【巨人】好機生かせず４連敗…試合経過

◆巨人３―２阪神＝延長１１回＝（２７日・東京ドーム）

巨人は１点を追う延長１１回、２死満塁と一打サヨナラのチャンスを作るが田中俊が捕邪飛に倒れ４連敗。２位ＤｅＮＡとの差は３・５差になった

岡本を「７番・左翼」にするなど、連敗脱出へテコ入れを図った巨人。１回に丸の先制弾、２回に立岡の適時打で序盤にリードしたが、５、７回に追い上げられ同点とされると、延長１１回に大山の適時打で逆転を許した。８回と１０回にも満塁のチャンスを作ったが、いずれも若林が空振り三振、好機を逃した。先発の今村は５回１死までノーヒットと好投した。

【試合経過】

◆１回（神０、巨１）

【神】近本投ゴロ、上本一ゴロ、糸井遊飛

◆２回（神０、巨１）

【神】大山投ゴロ、ソラーテ三振、マルテ遊ゴロ

◆３回（両軍０）

【神】北條投ゴロ、坂本、西ともに三振

【巨】坂本勇四球、亀井のとき暴投で坂本勇二進、亀井の投前バントで坂本勇三進、大城の一ゴロで坂本勇本塁狙うもタッチアウト、送球間に大城二進、岡本申告敬遠、小林一ゴロ

◆４回（両軍０）

【神】近本、上本ともに三振、糸井二ゴロ

【巨】今村左飛、立岡三振、若林中前安打、丸のとき若林二盗、丸四球、坂本勇一飛

◆５回（両軍０）

【神】大山左飛、ソラーテ左翼線二塁打、マルテ三振、北條の中前安打でソラーテ一挙生還、坂本投ゴロ

【巨】亀井、大城ともに右飛、岡本三ゴロ

◆６回（両軍０）

【神】西の代打糸原二ゴロ、近本三振、上本四球、糸井死球で上本二進、（投手大竹）大山三ゴロ

【巨】（投手浜地、二塁糸原）小林の代打重信、大竹の代打ゲレーロ中前安打、立岡の二ゴロでゲレーロ二封、若林のとき立岡二盗、若林遊ゴロ

◆７回（神１、巨０）

【神】（投手沢村、捕手炭谷）ソラーテ左飛、マルテ左越９号本塁打、北條遊撃内野安打（代走植田）、坂本の投前バントで植田二進、糸原三振

【巨】（投手ジョンソン、捕手梅田、遊撃植田、右翼高山）丸左飛、坂本勇、亀井ともに三振

◆８回（両軍０）

【神】（投手高木）近本左飛、梅野中飛、高山二ゴロ

【巨】（投手岩崎）大城中飛、岡本四球、高木の代打石川の左前安打で岡本二進、炭谷の右前安打で満塁、立岡一邪飛、若林三振

◇９回（両軍０）

【神】（投手デラロサ）大山右飛、ソラーテ三振、マルテ二ゴロ

【巨】丸一ゴロ、（投手守屋）坂本勇、亀井ともに三振

◇１０回（両軍０）

【神】（投手中川）植田三ゴロ、守谷の代打江越三振、糸原二ゴロ

【巨】（投手高野）大城右前安打、岡本死球で大城二進（二塁代走増田大）、中川の代打田中俊のバント投ゴロで増田大三封、岡本二進、炭谷右飛、（投手飯田）立岡四球で満塁、若林三振

◇１１回（神１、巨０）

【神】（投手田口、一塁岡本、二塁増田大、三塁田中俊）近本三振、梅野左翼線二塁打、高山のとき暴投で梅野三進、高山左飛、大山の中前安打で梅野生還、ソラーテ右飛

【巨】（投手藤川）丸二ゴロ、坂本勇四球、亀井の二ゴロで坂本勇二封、増田大の代打阿部の右前安打で亀井二進、岡本四球で満塁、田中俊捕邪飛