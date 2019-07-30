７月２９日の釣果速報（関東）

７月２９日の関東地方釣果と３１日のこよみ
|月齢
|潮
|28.3
|大潮
|日出
|日入
|4.48
|18.47
|月出
|月入
|3.23
|18.09
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|3.27
|2.02
|3.21
|3.13
|3.51
|3.52
|17.21
|16.52
|17.21
|17.21
|17.54
|17.47
|干潮
|10.24
|9.30
|10.22
|10.26
|10.54
|10.48
|22.52
|21.40
|22.48
|22.50
|23.17
|23.20
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダイ
|-
|-
|土日祝を中心に出る。マダイはテンヤ等で狙う。ルアーでヒラメ等も。マダラ船有
|マダラ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-0.7kg
|1-7
|水深３０メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダイ
|-
|-
|乗合は一つテンヤのマダイ釣り。ホウボウなど交じり多彩。夜スルメイカにも出船
|夜スルメ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|定休日。乗合はテンヤのマダイ釣り。水深３０メートルでハナダイや沖メバル等交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|午後タイ
|0.3-0.6kg
|0-1
|２８日。水深２５メートル前後を狙う花鯛やフグ、ヒラメなども
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
鹿島沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-35cm
|3-10
|アカムツは水深１３０メートルで食い好調。本鰹は中盤に跳ね有
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|0.3-3.5kg
|3-13
|水深２０メートルで。３尾は船酔いカサゴやイナダ、サワラも
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヒラメ
|1-2.5kg
|8
|ヒラメ船１人。良型の食い好調。カサゴやカンパチも
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 太東沖
| 源七丸
0475-76-2002
|イサキ
|-
|-
|イサキは良型主体で食う。鬼カサゴにも出船する。８月１日からヒラメ一部解禁
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
御宿沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|イサキ
|-
|-
|イサキは３０センチ前後の良型が食う。シマアジも狙える。鬼カサゴは１～２キロ級主体で
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|アジ
|-
|-
|リレー船は前半Ｆサビキでアジやサバなど。後半は鬼カサゴ狙う。希望でスルメも
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|-
|-
|臨時休業。リレー船は前半Ｆサビキでクロムツなど。後半鬼カサゴかスルメを狙う
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|イサキは３０センチ超の大型交じる。５０尾狙える。スルメは千倉沖までを狙い数釣り期待
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|マダイ
|1kg
|0-1
|午前の同船。コマセで狙う後半イサキがポツポツ食う
|イサキ
|25-38cm
|12-30
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カサゴ
|-
|-
|出船せず。乗合は根魚五目船。カサゴやアカハタなど狙う。コマセの半日タイ船有
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|イサキ
|22-35cm
|40-50
|イサキは川口市新井さん５０尾。食い好調。スルメ船有
|スルメ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午前アジ
|20-38cm
|24-35
|水深７０～８０メートル前後狙う。後半潮流れ良くポツポツ食う
|船
| 内房
富津港
| 観音崎
富津沖
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|臨時休業。タチウオは１メートルオーバーの大型も食ってくる。スズキは５５～６０センチ級主体
|スズキ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 盤洲
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。８月３、４日出船。水深８メートル前後で良型交じり好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
横浜沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|半日アジはライトタックルで午前と午後に出船。３１日午前ショートマダコ船が出る
|マダコ
|-
|-
|船
| 金沢
八景
| 富津沖
走水沖
| 弁天屋
045-701-9061
|シロギス
|13-23cm
|40-70
|リレー船タチ６～２９尾、鯵１～１９尾。午後鯵２１～５６尾
|タチウオ
|60-105cm
|4-58
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|22-36cm
|12-72
|水深３０メートル前後を狙う。２８日午後８～４０尾。共にサバも
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|マルイカ
|15-25cm
|9
|乗合１人。油壺沖までの水深４０～７８メートル狙う。２日定休
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キハダ
|20-33kg
|0-1
|生き餌。２隻で計７尾。本鰹も。８月１日コマセ開始
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|キハダ
|-
|-
|３１日迄臨休。８月１日～キハダ・本ガツオ船開始。良型の数釣り期待。５時半集合
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|-
|-
|マダイは１キロ級が食う。花鯛等も。カサゴは良型の数釣り期待。８月１日まで臨休
|カサゴ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|アジ
|27-38cm
|7-21
|午前鱚５～２１尾。スルメ１～２２。鯵、スルメ船３１日迄
|午前ＬＴサバ
|30-40cm
|6-15
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|マダイ
|0.3-1.2kg
|0-3
|真鯛３尾２人。イサキ等も８月１日～キハダ・本鰹船
|アジ
|-
|-
|船
| 小田原
早川港
| 南沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|スルメ
|25-38cm
|3-11
|本鰹はルアーで。マダイ０．４キロ０～１尾、鯵や鯖なども
|本ガツオ
|2.8-6.7kg
|0-2
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|スルメ
|-
|-
|スルメは近場で反応見え、今後に期待。ツノ１４センチ、オモリ１２０号で。コマセ五目船有
|アジ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|沖メバル
|22-27cm
|8-12
|同船。午前楽らくＦ。沖目張計１０７尾、ヒメダイ計８５尾
|ヒメダイ
|23-30cm
|4-13
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カサゴ
|-
|-
|乗合船はカサゴを狙う。２０センチオーバーの良型が食ってくる。各種仕立船にも出る
|船
| 南伊豆
須崎港
| 神子元
| ほうえい丸
0558-22-1047
|モロコ
|16kg
|0-1
|水深２５～６０メートル狙う。キンメ船、鬼カサゴ船、銭洲船有
|船
| 沼津
古宇港
| 古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|タチウオ
|70-100cm
|50-60
|タチウオは２８日の夜釣り。大型交じりで活発に食った
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|30-50cm
|7
|マダコはＤ堤等でも。マゴチはテトラで１１尾。３１日～１日臨休
|マダコ
|0.3-1kg
|15
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|平スズキ
|45cm
|1
|ともに座間市の玉置さんが中のトサカで。サバ島でワカシ２尾
|メジナ
|30-34cm
|3
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 亀ケ崎
| おおば
0460-84-8984
|Ｂバス
|38-48cm
|8
|Ｂバスはシグレにヒット。ワカサギはカラバリで数釣り有望
|湖
| 山梨
山中湖
| 砂岬
| なぎさ
0555-62-2121
|Ｂバス
|30-35cm
|5
|相模原市の加藤さんが水深２～５メートルをクランクベイトで釣る
|湖
| 山梨
西湖
| 浅原
| 山路
0555-82-2945
|ヘラブナ
|30-38cm
|21
|市川市の菊池さんが岸付けで３メートル竿でタナ１メートル宙。両ダンゴ
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|月曜へら鮒会(1)横山５１・６キロ旧石切ロープ３メートル竿一杯の宙。両ダンゴ(2)伊藤５０(3)西
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|87
|古河市の諏訪さんが２．７メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人で２９尾
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|35
|ニジマスは横浜市の上野さんがフライで釣る。河川エリア３０尾
|ロックトラウト
|45-50cm
|6
|渓
| 神奈川
中津川
| 八菅
| 大川屋
046-285-1362
|アユ
|15-21cm
|19
|多摩市の沼田さんが橋上下流で友釣り。やや高。澄み。アカ良
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|20-40cm
|30
|イワナ３２～３５センチ０～１尾。水温１９度。台風の影響で部分営業
|ヤマメ
|24-26cm
|2
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|13-24cm
|22
|裾野市田口さんが午後に店前の瀬で友。１０センチ高。澄み。アカ良
|渓
| 伊豆
狩野川
| 宮田橋
| 狩野川漁協組
|アユ
|11-22cm
|16
|東伊豆町の鈴木さんが飯田おとり店前で。平水。澄み。アカ良
|渓
| 長野
千曲川
| 佐久
| あわじ
0267-62-7538
|アユ
|-
|-
|上流での雷雨の為、早朝３０センチ高。１５時現在水位変わらず。濁る。３０日も釣り不可能