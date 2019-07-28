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オカダ・カズチカ、ＫＥＮＴＡ下し無傷の５連勝！ブロック単独トップ…Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
オカダ・カズチカ
オカダ・カズチカ

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（２７日、愛知・愛知県体育館、観衆６１４２人札止め）

　優勝候補筆頭のＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）が出身地・愛知で前ＷＷＥのＫＥＮＴＡ（３８）との全勝対決を制し、開幕５連勝を飾った。

　優勝候補の棚橋弘至（４２）は難敵・ＳＡＮＡＤＡ（３１）を、飯伏幸太（３７）はランス・アーチャー（４２）をそれぞれ破り、３勝目を挙げた。

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇金丸義信、タイチ、鈴木みのる（８分４６秒　ディープインパクト→片エビ固め）ジェフ・コブ、成田蓮、辻陽太●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎、ジェイ・ホワイト（９分０６秒　パッケージドライバー→片エビ固め）ジュース・ロビンソン、本間朋晃、トーア・ヘナーレ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇矢野通、石井智宏（７分１５秒　→横入り式エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇鷹木信悟、内藤哲也（７分５０秒　パンピングボンバー→体固め）ジョン・モクスリー、海野翔太●

　▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇飯伏幸太　３勝２敗＝勝ち点６（１１分４２秒　カミゴェ→体固め）ランス・アーチャー●　２勝３敗＝勝ち点４

　▽同

　〇ウィル・オスプレイ　２勝３敗＝勝ち点４（９分０８秒　反則）バッドラック・ファレ●　１勝４敗＝勝ち点２

　▽同

　〇ＥＶＩＬ　３勝２敗＝勝ち点６（１６分００秒　ＥＶＩＬ→エビ固め）ザック・セイバーＪ．●　１勝４敗＝勝ち点２

　▽同

　〇棚橋弘至　３勝２敗＝勝ち点６（１８分０７秒　ハイフライフロー→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●　１勝４敗＝勝ち点２

　▽同

　〇オカダ・カズチカ　５勝０敗＝勝ち点１０（２６分５３秒　レインメーカー→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ●　４勝１敗＝勝ち点８

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