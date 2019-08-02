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内藤哲也、ジュース下し３勝目！モクスリー初黒星も単独首位、７人が勝ち点６で追走…Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
内藤哲也
内藤哲也

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（１日、福岡・福岡市民体育館、観衆３７５８人札止め）

　ＩＷＧＰインターコンチネンタル王者の内藤哲也（３７）がジュース・ロビンソン（３０）を必殺のデスティーノで下し、３勝３敗と星を五分にした。

　ただ１人全勝だった前ＷＷＥ・ジョン・モクスリー（３３）は矢野通（４１）に無念のリングアウト負け。今大会初黒星。タイチ（３９）を下したジェイ・ホワイト（２６）、メインイベントで石井智宏（４３）を下した後藤洋央紀（４０）、内藤ら７人が勝ち点６で勝ち点１０のモクスリーを追う大混戦となった。

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎、バッドラック・ファレ（８分１１秒　パッケージドライバー→体固め）ＫＥＮＴＡ、クラーク・コナーズ、カール・フレドリックス●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ザック・セイバーＪｒ．、鈴木みのる（５分００秒　ヨーロピアンクラッチ）金丸義信、ランス・アーチャー●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇トーア・ヘナーレ、飯伏幸太、本間朋晃（８分１８秒　ＴＯＡボム→エビ固め）棚橋弘至、海野翔太、成田蓮●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ウィル・オスプレイ、オカダ・カズチカ（９分１４秒　バタフライロック）ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ●

　▽「Ｇ１クライマックス２９」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ジェフ・コブ　３勝３敗＝勝ち点６（１２分２７秒　ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）鷹木信悟●　２勝４敗＝勝ち点４

　▽同

　〇矢野通　３勝３敗＝勝ち点６（５分０８秒　リングアウト）ジョン・モクスリー●　５勝１敗＝勝ち点１０

　▽同

　〇内藤哲也　３勝３敗＝勝ち点６（１３分４７秒　デスティーノ→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●　３勝３敗＝勝ち点６

　▽同

　〇ジェイ・ホワイト　３勝３敗＝勝ち点６（１５分０７秒　ブレードランナー→片エビ固め）タイチ　２勝４敗＝勝ち点４

　▽同

　〇後藤洋央紀　３勝３敗＝勝ち点６（１８分０１秒　ＧＴＲ→エビ固め）石井智宏●　３勝３敗＝勝ち点６

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