注 目
夏の甲子園組み合わせ 競馬予想は「馬トク」 スポーツ動画 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル ライフ 釣り

ＳＡＮＡＤＡ、オカダに初勝利！飯伏は棚橋撃破で５連勝…Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
ＳＡＮＡＤＡ
ＳＡＮＡＤＡ

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（３日、大阪・大阪府立体育会館、観衆５５５５人札止め）

　メインイベントで優勝候補筆頭のＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）がＳＡＮＡＤＡ（３１）に敗れ、今大会初黒星を喫した。ＳＡＮＡＤＡはオカダ戦初勝利を飾った。

　昨年の優勝決定戦の再現となったセミファイナルでは、優勝候補の飯伏幸太（３７）が「神」とあがめる棚橋弘至（４２）を必殺のカミゴェで撃破。昨年の雪辱を果たし、開幕２連敗後に５連勝。ブロック首位のオカダに勝ち点差２に迫った。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇トーア・ヘナーレ、ジュース・ロビンソン（６分１８秒　ＴＯＡボム→片エビ固め）成田蓮、辻陽太●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、石井智宏（５分５０秒　バタフライロック）ジェフ・コブ、矢野通、本間朋晃●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇鷹木信悟、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ（７分２８秒　ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ→片エビ固め）タイチ、鈴木みのる、金丸義信●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ジェイ・ホワイト、チェーズ・オーエンズ（５分５５秒　ブレードランナー→片エビ固め）ジョン・モクスリー、海野翔太●

　▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇バッドラック・ファレ　２勝５敗＝勝ち点４（７分２０秒　横入り式エビ固め）ＫＥＮＴＡ●　４勝３敗＝勝ち点８

　▽同

　〇ザック・セイバーＪ．　３勝４敗＝勝ち点６（１０分４３秒　片エビ固め）ランス・アーチャー●　２勝５敗＝勝ち点４

　▽同

　〇ＥＶＩＬ　４勝３敗＝勝ち点８（１７分０８秒　ＥＶＩＬ→エビ固め）ウィル・オスプレイ●　２勝４敗＝勝ち点４

　▽同

　〇飯伏幸太　５勝２敗＝勝ち点１０（１５分５３秒　カミゴェ→片エビ固め）棚橋弘至●　４勝３敗＝勝ち点８

　▽同

　〇ＳＡＮＡＤＡ　３勝４敗＝勝ち点６（２９分４７秒　ラウンディングボディプレス→体固め）●オカダ・カズチカ　６勝１敗＝勝ち点１２

格闘技

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請