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８月５日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

８月５日の関東地方釣果と７日のこよみ

８月７日のこよみ
月齢
6.0 小潮
日出 日入
4.53 18.40
月出 月入
11.30 22.51
８月７日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 9.18 8.12 9.16 9.14 9.59 10.01
21.18 20.21 21.17 21.15 22.07 22.03
干潮 3.11 2.11 3.09 3.11 3.53 3.52
15.16 14.02 15.12 15.10 15.50 15.47
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		ヒラメ - - 　土日祝を中心に出る。ヒラメはジギングで。マダラ船、一つテンヤのマダイ船有
マダラ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-0.6kg 0-1 水深３０メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		夜スルメ - - 　夜釣りのスルメイカ船は１７時出船。ムラサキイカにも出る。一つテンヤマダイ船有
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　定休日。乗合はテンヤのマダイ釣り。水深３０メートルを狙う。花鯛やヒラメ等交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		午後タイ 0.3-2.5kg 0-3 午後タイは４日。１．３キロも。花鯛や平目等も。６日迄休
マゴチ - -
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-32cm 0-1 水深１１５～１３０メートルを狙う。ウネリ高くアタリ少なく苦戦
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ - - 　出船せず。乗合はヒラメ釣り。水深２０メートル前後を狙う。１キロ級が主体で２～３キロ級も
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ - - 　花鯛はコマセで狙い数釣り期待。ヒラメ船、シロギス船、一つテンヤのマダイ船有
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　ヒラメ乗合船再開。水深３０メートル前後を狙い数釣り期待できる。４キロオーバーも食う
外房
大原港 		大原沖
御宿沖 		松栄丸
0470-62-0571 		シマアジ - - 　定休日。シマアジでイサキも狙う。鬼カサゴ船、マダイ船あり。８日はスルメ出船
鬼カサゴ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		アジ 28-36cm 13-48 リレー。水深１００～１５０メートルを狙う。ウルメやサバも交じる
スルメ 30-38cm 2-4
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ - - 　出船せず。リレー船は前半Ｆサビキでクロムツなど。後半鬼カサゴかスルメを狙う
鬼カサゴ - -
南房
千田港 		千田沖
三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　乗合はイサキ釣り。３０センチオーバーの大型交じる。５０尾狙える。希望でスルメ出船
スルメ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午前タイ 0.5-1.2kg 2-4 同船。真鯛好調。４日午後タイ０～１、イサキ３０～３５
イサキ 25-38cm 16-36
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カサゴ - - 　船体上架の為出船中止。カサゴは根魚五目船で赤ハタ等も。９日午前タイ出船予定
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
早川丸
0470-29-1095 		イサキ 22-35cm 37-50 袖ケ浦市の大友さんが５０尾７、９日はスルメ出船
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 20-36cm 38 同船１人。水深８０メートル前後を狙う。大サバやイトヨリも
マダイ 1.4kg 1
内房
富津港 		観音崎
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　出船せず。タチウオは１メートル超の大型も食う。１２日迄マダコ出船。スズキは１３日再開
マダコ - -
品川
東品川 		盤洲
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。１０日臨休。１１、１２日出船予定。良型交じり食い好調
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		午後アジ 18-28cm 6-30 ４日。水深１８メートルを狙い好調１１日マダコ・アジリレー船
金沢
八景 		走水沖
八景沖 		弁天屋
045-701-9061 		午前タチ 65-95cm 3-24 リレータチ１１～３１尾、鯵２～１０尾。シロギス３７～５８尾
午後コチ 37-51cm 0-3
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 20-34cm 25-83 ４日。夜メバルでカサゴも５日午前鯵１２～６４尾。鯖も
夜メバル 17-27cm 5-24
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		マルイカ - - 　出船せず。乗合はマルイカ。諸磯沖迄の水深５８～７０メートルで。スッテ３～５センチ。６時出
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		本ガツオ 1.8-8.5kg 1-20 本ガツオは生き餌で狙う。コマセ本鰹・キハダ船あり
キハダ - -
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		キハダ - - 　定休日。乗合はコマセのキハダ・本ガツオ船。タナ４０～５０メートルを狙う。５時半集合
本ガツオ - -
湘南
腰越港 		腰越沖
孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ - - 　出船せず。マダイは１キロ前後が食う。ワカシ等も。カサゴは数釣り期待。６時出船
カサゴ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		キハダ 28kg 0-1 午前ＬＴサバ０～６、カマス３～１０。イナダ０～５尾
午前キス 15-23cm 12-20
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		マダイ 0.5-0.8kg 0-2 ＬＴイサキ３～９尾。キハダ２４キロ０～１、本鰹０～１
シロギス 22-26cm 15-31
小田原
早川港 		小田原
平安丸
0465-22-0676 		本ガツオ 5.8kg 0-1 鰹はルアー。コマセのキハダはバラシのみ。スルメ有
キハダ - -
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		スルメ - - 　スルメはツノ１４～１８センチ、オモリ１２０号で。７日出船予定。イサキはコマセでアジ等も
イサキ - -
東伊豆
網代港 		網代南
森竜丸
0557-68-1477 		本ガツオ 3.2kg 0-1 ルアー。キハダの活性上がらずヒットせず。３時半出
南伊豆
須崎港 		新島沖
ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ 0.5-1.1kg 0-6 水深３９０～５００メートルを狙う。銭洲船、御蔵島船、モロコ船有
沼津
古宇港 		西浦沖
吉田丸
055-942-2565 		ヒラメ 0.9-3kg 0-2 午前船。アジの泳がせで狙う。夜釣りタチウオ船あり
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 25-50cm 5 マダコはＤ堤等でも１５杯。テトラでマゴチ１０尾。旧赤キス２６尾
マダコ 0.3-1.2kg 15
湘南
茅ケ崎 		平島
エボシ 		磯屋
0467-82-7996 		クロダイ - - 　台風のウネリあり渡船中止。始発は５時半。各磯でクロダイやメジナなどが狙える
メジナ - -
神奈川
相模湖 		青田
小川亭
042-684-2011 		Ｂバス 25-53cm 5 府中市の谷合さんがノーシンカーリグの４インチワームで釣る
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		Ｂバス 35-48cm 8 バスはフロッグとラバージグにヒット。ワカサギはカラバリで
ワカサギ 8-10cm 135
山梨
山中湖 		大池沖
なぎさ
0555-62-2121 		Ｂバス 35-42cm 3 横浜市の武藤さんが水深３～４メートルを狙う。ラバージグで釣る
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ - - 　チーム５(1)上原２２・１キロ黒岩Ｒ３．３メートル竿一杯で。ヒゲセット(2)根本(3)石田(4)馬場(5)森
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　城北月曜へら会(1)本橋５８・２キロ大手張ロープ３メートル竿、タナ１メートルの宙(2)市野川(3)村上
群馬
鮎川湖 		桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 62 川崎市の山中さんが５．４メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人２８尾
野田
幸手園 		竹桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 30-43cm 92 三郷市樅山さんが２．４メートル竿、タナ１メートル。ペレダンゴ。少ない人２５
神奈川
中津川 		八菅
大川屋
046-285-1362 		アユ 16-21cm 18 厚木市の西田さんが若宮のトロ瀬で友。平水。澄み。アカ良
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 25-40cm 30 ニジマスやコーホーはスプーンで。フライでヤマメ３０センチ１尾
コーホー 20-30cm 2
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 12-23cm 25 伊東市の山崎さんが店前のエン堤上流１５０メートルで。平水。澄む
静岡
興津川 		西里
さかなや
054-395-2637 		アユ 14-20cm 16 清水区の鈴木さんが西里で友釣り。平水。濁りなし。アカ良
静岡
気田川 		熊切川
中道
053-989-0320 		アユ 13-17cm 15 浜松市の寺田さんが河内で友釣り。平水。濁りなし。水温２３度
長野
千曲川 		佐久
あわじ
0267-62-7538 		アユ - - 　釣り人見えず。１５時現在、平水。濁りなし。雷雨なければ６日は釣り可能の見込み

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