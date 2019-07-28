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【巨人】ゲレーロ！炭谷！１試合満弾２発　桜井７回３失点５勝目…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
６回２死満塁、この試合２本目となる左中間への５号満塁本塁打を放った炭谷はベンチのナインにタッチで迎えられる
６回２死満塁、この試合２本目となる左中間への５号満塁本塁打を放った炭谷はベンチのナインにタッチで迎えられる

◆巨人１６―４阪神（２８日・東京ドーム）

　巨人は初回、ゲレーロの９号満塁弾など一挙７得点。炭谷が３回に４号２ラン、６回にはこの日２発目となる５号満塁弾追加点が出るなど打線が爆発。１６点を奪う猛攻で連敗を４で止めた。先発・桜井は７回３失点で５勝目（１敗）を挙げた。原監督は通算９９９勝を挙げ、１０００勝へ王手をかけた。

　◇１回（神１、巨７）

　【神】近本右翼線三塁打、糸原の右犠飛で近本生還、ソラーテ一ゴロ、大山遊ゴロ

　【巨】若林遊撃内野安打、山本の一前バントで若林二進、丸の右前安打で若林一挙生還、坂本勇の中前安打で丸二進、亀井の一塁内野安打で満塁、岡本押し出し四球で丸生還、なお満塁、ゲレーロ中越９号満塁本塁打、炭谷四球、桜井のとき暴投で炭谷二進、桜井のとき暴投で炭谷三進、桜井三振、若林の中前安打で炭谷生還、山本中飛

  • １回１死満塁、中越え満塁本塁打を放つゲレーロ

    １回１死満塁、中越え満塁本塁打を放つゲレーロ

　◇２回（神１、巨０）

　【神】福留右越５号本塁打、マルテ、高山ともに三振、梅野中前安打、岩田三振

　【巨】丸四球、坂本勇の中前安打で丸二進、亀井一直、岡本遊ゴロ併殺打

　◇３回（神０、巨２）

　【神】近本三振、糸原中飛、ソラーテ三ゴロ

　【巨】ゲレーロ三ゴロ失、炭谷左中間４号２ラン、桜井三振、若林、山本ともに二ゴロ

  • ３回無死一塁、４号２ラン本塁打を放った炭谷

    ３回無死一塁、４号２ラン本塁打を放った炭谷

　◇４回（神０、巨２）

　【神】大山三振、福留右前安打、マルテ二ゴロ併殺打

　【巨】（投手飯田）丸一ゴロ、坂本勇四球、亀井の中前三塁打で坂本勇生還、岡本の左前安打で亀井生還、ゲレーロ中飛、炭谷三振

  • ４回１死三塁、左前適時打を放った岡本

    ４回１死三塁、左前適時打を放った岡本

　◇５回（両軍０）

　【神】（右翼立岡）高山中前安打、梅野中飛、飯田の代打鳥谷の右前安打で高山二進、近本の二ゴロ失で満塁、糸原三飛、ソラーテ二ゴロ

　【巨】（投手浜地、二塁ソラーテ、遊撃鳥谷）桜井三振、若林左飛、山本三振

　◇６回（神１、巨４）

　【神】大山遊ゴロ、福留右越安打（代走植田）、マルテの中前安打で植田二進、高山右飛、梅野の中前安打で植田一挙生還、マルテ二進、鳥谷三邪飛

　【巨】（左翼近本、中堅植田）丸左前安打、坂本勇の遊ゴロで丸二封、立岡の遊ゴロで坂本勇二封、岡本の中前安打で立岡二進、ゲレーロの左前安打で満塁、炭谷左中間５号満塁本塁打、桜井三振

　◇７回（両軍０）

　【神】（遊撃増田大、中堅重信）近本中飛、浜地の代打上本三振、ソラーテ二ゴロ

　【巨】（投手高野、二塁上本）若林左飛、山本一飛、重信二ゴロ

　◇８回（両軍１）

　【神】（投手クック、捕手小林）大山右飛、植田二塁内野安打、マルテ三振、高山のとき植田二進（記録は盗塁つかず）、高山の左前安打で植田一挙生還、梅野のとき高山二進（記録は盗塁つかず）、梅野二飛

　【巨】（捕手坂本、一塁上本、二塁植田、中堅江越）増田大の遊ゴロを鳥谷が一塁悪送球、立岡三振、岡本の右前安打で増田大一挙三進、ゲレーロ一飛、小林の左前安打で増田大生還、立岡二進、クックの代打阿部右飛

　◇９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手戸根）鳥谷の代打北條三振、近本死球、上本三振、高野の代打原口右飛

試合詳細
６回２死満塁、この試合２本目となる左中間への５号満塁本塁打を放った炭谷はベンチのナインにタッチで迎えられる
１回１死満塁、中越え満塁本塁打を放つゲレーロ
３回無死一塁、４号２ラン本塁打を放った炭谷
４回１死三塁、左前適時打を放った岡本
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