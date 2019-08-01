【巨人】８失点で４カード連続負け越し　２日から２位・ＤｅＮＡと敵地３連戦…広島戦試合経過

◆巨人２―８広島（１日・東京ドーム）

巨人が４カード連続の負け越しを喫した。１―１の７回、広島・磯村にバスターエンドランで勝ち越し打を許すなど、打者９人に４点の猛攻を浴びて突き放された。先発・メルセデスはこの回途中、３失点で降板し６敗目。試合前には１１勝を挙げているローテの柱、山口が右肘に異常を訴えて戦線を離脱。非常事態のなか、２日から２位・ＤｅＮＡと敵地で３連戦に臨む。

◇１回（広０、巨１）

【広】西川一直、菊池涼遊ゴロ、バティスタ左前安打、鈴木の右中間二塁打でバティスタ本塁狙うもタッチアウト

◇２回（両軍０）

【広】松山遊ゴロ、会沢中飛、メヒア中前安打、田中広三振

◇３回（両軍０）

【広】野村遊ゴロ、西川二ゴロ、菊池涼左翼線二塁打、バティスタ右飛

【巨】坂本勇四球、丸の遊ゴロで坂本勇二封、岡本のとき丸牽制タッチアウト、岡本遊ゴロ

◇４回（広１、巨０）

【広】鈴木投ゴロ、松山右中間４号本塁打、会沢左飛、メヒア中越二塁打、田中広左飛

【巨】亀井投邪飛、ゲレーロ三振、田中俊二飛

◇５回（両軍０）

【広】野村三振、西川一塁内野安打、菊池涼、バティスタともに右飛

【巨】炭谷、メルセデスともに遊ゴロ、若林左飛

◇６回（両軍０）

【広】（捕手小林）鈴木遊ゴロ、松山三振、会沢中飛

◇７回（広４、巨０）

【広】メヒア左翼線二塁打（代走曽根）、田中広の捕前セーフティバントで一、二塁、野村の代打磯村の左前安打で曽根一挙生還、田中広二進、（投手高木）西川の三塁セーフティバントで満塁、（投手沢村）菊池涼の左前安打で田中広生還、なお満塁、（磯村の代走野間）バティスタ三振、鈴木の中前安打で野間、西川ともに生還、菊池涼二進、（投手田口）松山捕邪飛、会沢三ゴロ

【巨】（投手遠藤、二塁曽根、三塁三好、左翼西川、中堅野間）ゲレーロ右飛、田中俊二直、小林の代打大城三振

◇８回（広０、巨１）

【広】（投手鍵谷、捕手大城）曽根左飛、田中広遊飛、野間三振

【巨】（投手今村）鍵谷の代打阿部四球、若林右飛、坂本勇三振、丸の右中間二塁打で阿部一挙生還、岡本三振

◇９回（広３、巨０）