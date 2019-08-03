８月２日の釣果速報（関東）

８月２日の関東地方釣果と４日のこよみ
|月齢
|潮
|3.0
|中潮
|日出
|日入
|4.51
|18.43
|月出
|月入
|8.06
|21.07
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|6.33
|5.23
|6.30
|6.26
|7.08
|7.09
|19.43
|19.00
|19.43
|19.43
|20.24
|20.20
|干潮
|0.59
|12.17
|0.54
|0.55
|1.24
|1.26
|13.21
|-
|13.17
|13.20
|13.48
|13.43
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダイ
|-
|-
|土日祝を中心に出る。マダイはテンヤ等で狙う。ルアーでヒラメ等も。マダラ船有
|マダラ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-0.6kg
|0-5
|水深２０メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダイ
|-
|-
|乗合は一つテンヤのマダイ釣り。ホウボウなど交じり多彩。夜スルメイカにも出船
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.2-0.5kg
|0-4
|水深３０メートルをテンヤで。シイラやマハタなど交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|午後タイ
|0.3-0.7kg
|0-1
|１日。花鯛やフグ、ヒラメ等も。２日午前船０～１尾
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-38cm
|0-5
|水深１１５メートル前後狙う。前半良型交じり好調。アマダイも
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|18-35cm
|10-33
|花鯛はコマセで。鯵やウマヅラ等も。鱚船、真鯛船有
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|0.8-4.5kg
|4-8
|水深３０メートルを狙う。好調に食う。ハタやイナダも交じる
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
御宿沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|イサキ
|24-34cm
|9-25
|イサキはリレーでシマアジ型見ず。タナ１０～２０メートル狙う
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|アジ
|-
|-
|出船せず。リレー船は前半アジやサバなど。後半スルメイカ。鬼カサゴも狙える
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|-
|-
|出船せず。リレー船はＦサビキでクロムツなど。後半鬼カサゴかスルメイカを狙う
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 南房
千田港
| 白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|23-35cm
|23-50
|佐倉市の伊藤さん５０尾。メジナも。希望でスルメ出船
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|マダイ
|0.5-1.4kg
|2-3
|午前の同船。真鯛は前半好調に食う。１０時半早上がり
|イサキ
|25-41cm
|30-36
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カサゴ
|20-25cm
|0-1
|浅場を狙う。サバやカマス等交じる。潮流れ速く苦戦
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
千倉沖
| 早川丸
0470-29-1095
|イサキ
|22-35cm
|30-50
|イサキは横浜市の馬木さんが５０尾。スルメは１４杯２人
|スルメ
|30-40cm
|3-14
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|21-35cm
|43
|同船１人。水深５０～８０メートルを狙う。大型サバや黒ムツも
|マダイ
|1.3kg
|1
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
観音崎
| 浜新丸
0439-87-4967
|スズキ
|51-65cm
|0-5
|スズキは５尾３人。真鯛やマゴチも。６～１２日マダコ
|タチウオ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 盤洲
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。３、４日出船。水深８メートル前後狙う。良型交じりで好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
横浜沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|半日アジはライトタックルで午前と午後に出船する。５日ショートマダコ船が出る
|マダコ
|-
|-
|船
| 金沢
八景
| 富津沖
走水沖
| 弁天屋
045-701-9061
|シロギス
|13-22cm
|13-54
|リレー船タチ１～５尾、アジ２～３８尾。午前鯵６～１９
|タチウオ
|60-105cm
|9-42
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|24-38cm
|10-41
|水深３０メートルを狙う。サバも。１日午後船は型見た程度
|船
| 三浦
長井港
| 諸磯沖
| 辰丸
046-856-2778
|マルイカ
|-
|-
|定休日。乗合は丸イカ釣り。水深４０～８０メートル前後狙う。スッテは３～５センチ。６時出船
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キハダ
|23-32kg
|0-2
|同船。生き餌でキハダ計８尾。コマセキハダ船も出る
|本ガツオ
|1.7-9kg
|2-10
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|0.3-0.6kg
|0-5
|マダイは水深２５～３５メートルを狙う。ワカシやサバも交じる
|カサゴ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|午前キス
|15-23cm
|7-37
|ワカシ船３０～３９センチ３～７尾コマセキハダ・本鰹型見ず
|午後ＬＴサバ
|31-40cm
|16-25
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|シロギス
|14-23cm
|19-43
|マダイは大型バラす。五目船イサキ２０～２４センチ１人３１尾
|マダイ
|0.3-1kg
|1-5
|船
| 小田原
早川港
| 南沖
| 平安丸
0465-22-0676
|スルメ
|28-43cm
|2-8
|ルアーキハダバラシ有。コマセ本鰹型見ず。４日臨休
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|イサキ
|-
|-
|イサキはコマセの五目船でメジナやアジ等も。スルメはツノ１４～１８センチ、オモリ１２０号
|スルメ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|ハナダイ
|32-36cm
|1
|午後楽らくＦ２人。花鯛は各１尾。ヒメダイ５～１０尾
|イサキ
|27-30cm
|1-3
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カサゴ
|-
|-
|乗合船はカサゴを狙う。２０センチオーバーの良型が食ってくる。各種仕立船にも出る
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|0.5-1kg
|0-2
|水深４００～５００メートルを狙う。銭洲船、御蔵島船、モロコ船有
|船
| 沼津
古宇港
| 古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|タチウオ
|80-100cm
|6-20
|１日の夜釣り。食い好調。１６時半集合。午後タイ船有
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|25-45cm
|9
|マダコはＤ堤等でも３～１５杯。メジナは白灯１４尾、新堤８尾
|マダコ
|0.3-1kg
|10
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|-
|-
|渡船始発は５時半。各磯でクロダイやメジナ、イシダイなどが狙える。各種餌常備
|メジナ
|-
|-
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 箱根園
湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|Ｂバス
|35-46cm
|5
|Ｂバスはシャッドやラバージグで。ワカサギはカラバリ仕掛け
|ワカサギ
|8-10cm
|81
|湖
| 山梨
山中湖
| 桂川前
| なぎさ
0555-62-2121
|Ｂバス
|42cm
|1
|横浜市の木村さんが水深３メートルをスモールラバージグで釣った
|湖
| 山梨
西湖
| 前浜
| 山路
0555-82-2945
|ヘラブナ
|30-38cm
|15
|所沢市の栗原さんが沖Ｒ岸向きを６．３メートル竿一杯の宙。両ダンゴ
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ヘラブナ
|30-39cm
|39
|町田市の古木さんが黒岩ロープを３．９メートル竿いっぱいで。両ダンゴ
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-40cm
|72
|福島市の吉田さんが旧石切ロープを５．１メートル竿一杯の宙。両ダンゴ
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|97
|厚木市の森さんが２．７メートル竿いっぱいで。両ダンゴ。少ない人３１尾
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|20
|ニジマスは都留市の田中さんがスプーンで。河川でヤマメ５尾
|ロックトラウト
|45-50cm
|5
|渓
| 神奈川
中津川
| 八菅
| 大川屋
046-285-1362
|アユ
|14-21cm
|17
|あきる野市の北島さんが若宮のトロ瀬で。平水。澄み。アカ良
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|30-50cm
|30
|２５センチヤマメは世田谷区小林さんイワナやコーホーも。水温２１度
|ヤマメ
|20-25cm
|2
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|13-23cm
|26
|伊豆市の浅田さんが店前の瀬で友釣り。平水。澄み。アカ良
|渓
| 伊豆
狩野川
| 松ケ瀬
| 狩野川漁協組
|アユ
|12-23cm
|29
|伊豆市の土屋さんが松ケ瀬で友釣り。平水。澄み。アカ良好
|渓
| 静岡
興津川
| 和田島
| さかなや
054-395-2637
|アユ
|14-21cm
|14
|清水区の望月さんが和田島で友釣り。平水。濁りなし。アカ良
|渓
| 静岡
気田川
| 熊切川
| 中道
053-989-0320
|アユ
|13-18cm
|19
|浜松市の寺田さんが河内で友釣り。１０センチ高。澄む。水温２２度
|渓
| 長野
千曲川
| 佐久
| あわじ
0267-62-7538
|アユ
|-
|-
|上流での雷雨の為、１５時現在５センチ高。濁る。雷雨なければ３日は釣り可能の見込み