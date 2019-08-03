【巨人】岡本３ラン、坂本勇同点打も４連敗！１・５差…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＤｅＮＡ６―５巨人（３日・横浜）

巨人があと一歩及ばず、今季ワーストタイの４連敗を喫した。５点のビハインドから６回に岡本の１８号３ラン、８回に坂本勇の適時二塁打で同点としたが、その裏に途中出場の捕手・岸田のパスボールで決勝点を献上した。３位・広島、２位・ＤｅＮＡとの勝負の６連戦で２カード連続負け越し。最大１０・５だったゲーム差は一気に１・５まで縮まった。ＤｅＮＡは６連続で同一カードの連戦に勝ち越した。

◇１回（巨０、Ｄ１）

【巨】若林三振、坂本勇三ゴロ、丸三振

【Ｄ】神里四球、宮崎のとき神里二盗、宮崎の遊ゴロで神里三進、ソトの中犠飛で神里生還、筒香三振

◇２回（両軍０）

【巨】岡本左前安打、亀井、ゲレーロともに左飛、山本三ゴロ

【Ｄ】ロペス三ゴロ、中井二ゴロ、嶺井中前安打、石田二ゴロ

◇３回（巨０、Ｄ３）

【巨】小林、今村ともに三振、若林投ゴロ

◇４回（巨０、Ｄ１）

【巨】坂本勇中飛、丸一ゴロ、岡本三振

【Ｄ】（捕手岸田）中井中越３号本塁打、嶺井遊ゴロ、石田中飛、大和三ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】亀井二ゴロ、ゲレーロ遊ゴロ、山本中前安打、岸田三振

【Ｄ】神里の二ゴロを二塁若林が失策、宮崎の二ゴロで神里二進、ソト右飛、筒香遊ゴロ

◇６回（巨３、Ｄ０）

【巨】今村の代打石川暴投振り逃げ、若林の遊ゴロで石川二封、坂本勇遊飛、丸四球で若林二進、岡本左越１８号３ラン、亀井三振

【Ｄ】（投手沢村）ロペス三振、中井二飛、嶺井二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】（投手三嶋、二塁柴田）ゲレーロ、山本ともに三振、岸田一ゴロ

【Ｄ】（投手田口）柴田二直、大和右飛、神里三振

◇８回（巨２、Ｄ１）

【Ｄ】（投手中川、左翼立岡）宮崎右越二塁打（代走石川）、ソトの中飛で石川三進、筒香のとき捕逸で石川生還、筒香中飛、ロペス右越二塁打、国吉の代打乙坂三振

◇９回（巨０、ＤＸ）