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８月２日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

８月２日の関東地方釣果と４日のこよみ

８月４日のこよみ
月齢
3.0 中潮
日出 日入
4.51 18.43
月出 月入
8.06 21.07
８月４日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 6.33 5.23 6.30 6.26 7.08 7.09
19.43 19.00 19.43 19.43 20.24 20.20
干潮 0.59 12.17 0.54 0.55 1.24 1.26
13.21 - 13.17 13.20 13.48 13.43
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダイ - - 　土日祝を中心に出る。マダイはテンヤ等で狙う。ルアーでヒラメ等も。マダラ船有
マダラ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-0.6kg 0-5 水深２０メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダイ - - 　乗合は一つテンヤのマダイ釣り。ホウボウなど交じり多彩。夜スルメイカにも出船
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.2-0.5kg 0-4 水深３０メートルをテンヤで。シイラやマハタなど交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		午後タイ 0.3-0.7kg 0-1 １日。花鯛やフグ、ヒラメ等も。２日午前船０～１尾
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-38cm 0-5 水深１１５メートル前後狙う。前半良型交じり好調。アマダイも
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ 18-35cm 10-33 花鯛はコマセで。鯵やウマヅラ等も。鱚船、真鯛船有
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ 0.8-4.5kg 4-8 水深３０メートルを狙う。好調に食う。ハタやイナダも交じる
外房
大原港 		大原沖
御宿沖 		松栄丸
0470-62-0571 		イサキ 24-34cm 9-25 イサキはリレーでシマアジ型見ず。タナ１０～２０メートル狙う
鬼カサゴ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		アジ - - 　出船せず。リレー船は前半アジやサバなど。後半スルメイカ。鬼カサゴも狙える
スルメ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ - - 　出船せず。リレー船はＦサビキでクロムツなど。後半鬼カサゴかスルメイカを狙う
鬼カサゴ - -
南房
千田港 		白浜沖
三喜丸
0470-43-8293 		イサキ 23-35cm 23-50 佐倉市の伊藤さん５０尾。メジナも。希望でスルメ出船
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		マダイ 0.5-1.4kg 2-3 午前の同船。真鯛は前半好調に食う。１０時半早上がり
イサキ 25-41cm 30-36
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カサゴ 20-25cm 0-1 浅場を狙う。サバやカマス等交じる。潮流れ速く苦戦
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
千倉沖 		早川丸
0470-29-1095 		イサキ 22-35cm 30-50 イサキは横浜市の馬木さんが５０尾。スルメは１４杯２人
スルメ 30-40cm 3-14
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 21-35cm 43 同船１人。水深５０～８０メートルを狙う。大型サバや黒ムツも
マダイ 1.3kg 1
内房
富津港 		富津沖
観音崎 		浜新丸
0439-87-4967 		スズキ 51-65cm 0-5 スズキは５尾３人。真鯛やマゴチも。６～１２日マダコ
タチウオ - -
品川
東品川 		盤洲
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。３、４日出船。水深８メートル前後狙う。良型交じりで好調
大田
羽田 		川崎沖
横浜沖 		伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日アジはライトタックルで午前と午後に出船する。５日ショートマダコ船が出る
マダコ - -
金沢
八景 		富津沖
走水沖 		弁天屋
045-701-9061 		シロギス 13-22cm 13-54 リレー船タチ１～５尾、アジ２～３８尾。午前鯵６～１９
タチウオ 60-105cm 9-42
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 24-38cm 10-41 水深３０メートルを狙う。サバも。１日午後船は型見た程度
三浦
長井港 		諸磯沖
辰丸
046-856-2778 		マルイカ - - 　定休日。乗合は丸イカ釣り。水深４０～８０メートル前後狙う。スッテは３～５センチ。６時出船
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ 23-32kg 0-2 同船。生き餌でキハダ計８尾。コマセキハダ船も出る
本ガツオ 1.7-9kg 2-10
湘南
腰越港 		腰越沖
孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 0.3-0.6kg 0-5 マダイは水深２５～３５メートルを狙う。ワカシやサバも交じる
カサゴ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		午前キス 15-23cm 7-37 ワカシ船３０～３９センチ３～７尾コマセキハダ・本鰹型見ず
午後ＬＴサバ 31-40cm 16-25
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		シロギス 14-23cm 19-43 マダイは大型バラす。五目船イサキ２０～２４センチ１人３１尾
マダイ 0.3-1kg 1-5
小田原
早川港 		南沖
平安丸
0465-22-0676 		スルメ 28-43cm 2-8 ルアーキハダバラシ有。コマセ本鰹型見ず。４日臨休
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		イサキ - - 　イサキはコマセの五目船でメジナやアジ等も。スルメはツノ１４～１８センチ、オモリ１２０号
スルメ - -
東伊豆
網代港 		網代沖
森竜丸
0557-68-1477 		ハナダイ 32-36cm 1 午後楽らくＦ２人。花鯛は各１尾。ヒメダイ５～１０尾
イサキ 27-30cm 1-3
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カサゴ - - 　乗合船はカサゴを狙う。２０センチオーバーの良型が食ってくる。各種仕立船にも出る
南伊豆
須崎港 		新島沖
ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ 0.5-1kg 0-2 水深４００～５００メートルを狙う。銭洲船、御蔵島船、モロコ船有
沼津
古宇港 		古宇沖
吉田丸
055-942-2565 		タチウオ 80-100cm 6-20 １日の夜釣り。食い好調。１６時半集合。午後タイ船有
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 25-45cm 9 マダコはＤ堤等でも３～１５杯。メジナは白灯１４尾、新堤８尾
マダコ 0.3-1kg 10
湘南
茅ケ崎 		平島
エボシ 		磯屋
0467-82-7996 		クロダイ - - 　渡船始発は５時半。各磯でクロダイやメジナ、イシダイなどが狙える。各種餌常備
メジナ - -
箱根
芦ノ湖 		箱根園
湖尻湾 		おおば
0460-84-8984 		Ｂバス 35-46cm 5 Ｂバスはシャッドやラバージグで。ワカサギはカラバリ仕掛け
ワカサギ 8-10cm 81
山梨
山中湖 		桂川前
なぎさ
0555-62-2121 		Ｂバス 42cm 1 横浜市の木村さんが水深３メートルをスモールラバージグで釣った
山梨
西湖 		前浜
山路
0555-82-2945 		ヘラブナ 30-38cm 15 所沢市の栗原さんが沖Ｒ岸向きを６．３メートル竿一杯の宙。両ダンゴ
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ 30-39cm 39 町田市の古木さんが黒岩ロープを３．９メートル竿いっぱいで。両ダンゴ
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-40cm 72 福島市の吉田さんが旧石切ロープを５．１メートル竿一杯の宙。両ダンゴ
群馬
鮎川湖 		桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 97 厚木市の森さんが２．７メートル竿いっぱいで。両ダンゴ。少ない人３１尾
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 20 ニジマスは都留市の田中さんがスプーンで。河川でヤマメ５尾
ロックトラウト 45-50cm 5
神奈川
中津川 		八菅
大川屋
046-285-1362 		アユ 14-21cm 17 あきる野市の北島さんが若宮のトロ瀬で。平水。澄み。アカ良
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 30-50cm 30 ２５センチヤマメは世田谷区小林さんイワナやコーホーも。水温２１度
ヤマメ 20-25cm 2
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 13-23cm 26 伊豆市の浅田さんが店前の瀬で友釣り。平水。澄み。アカ良
伊豆
狩野川 		松ケ瀬
狩野川漁協組
アユ 12-23cm 29 伊豆市の土屋さんが松ケ瀬で友釣り。平水。澄み。アカ良好
静岡
興津川 		和田島
さかなや
054-395-2637 		アユ 14-21cm 14 清水区の望月さんが和田島で友釣り。平水。濁りなし。アカ良
静岡
気田川 		熊切川
中道
053-989-0320 		アユ 13-18cm 19 浜松市の寺田さんが河内で友釣り。１０センチ高。澄む。水温２２度
長野
千曲川 		佐久
あわじ
0267-62-7538 		アユ - - 　上流での雷雨の為、１５時現在５センチ高。濁る。雷雨なければ３日は釣り可能の見込み

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