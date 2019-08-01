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【巨人】８失点で４カード連続負け越し　２日から２位・ＤｅＮＡと敵地３連戦…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回無死二塁、田中広輔のバントは投前安打となった（捕手・小林）
７回無死二塁、田中広輔のバントは投前安打となった（捕手・小林）

◆巨人２―８広島（１日・東京ドーム）

　巨人が４カード連続の負け越しを喫した。１―１の７回、広島・磯村にバスターエンドランで勝ち越し打を許すなど、打者９人に４点の猛攻を浴びて突き放された。先発・メルセデスはこの回途中、３失点で降板し６敗目。試合前には１１勝を挙げているローテの柱、山口が右肘に異常を訴えて戦線を離脱。非常事態のなか、２日から２位・ＤｅＮＡと敵地で３連戦に臨む。

　◇１回（広０、巨１）

　【広】西川一直、菊池涼遊ゴロ、バティスタ左前安打、鈴木の右中間二塁打でバティスタ本塁狙うもタッチアウト

　【巨】若林中前安打、坂本勇左飛、丸の左前二塁打で若林一挙生還、岡本一邪飛、亀井一ゴロ

  • １回１死一塁、左翼線に適時二塁打を放った丸

    １回１死一塁、左翼線に適時二塁打を放った丸

　◇２回（両軍０）

　【広】松山遊ゴロ、会沢中飛、メヒア中前安打、田中広三振

　【巨】ゲレーロ右中間二塁打、田中俊の二ゴロでゲレーロ三進、炭谷四球、メルセデスのバント捕ゴロでゲレーロ本塁狙うもタッチアウト、炭谷二進、若林二ゴロ

  • ２回無死、ゲレーロが右中間に二塁打を放ち、塁上でポーズ

    ２回無死、ゲレーロが右中間に二塁打を放ち、塁上でポーズ

　◇３回（両軍０）

　【広】野村遊ゴロ、西川二ゴロ、菊池涼左翼線二塁打、バティスタ右飛

　【巨】坂本勇四球、丸の遊ゴロで坂本勇二封、岡本のとき丸牽制タッチアウト、岡本遊ゴロ

　◇４回（広１、巨０）

　【広】鈴木投ゴロ、松山右中間４号本塁打、会沢左飛、メヒア中越二塁打、田中広左飛

　【巨】亀井投邪飛、ゲレーロ三振、田中俊二飛

　◇５回（両軍０）

　【広】野村三振、西川一塁内野安打、菊池涼、バティスタともに右飛

　【巨】炭谷、メルセデスともに遊ゴロ、若林左飛

　◇６回（両軍０）

　【広】（捕手小林）鈴木遊ゴロ、松山三振、会沢中飛

　【巨】坂本勇三振、丸右飛、岡本左越二塁打、亀井三振

  • ６回２死、岡本和真が左翼フェンス直撃の二塁打を放つ（捕手・会沢）

    ６回２死、岡本和真が左翼フェンス直撃の二塁打を放つ（捕手・会沢）

　◇７回（広４、巨０）

　【広】メヒア左翼線二塁打（代走曽根）、田中広の捕前セーフティバントで一、二塁、野村の代打磯村の左前安打で曽根一挙生還、田中広二進、（投手高木）西川の三塁セーフティバントで満塁、（投手沢村）菊池涼の左前安打で田中広生還、なお満塁、（磯村の代走野間）バティスタ三振、鈴木の中前安打で野間、西川ともに生還、菊池涼二進、（投手田口）松山捕邪飛、会沢三ゴロ

　【巨】（投手遠藤、二塁曽根、三塁三好、左翼西川、中堅野間）ゲレーロ右飛、田中俊二直、小林の代打大城三振

　◇８回（広０、巨１）

　【広】（投手鍵谷、捕手大城）曽根左飛、田中広遊飛、野間三振

　【巨】（投手今村）鍵谷の代打阿部四球、若林右飛、坂本勇三振、丸の右中間二塁打で阿部一挙生還、岡本三振

　◇９回（広３、巨０）

　【広】（投手大竹、一塁阿部、三塁岡本）西川遊撃内野安打、三好の捕前バントで西川二進、バティスタの右飛で西川三進、鈴木申告敬遠、今村の代打坂倉のとき捕手大城の野選で鈴木二進、坂倉右越１号３ラン、（投手堀岡）会沢三振

　【巨】（投手菊池保）亀井三振、ゲレーロ二飛、堀岡の代打重信左前安打、大城三振

  • ９回２死、重信が左前打を放つ

    ９回２死、重信が左前打を放つ

試合詳細
７回無死二塁、田中広輔のバントは投前安打となった（捕手・小林）
１回１死一塁、左翼線に適時二塁打を放った丸
２回無死、ゲレーロが右中間に二塁打を放ち、塁上でポーズ
６回２死、岡本和真が左翼フェンス直撃の二塁打を放つ（捕手・会沢）
９回２死、重信が左前打を放つ
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