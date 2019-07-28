オカダ・カズチカ、ＫＥＮＴＡ下し無傷の５連勝！ブロック単独トップ…Ｇ１全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（２７日、愛知・愛知県体育館、観衆６１４２人札止め）
優勝候補筆頭のＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）が出身地・愛知で前ＷＷＥのＫＥＮＴＡ（３８）との全勝対決を制し、開幕５連勝を飾った。
優勝候補の棚橋弘至（４２）は難敵・ＳＡＮＡＤＡ（３１）を、飯伏幸太（３７）はランス・アーチャー（４２）をそれぞれ破り、３勝目を挙げた。
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇金丸義信、タイチ、鈴木みのる（８分４６秒 ディープインパクト→片エビ固め）ジェフ・コブ、成田蓮、辻陽太●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎、ジェイ・ホワイト（９分０６秒 パッケージドライバー→片エビ固め）ジュース・ロビンソン、本間朋晃、トーア・ヘナーレ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇矢野通、石井智宏（７分１５秒 →横入り式エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇鷹木信悟、内藤哲也（７分５０秒 パンピングボンバー→体固め）ジョン・モクスリー、海野翔太●
▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇飯伏幸太 ３勝２敗＝勝ち点６（１１分４２秒 カミゴェ→体固め）ランス・アーチャー● ２勝３敗＝勝ち点４
▽同
〇ウィル・オスプレイ ２勝３敗＝勝ち点４（９分０８秒 反則）バッドラック・ファレ● １勝４敗＝勝ち点２
▽同
〇ＥＶＩＬ ３勝２敗＝勝ち点６（１６分００秒 ＥＶＩＬ→エビ固め）ザック・セイバーＪ．● １勝４敗＝勝ち点２
▽同
〇棚橋弘至 ３勝２敗＝勝ち点６（１８分０７秒 ハイフライフロー→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ● １勝４敗＝勝ち点２
▽同
〇オカダ・カズチカ ５勝０敗＝勝ち点１０（２６分５３秒 レインメーカー→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ● ４勝１敗＝勝ち点８