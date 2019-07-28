【巨人】ゲレーロ！炭谷！１試合満弾２発　桜井７回３失点５勝目…阪神戦試合経過

◆巨人１６―４阪神（２８日・東京ドーム）

巨人は初回、ゲレーロの９号満塁弾など一挙７得点。炭谷が３回に４号２ラン、６回にはこの日２発目となる５号満塁弾追加点が出るなど打線が爆発。１６点を奪う猛攻で連敗を４で止めた。先発・桜井は７回３失点で５勝目（１敗）を挙げた。原監督は通算９９９勝を挙げ、１０００勝へ王手をかけた。

◇１回（神１、巨７）

【神】近本右翼線三塁打、糸原の右犠飛で近本生還、ソラーテ一ゴロ、大山遊ゴロ

◇２回（神１、巨０）

【神】福留右越５号本塁打、マルテ、高山ともに三振、梅野中前安打、岩田三振

【巨】丸四球、坂本勇の中前安打で丸二進、亀井一直、岡本遊ゴロ併殺打

◇３回（神０、巨２）

【神】近本三振、糸原中飛、ソラーテ三ゴロ

◇４回（神０、巨２）

【神】大山三振、福留右前安打、マルテ二ゴロ併殺打

◇５回（両軍０）

【神】（右翼立岡）高山中前安打、梅野中飛、飯田の代打鳥谷の右前安打で高山二進、近本の二ゴロ失で満塁、糸原三飛、ソラーテ二ゴロ

【巨】（投手浜地、二塁ソラーテ、遊撃鳥谷）桜井三振、若林左飛、山本三振

◇６回（神１、巨４）

【神】大山遊ゴロ、福留右越安打（代走植田）、マルテの中前安打で植田二進、高山右飛、梅野の中前安打で植田一挙生還、マルテ二進、鳥谷三邪飛

【巨】（左翼近本、中堅植田）丸左前安打、坂本勇の遊ゴロで丸二封、立岡の遊ゴロで坂本勇二封、岡本の中前安打で立岡二進、ゲレーロの左前安打で満塁、炭谷左中間５号満塁本塁打、桜井三振

◇７回（両軍０）

【神】（遊撃増田大、中堅重信）近本中飛、浜地の代打上本三振、ソラーテ二ゴロ

【巨】（投手高野、二塁上本）若林左飛、山本一飛、重信二ゴロ

◇８回（両軍１）

【神】（投手クック、捕手小林）大山右飛、植田二塁内野安打、マルテ三振、高山のとき植田二進（記録は盗塁つかず）、高山の左前安打で植田一挙生還、梅野のとき高山二進（記録は盗塁つかず）、梅野二飛

【巨】（捕手坂本、一塁上本、二塁植田、中堅江越）増田大の遊ゴロを鳥谷が一塁悪送球、立岡三振、岡本の右前安打で増田大一挙三進、ゲレーロ一飛、小林の左前安打で増田大生還、立岡二進、クックの代打阿部右飛

◇９回（神０、巨Ｘ）