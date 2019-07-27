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【巨人】好機生かせず４連敗…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
１１回２死満塁、田中俊太の捕邪飛で試合終了。ベンチで悔しがる原辰徳監督ら
１１回２死満塁、田中俊太の捕邪飛で試合終了。ベンチで悔しがる原辰徳監督ら

◆巨人３―２阪神＝延長１１回＝（２７日・東京ドーム）

　巨人は１点を追う延長１１回、２死満塁と一打サヨナラのチャンスを作るが田中俊が捕邪飛に倒れ４連敗。２位ＤｅＮＡとの差は３・５差になった

　岡本を「７番・左翼」にするなど、連敗脱出へテコ入れを図った巨人。１回に丸の先制弾、２回に立岡の適時打で序盤にリードしたが、５、７回に追い上げられ同点とされると、延長１１回に大山の適時打で逆転を許した。８回と１０回にも満塁のチャンスを作ったが、いずれも若林が空振り三振、好機を逃した。先発の今村は５回１死までノーヒットと好投した。

　【試合経過】

　◆１回（神０、巨１）

　【神】近本投ゴロ、上本一ゴロ、糸井遊飛

　【巨】立岡三ゴロ、若林左飛、丸中越１７号本塁打、坂本勇中前安打、亀井の右前安打で坂本勇二進、大城三振

  • １回２死、先制本塁打を放った丸佳浩（カメラ・清水　武）

    １回２死、先制本塁打を放った丸佳浩（カメラ・清水　武）

　◆２回（神０、巨１）

　【神】大山投ゴロ、ソラーテ三振、マルテ遊ゴロ

　【巨】岡本中前安打、小林の投前バントで岡本二進、今村三振、立岡の中前安打で岡本一挙生還、若林の捕逸振り逃げで立岡二進、丸中飛

  • ２回２死二塁、立岡宗一郎が中前に適時打。捕手・坂本誠志郎（カメラ・森田　俊弥）

    ２回２死二塁、立岡宗一郎が中前に適時打。捕手・坂本誠志郎（カメラ・森田　俊弥）

　◆３回（両軍０）

　【神】北條投ゴロ、坂本、西ともに三振

　【巨】坂本勇四球、亀井のとき暴投で坂本勇二進、亀井の投前バントで坂本勇三進、大城の一ゴロで坂本勇本塁狙うもタッチアウト、送球間に大城二進、岡本申告敬遠、小林一ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【神】近本、上本ともに三振、糸井二ゴロ

　【巨】今村左飛、立岡三振、若林中前安打、丸のとき若林二盗、丸四球、坂本勇一飛

　◆５回（両軍０）

　【神】大山左飛、ソラーテ左翼線二塁打、マルテ三振、北條の中前安打でソラーテ一挙生還、坂本投ゴロ

　【巨】亀井、大城ともに右飛、岡本三ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【神】西の代打糸原二ゴロ、近本三振、上本四球、糸井死球で上本二進、（投手大竹）大山三ゴロ

　【巨】（投手浜地、二塁糸原）小林の代打重信、大竹の代打ゲレーロ中前安打、立岡の二ゴロでゲレーロ二封、若林のとき立岡二盗、若林遊ゴロ

　◆７回（神１、巨０）

　【神】（投手沢村、捕手炭谷）ソラーテ左飛、マルテ左越９号本塁打、北條遊撃内野安打（代走植田）、坂本の投前バントで植田二進、糸原三振

　【巨】（投手ジョンソン、捕手梅田、遊撃植田、右翼高山）丸左飛、坂本勇、亀井ともに三振

　◆８回（両軍０）

　【神】（投手高木）近本左飛、梅野中飛、高山二ゴロ

　【巨】（投手岩崎）大城中飛、岡本四球、高木の代打石川の左前安打で岡本二進、炭谷の右前安打で満塁、立岡一邪飛、若林三振

　◇９回（両軍０）

　【神】（投手デラロサ）大山右飛、ソラーテ三振、マルテ二ゴロ

　【巨】丸一ゴロ、（投手守屋）坂本勇、亀井ともに三振

　◇１０回（両軍０）

　【神】（投手中川）植田三ゴロ、守谷の代打江越三振、糸原二ゴロ

　【巨】（投手高野）大城右前安打、岡本死球で大城二進（二塁代走増田大）、中川の代打田中俊のバント投ゴロで増田大三封、岡本二進、炭谷右飛、（投手飯田）立岡四球で満塁、若林三振

　◇１１回（神１、巨０）

　【神】（投手田口、一塁岡本、二塁増田大、三塁田中俊）近本三振、梅野左翼線二塁打、高山のとき暴投で梅野三進、高山左飛、大山の中前安打で梅野生還、ソラーテ右飛

　【巨】（投手藤川）丸二ゴロ、坂本勇四球、亀井の二ゴロで坂本勇二封、増田大の代打阿部の右前安打で亀井二進、岡本四球で満塁、田中俊捕邪飛

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
１１回２死満塁、田中俊太の捕邪飛で試合終了。ベンチで悔しがる原辰徳監督ら
１回２死、先制本塁打を放った丸佳浩（カメラ・清水　武）
２回２死二塁、立岡宗一郎が中前に適時打。捕手・坂本誠志郎（カメラ・森田　俊弥）
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