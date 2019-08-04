ＳＡＮＡＤＡ、オカダに初勝利！飯伏は棚橋撃破で５連勝…Ｇ１全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（３日、大阪・大阪府立体育会館、観衆５５５５人札止め）
メインイベントで優勝候補筆頭のＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）がＳＡＮＡＤＡ（３１）に敗れ、今大会初黒星を喫した。ＳＡＮＡＤＡはオカダ戦初勝利を飾った。
昨年の優勝決定戦の再現となったセミファイナルでは、優勝候補の飯伏幸太（３７）が「神」とあがめる棚橋弘至（４２）を必殺のカミゴェで撃破。昨年の雪辱を果たし、開幕２連敗後に５連勝。ブロック首位のオカダに勝ち点差２に迫った。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇トーア・ヘナーレ、ジュース・ロビンソン（６分１８秒 ＴＯＡボム→片エビ固め）成田蓮、辻陽太●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、石井智宏（５分５０秒 バタフライロック）ジェフ・コブ、矢野通、本間朋晃●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇鷹木信悟、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ（７分２８秒 ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ→片エビ固め）タイチ、鈴木みのる、金丸義信●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ジェイ・ホワイト、チェーズ・オーエンズ（５分５５秒 ブレードランナー→片エビ固め）ジョン・モクスリー、海野翔太●
▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇バッドラック・ファレ ２勝５敗＝勝ち点４（７分２０秒 横入り式エビ固め）ＫＥＮＴＡ● ４勝３敗＝勝ち点８
▽同
〇ザック・セイバーＪ． ３勝４敗＝勝ち点６（１０分４３秒 片エビ固め）ランス・アーチャー● ２勝５敗＝勝ち点４
▽同
〇ＥＶＩＬ ４勝３敗＝勝ち点８（１７分０８秒 ＥＶＩＬ→エビ固め）ウィル・オスプレイ● ２勝４敗＝勝ち点４
▽同
〇飯伏幸太 ５勝２敗＝勝ち点１０（１５分５３秒 カミゴェ→片エビ固め）棚橋弘至● ４勝３敗＝勝ち点８
▽同
〇ＳＡＮＡＤＡ ３勝４敗＝勝ち点６（２９分４７秒 ラウンディングボディプレス→体固め）●オカダ・カズチカ ６勝１敗＝勝ち点１２