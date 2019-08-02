内藤哲也、ジュース下し３勝目！モクスリー初黒星も単独首位、７人が勝ち点６で追走…Ｇ１全成績

内藤哲也

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（１日、福岡・福岡市民体育館、観衆３７５８人札止め）

ＩＷＧＰインターコンチネンタル王者の内藤哲也（３７）がジュース・ロビンソン（３０）を必殺のデスティーノで下し、３勝３敗と星を五分にした。

ただ１人全勝だった前ＷＷＥ・ジョン・モクスリー（３３）は矢野通（４１）に無念のリングアウト負け。今大会初黒星。タイチ（３９）を下したジェイ・ホワイト（２６）、メインイベントで石井智宏（４３）を下した後藤洋央紀（４０）、内藤ら７人が勝ち点６で勝ち点１０のモクスリーを追う大混戦となった。

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎、バッドラック・ファレ（８分１１秒 パッケージドライバー→体固め）ＫＥＮＴＡ、クラーク・コナーズ、カール・フレドリックス●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇ザック・セイバーＪｒ．、鈴木みのる（５分００秒 ヨーロピアンクラッチ）金丸義信、ランス・アーチャー●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇トーア・ヘナーレ、飯伏幸太、本間朋晃（８分１８秒 ＴＯＡボム→エビ固め）棚橋弘至、海野翔太、成田蓮●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ウィル・オスプレイ、オカダ・カズチカ（９分１４秒 バタフライロック）ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ●

▽「Ｇ１クライマックス２９」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

〇ジェフ・コブ ３勝３敗＝勝ち点６（１２分２７秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）鷹木信悟● ２勝４敗＝勝ち点４

▽同

〇矢野通 ３勝３敗＝勝ち点６（５分０８秒 リングアウト）ジョン・モクスリー● ５勝１敗＝勝ち点１０

▽同

〇内藤哲也 ３勝３敗＝勝ち点６（１３分４７秒 デスティーノ→片エビ固め）ジュース・ロビンソン● ３勝３敗＝勝ち点６

▽同

〇ジェイ・ホワイト ３勝３敗＝勝ち点６（１５分０７秒 ブレードランナー→片エビ固め）タイチ ２勝４敗＝勝ち点４

▽同

〇後藤洋央紀 ３勝３敗＝勝ち点６（１８分０１秒 ＧＴＲ→エビ固め）石井智宏● ３勝３敗＝勝ち点６