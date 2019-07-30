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７月２９日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

７月２９日の関東地方釣果と３１日のこよみ

７月３１日のこよみ
月齢
28.3 大潮
日出 日入
4.48 18.47
月出 月入
3.23 18.09
７月３１日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 3.27 2.02 3.21 3.13 3.51 3.52
17.21 16.52 17.21 17.21 17.54 17.47
干潮 10.24 9.30 10.22 10.26 10.54 10.48
22.52 21.40 22.48 22.50 23.17 23.20
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダイ - - 　土日祝を中心に出る。マダイはテンヤ等で狙う。ルアーでヒラメ等も。マダラ船有
マダラ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-0.7kg 1-7 水深３０メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダイ - - 　乗合は一つテンヤのマダイ釣り。ホウボウなど交じり多彩。夜スルメイカにも出船
夜スルメ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　定休日。乗合はテンヤのマダイ釣り。水深３０メートルでハナダイや沖メバル等交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		午後タイ 0.3-0.6kg 0-1 ２８日。水深２５メートル前後を狙う花鯛やフグ、ヒラメなども
茨城
波崎港 		波崎沖
鹿島沖 		信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-35cm 3-10 アカムツは水深１３０メートルで食い好調。本鰹は中盤に跳ね有
本ガツオ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ 0.3-3.5kg 3-13 水深２０メートルで。３尾は船酔いカサゴやイナダ、サワラも
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヒラメ 1-2.5kg 8 ヒラメ船１人。良型の食い好調。カサゴやカンパチも
ハナダイ - -
外房
片貝港 		太東沖
源七丸
0475-76-2002 		イサキ - - 　イサキは良型主体で食う。鬼カサゴにも出船する。８月１日からヒラメ一部解禁
鬼カサゴ - -
外房
大原港 		大原沖
御宿沖 		松栄丸
0470-62-0571 		イサキ - - 　イサキは３０センチ前後の良型が食う。シマアジも狙える。鬼カサゴは１～２キロ級主体で
鬼カサゴ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		アジ - - 　リレー船は前半Ｆサビキでアジやサバなど。後半は鬼カサゴ狙う。希望でスルメも
鬼カサゴ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ - - 　臨時休業。リレー船は前半Ｆサビキでクロムツなど。後半鬼カサゴかスルメを狙う
鬼カサゴ - -
南房
千田港 		千田沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキは３０センチ超の大型交じる。５０尾狙える。スルメは千倉沖までを狙い数釣り期待
スルメ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		マダイ 1kg 0-1 午前の同船。コマセで狙う後半イサキがポツポツ食う
イサキ 25-38cm 12-30
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カサゴ - - 　出船せず。乗合は根魚五目船。カサゴやアカハタなど狙う。コマセの半日タイ船有
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
早川丸
0470-29-1095 		イサキ 22-35cm 40-50 イサキは川口市新井さん５０尾。食い好調。スルメ船有
スルメ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午前アジ 20-38cm 24-35 水深７０～８０メートル前後狙う。後半潮流れ良くポツポツ食う
内房
富津港 		観音崎
富津沖 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　臨時休業。タチウオは１メートルオーバーの大型も食ってくる。スズキは５５～６０センチ級主体
スズキ - -
品川
東品川 		盤洲
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。８月３、４日出船。水深８メートル前後で良型交じり好調
大田
羽田 		川崎沖
横浜沖 		伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日アジはライトタックルで午前と午後に出船。３１日午前ショートマダコ船が出る
マダコ - -
金沢
八景 		富津沖
走水沖 		弁天屋
045-701-9061 		シロギス 13-23cm 40-70 リレー船タチ６～２９尾、鯵１～１９尾。午後鯵２１～５６尾
タチウオ 60-105cm 4-58
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 22-36cm 12-72 水深３０メートル前後を狙う。２８日午後８～４０尾。共にサバも
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		マルイカ 15-25cm 9 乗合１人。油壺沖までの水深４０～７８メートル狙う。２日定休
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ 20-33kg 0-1 生き餌。２隻で計７尾。本鰹も。８月１日コマセ開始
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		キハダ - - 　３１日迄臨休。８月１日～キハダ・本ガツオ船開始。良型の数釣り期待。５時半集合
本ガツオ - -
湘南
腰越港 		腰越沖
孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ - - 　マダイは１キロ級が食う。花鯛等も。カサゴは良型の数釣り期待。８月１日まで臨休
カサゴ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		アジ 27-38cm 7-21 午前鱚５～２１尾。スルメ１～２２。鯵、スルメ船３１日迄
午前ＬＴサバ 30-40cm 6-15
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		マダイ 0.3-1.2kg 0-3 真鯛３尾２人。イサキ等も８月１日～キハダ・本鰹船
アジ - -
小田原
早川港 		南沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		スルメ 25-38cm 3-11 本鰹はルアーで。マダイ０．４キロ０～１尾、鯵や鯖なども
本ガツオ 2.8-6.7kg 0-2
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		スルメ - - 　スルメは近場で反応見え、今後に期待。ツノ１４センチ、オモリ１２０号で。コマセ五目船有
アジ - -
東伊豆
網代港 		網代沖
森竜丸
0557-68-1477 		沖メバル 22-27cm 8-12 同船。午前楽らくＦ。沖目張計１０７尾、ヒメダイ計８５尾
ヒメダイ 23-30cm 4-13
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カサゴ - - 　乗合船はカサゴを狙う。２０センチオーバーの良型が食ってくる。各種仕立船にも出る
南伊豆
須崎港 		神子元
ほうえい丸
0558-22-1047 		モロコ 16kg 0-1 水深２５～６０メートル狙う。キンメ船、鬼カサゴ船、銭洲船有
沼津
古宇港 		古宇沖
吉田丸
055-942-2565 		タチウオ 70-100cm 50-60 タチウオは２８日の夜釣り。大型交じりで活発に食った
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 30-50cm 7 マダコはＤ堤等でも。マゴチはテトラで１１尾。３１日～１日臨休
マダコ 0.3-1kg 15
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		平スズキ 45cm 1 ともに座間市の玉置さんが中のトサカで。サバ島でワカシ２尾
メジナ 30-34cm 3
箱根
芦ノ湖 		亀ケ崎
おおば
0460-84-8984 		Ｂバス 38-48cm 8 Ｂバスはシグレにヒット。ワカサギはカラバリで数釣り有望
山梨
山中湖 		砂岬
なぎさ
0555-62-2121 		Ｂバス 30-35cm 5 相模原市の加藤さんが水深２～５メートルをクランクベイトで釣る
山梨
西湖 		浅原
山路
0555-82-2945 		ヘラブナ 30-38cm 21 市川市の菊池さんが岸付けで３メートル竿でタナ１メートル宙。両ダンゴ
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　月曜へら鮒会(1)横山５１・６キロ旧石切ロープ３メートル竿一杯の宙。両ダンゴ(2)伊藤５０(3)西
群馬
鮎川湖 		桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 87 古河市の諏訪さんが２．７メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人で２９尾
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 35 ニジマスは横浜市の上野さんがフライで釣る。河川エリア３０尾
ロックトラウト 45-50cm 6
神奈川
中津川 		八菅
大川屋
046-285-1362 		アユ 15-21cm 19 多摩市の沼田さんが橋上下流で友釣り。やや高。澄み。アカ良
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 20-40cm 30 イワナ３２～３５センチ０～１尾。水温１９度。台風の影響で部分営業
ヤマメ 24-26cm 2
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 13-24cm 22 裾野市田口さんが午後に店前の瀬で友。１０センチ高。澄み。アカ良
伊豆
狩野川 		宮田橋
狩野川漁協組
アユ 11-22cm 16 東伊豆町の鈴木さんが飯田おとり店前で。平水。澄み。アカ良
長野
千曲川 		佐久
あわじ
0267-62-7538 		アユ - - 　上流での雷雨の為、早朝３０センチ高。１５時現在水位変わらず。濁る。３０日も釣り不可能

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