセで狙い数釣り期待。ヒラメ船、シロギス船、一つテンヤのマダイ船有
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメ乗合船再開。水深３０メートル前後を狙い数釣り期待できる。４キロオーバーも食う
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
御宿沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|シマアジ
|-
|-
|定休日。シマアジでイサキも狙う。鬼カサゴ船、マダイ船あり。８日はスルメ出船
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|アジ
|28-36cm
|13-48
|リレー。水深１００～１５０メートルを狙う。ウルメやサバも交じる
|スルメ
|30-38cm
|2-4
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|-
|-
|出船せず。リレー船は前半Ｆサビキでクロムツなど。後半鬼カサゴかスルメを狙う
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|乗合はイサキ釣り。３０センチオーバーの大型交じる。５０尾狙える。希望でスルメ出船
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|午前タイ
|0.5-1.2kg
|2-4
|同船。真鯛好調。４日午後タイ０～１、イサキ３０～３５
|イサキ
|25-38cm
|16-36
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カサゴ
|-
|-
|船体上架の為出船中止。カサゴは根魚五目船で赤ハタ等も。９日午前タイ出船予定
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|イサキ
|22-35cm
|37-50
|袖ケ浦市の大友さんが５０尾７、９日はスルメ出船
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|20-36cm
|38
|同船１人。水深８０メートル前後を狙う。大サバやイトヨリも
|マダイ
|1.4kg
|1
|船
| 内房
富津港
| 観音崎
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|出船せず。タチウオは１メートル超の大型も食う。１２日迄マダコ出船。スズキは１３日再開
|マダコ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 盤洲
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。１０日臨休。１１、１２日出船予定。良型交じり食い好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|午後アジ
|18-28cm
|6-30
|４日。水深１８メートルを狙い好調１１日マダコ・アジリレー船
|船
| 金沢
八景
| 走水沖
八景沖
| 弁天屋
045-701-9061
|午前タチ
|65-95cm
|3-24
|リレータチ１１～３１尾、鯵２～１０尾。シロギス３７～５８尾
|午後コチ
|37-51cm
|0-3
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|20-34cm
|25-83
|４日。夜メバルでカサゴも５日午前鯵１２～６４尾。鯖も
|夜メバル
|17-27cm
|5-24
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|マルイカ
|-
|-
|出船せず。乗合はマルイカ。諸磯沖迄の水深５８～７０メートルで。スッテ３～５センチ。６時出
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|本ガツオ
|1.8-8.5kg
|1-20
|本ガツオは生き餌で狙う。コマセ本鰹・キハダ船あり
|キハダ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|キハダ
|-
|-
|定休日。乗合はコマセのキハダ・本ガツオ船。タナ４０～５０メートルを狙う。５時半集合
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|-
|-
|出船せず。マダイは１キロ前後が食う。ワカシ等も。カサゴは数釣り期待。６時出船
|カサゴ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|キハダ
|28kg
|0-1
|午前ＬＴサバ０～６、カマス３～１０。イナダ０～５尾
|午前キス
|15-23cm
|12-20
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|マダイ
|0.5-0.8kg
|0-2
|ＬＴイサキ３～９尾。キハダ２４キロ０～１、本鰹０～１
|シロギス
|22-26cm
|15-31
|船
| 小田原
早川港
| 小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|本ガツオ
|5.8kg
|0-1
|鰹はルアー。コマセのキハダはバラシのみ。スルメ有
|キハダ
|-
|-
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|スルメ
|-
|-
|スルメはツノ１４～１８センチ、オモリ１２０号で。７日出船予定。イサキはコマセでアジ等も
|イサキ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
| 森竜丸
0557-68-1477
|本ガツオ
|3.2kg
|0-1
|ルアー。キハダの活性上がらずヒットせず。３時半出
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|0.5-1.1kg
|0-6
|水深３９０～５００メートルを狙う。銭洲船、御蔵島船、モロコ船有
|船
| 沼津
古宇港
| 西浦沖
| 吉田丸
055-942-2565
|ヒラメ
|0.9-3kg
|0-2
|午前船。アジの泳がせで狙う。夜釣りタチウオ船あり
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|25-50cm
|5
|マダコはＤ堤等でも１５杯。テトラでマゴチ１０尾。旧赤キス２６尾
|マダコ
|0.3-1.2kg
|15
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|-
|-
|台風のウネリあり渡船中止。始発は５時半。各磯でクロダイやメジナなどが狙える
|メジナ
|-
|-
|湖
| 神奈川
相模湖
| 青田
| 小川亭
042-684-2011
|Ｂバス
|25-53cm
|5
|府中市の谷合さんがノーシンカーリグの４インチワームで釣る
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|Ｂバス
|35-48cm
|8
|バスはフロッグとラバージグにヒット。ワカサギはカラバリで
|ワカサギ
|8-10cm
|135
|湖
| 山梨
山中湖
| 大池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|Ｂバス
|35-42cm
|3
|横浜市の武藤さんが水深３～４メートルを狙う。ラバージグで釣る
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ヘラブナ
|-
|-
|チーム５(1)上原２２・１キロ黒岩Ｒ３．３メートル竿一杯で。ヒゲセット(2)根本(3)石田(4)馬場(5)森
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|城北月曜へら会(1)本橋５８・２キロ大手張ロープ３メートル竿、タナ１メートルの宙(2)市野川(3)村上
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|62
|川崎市の山中さんが５．４メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人２８尾
|池
| 野田
幸手園
| 竹桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|30-43cm
|92
|三郷市樅山さんが２．４メートル竿、タナ１メートル。ペレダンゴ。少ない人２５
|渓
| 神奈川
中津川
| 八菅
| 大川屋
046-285-1362
|アユ
|16-21cm
|18
|厚木市の西田さんが若宮のトロ瀬で友。平水。澄み。アカ良
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|25-40cm
|30
|ニジマスやコーホーはスプーンで。フライでヤマメ３０センチ１尾
|コーホー
|20-30cm
|2
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|12-23cm
|25
|伊東市の山崎さんが店前のエン堤上流１５０メートルで。平水。澄む
|渓
| 静岡
興津川
| 西里
| さかなや
054-395-2637
|アユ
|14-20cm
|16
|清水区の鈴木さんが西里で友釣り。平水。濁りなし。アカ良
|渓
| 静岡
気田川
| 熊切川
| 中道
053-989-0320
|アユ
|13-17cm
|15
|浜松市の寺田さんが河内で友釣り。平水。濁りなし。水温２３度
|渓
| 長野
千曲川
| 佐久
| あわじ
0267-62-7538
|アユ
|-
|-
|釣り人見えず。１５時現在、平水。濁りなし。雷雨なければ６日は釣り可能の見込み