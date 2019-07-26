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【キングジョージ・血統分析】スタミナとパワーが要求される舞台…欧州の主流血脈であるサドラーズウェルズ系とダンチヒ系に注目

スポーツ報知
# 競馬# 海外競馬
キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳに出走するエネイブル（カメラ・高橋　由二）
キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳに出走するエネイブル（カメラ・高橋　由二）

　小欄ではＧ１キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（以下、キングジョージ）について血統面からアプローチしてみたい。過去５年の血統傾向を見ると、３着以内馬１５頭のうち１０頭がノーザンダンサー系種牡馬の産駒。以下はミスタープロスペクター系が４頭、シャーペンアップ系が１頭という内訳だった。

　プリンスオブウェールズＳの際にも記したとおり、舞台となるアスコット競馬場はスタミナとパワーが要求される。この手のタフな勝負では、やはりノーザンダンサー系が優位性を示す。同系の中でも、欧州の主流血脈であるサドラーズウェルズ系とダンチヒ系を上位に取るのがベターだろう。

　２０１７年に続いて２度目の制覇を狙うエネイブルは、父が２０１１年のキングジョージ優勝馬ナサニエル。祖父ガリレオも２００１年の覇者だから、まさにこのレースでこそ狙うべき血統馬と言える。血統表のとおり、サドラーズウェルズ（１９８４年２着）の３×２という強力なインブリードが利いていて、エネイブルのパワフルかつ持続性が高い末脚を生み出す原動力のひとつとなっている。

Nathaniel
鹿毛 2008
サドラーズウェルズ系

 Galileo
鹿毛 1998		 Sadler's Wells
Urban Sea

Magnificient Style
黒鹿毛 1993

 Silver Hawk
Mia Karina
Concentric
鹿毛 2004
サドラーズウェルズ系 		Sadler's Wells
鹿毛 1981		 Northern Dancer
Fairy Bridge
Apogee
鹿毛 1990		 Shirley Heights
Bourbon Girl

エネイブル血統表

　ガリレオの産駒も複数エントリーしている。英ダービー馬アンソニーヴァンダイクもその一頭だ。母の父がダンチヒの流れをくむデインヒル系種牡馬エクシードアンドエクセルだから、アンソニーヴァンダイクと同じエイダン・オブライエン厩舎所属で、２０１６年のキングジョージを制したハイランドリール（父ガリレオ、母の父デインヒル）を想起させる配合となっている。

Galileo
鹿毛 1998
サドラーズウェルズ系

 Sadler's Wells
鹿毛 1981		 Northern Dancer
Fairy Bridge

Urban Sea
栗毛 1989

 Miswaki
Allegretta
Believe'N'succeed
鹿毛 2005
ダンチヒ系		 Exceed And Excel
鹿毛 2000		 デインヒル
Patrona

Arctic Drift
黒鹿毛 2000

 Gone West
November Snow

アンソニーヴァンダイク血統表

　ただし、母ビリーヴンサクシードはオーストラリアの短距離Ｇ３勝ち馬で、半姉バウンディング（父ロンロ）はニュージーランド芝１２００メートルのＧ１レイルウェイＨに優勝と、母方はスプリント色が強い。持久力が問われるアスコットのコースで、持ち味が生きるかは疑問が残る。

　クリスタルオーシャンは、父が英ダービーや凱旋門賞などＧ１・６勝を挙げたシーザスターズ。父の産駒はタグルーダが２０１４年のキングジョージに優勝、クリスタルオーシャン自身も昨年２着と良績を残している。半兄ヒルスター（父デインヒルダンサー）は２０１３年の３着馬で、キングジョージと同条件のＧ２キングエドワード７世Ｓを制覇。母方のアスコット適性も魅力だ。

Sea The Stars
鹿毛 2006
ダンチヒ系

 Cape Cross
黒鹿毛 1994		 Green Desert
Park Appeal

Urban Sea
栗毛 1989

 Miswaki
Allegretta
Crystal Star
栗毛 2000
ミルリーフ系		 Mark of Esteem
鹿毛 1993		 Darshaan
Homage
Crystal Cavern
栗毛 1992		 Be My Guest
Krisalya

クリスタルオーシャン血統表

　デフォーは、父が凱旋門賞馬ダラカニ。ミルリーフ系種牡馬で近年は好走例がないが、２００９年の勝ち馬コンデュイット（米Ｇ１ブリーダーズＣターフ連覇、本邦輸入種牡馬）を出している。

Dalakhani
芦毛 2000
ミルリーフ系

 Darshaan
黒鹿毛 1981		 Shirley Heights
Delsy
Daltawa
芦毛 1989		 Miswaki
Damana
Dulkashe
黒鹿毛 2009
ヌレイエフ系 		Pivotal
栗毛 1993		 Polar Falcon
Fearless Revival
Saik
 Riverman
Close Comfort

デフォー血統表

　ポイントは母の父ピヴォタル。ここのところ母の父にピヴォタルを持つ馬の活躍が目立っており、Ｇ１英チャンピオンＳ連覇のクラックスマン、Ｇ１英チャンピオンズフィリーズ＆メアズＳ勝ち馬マジカルなど、アスコットのビッグレース優勝馬も出ている。ちなみに昨年の宝塚記念に勝ったミッキーロケットも母の父はピヴォタルだ。血統的なトレンドを押さえているデフォーの走りにも注目したい。

　◆成田幸穂（なりた・さちほ）　1984年8月8日、東京生まれ。（株）サラブレッド血統センター所属。週刊競馬ブック連載「海外競馬ニュース」の編集を担当。同誌のほか、南関東版・競馬ブックと研究ニュースで予想コラム「血統アカデミー」を執筆中。ラジオNIKKEI「キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス実況中継」（7月27日23:00～24:00）に出演予定。

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