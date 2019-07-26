【キングジョージ・血統分析】スタミナとパワーが要求される舞台…欧州の主流血脈であるサドラーズウェルズ系とダンチヒ系に注目

小欄ではＧ１キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（以下、キングジョージ）について血統面からアプローチしてみたい。過去５年の血統傾向を見ると、３着以内馬１５頭のうち１０頭がノーザンダンサー系種牡馬の産駒。以下はミスタープロスペクター系が４頭、シャーペンアップ系が１頭という内訳だった。

プリンスオブウェールズＳの際にも記したとおり、舞台となるアスコット競馬場はスタミナとパワーが要求される。この手のタフな勝負では、やはりノーザンダンサー系が優位性を示す。同系の中でも、欧州の主流血脈であるサドラーズウェルズ系とダンチヒ系を上位に取るのがベターだろう。

２０１７年に続いて２度目の制覇を狙うエネイブルは、父が２０１１年のキングジョージ優勝馬ナサニエル。祖父ガリレオも２００１年の覇者だから、まさにこのレースでこそ狙うべき血統馬と言える。血統表のとおり、サドラーズウェルズ（１９８４年２着）の３×２という強力なインブリードが利いていて、エネイブルのパワフルかつ持続性が高い末脚を生み出す原動力のひとつとなっている。

Nathaniel

鹿毛 2008

サドラーズウェルズ系 Galileo

鹿毛 1998 Sadler's Wells Urban Sea Magnificient Style

黒鹿毛 1993 Silver Hawk Mia Karina Concentric

鹿毛 2004

サドラーズウェルズ系 Sadler's Wells

鹿毛 1981 Northern Dancer Fairy Bridge Apogee

鹿毛 1990 Shirley Heights Bourbon Girl

エネイブル血統表

ガリレオの産駒も複数エントリーしている。英ダービー馬アンソニーヴァンダイクもその一頭だ。母の父がダンチヒの流れをくむデインヒル系種牡馬エクシードアンドエクセルだから、アンソニーヴァンダイクと同じエイダン・オブライエン厩舎所属で、２０１６年のキングジョージを制したハイランドリール（父ガリレオ、母の父デインヒル）を想起させる配合となっている。

Galileo

鹿毛 1998

サドラーズウェルズ系 Sadler's Wells

鹿毛 1981 Northern Dancer Fairy Bridge Urban Sea

栗毛 1989 Miswaki Allegretta Believe'N'succeed

鹿毛 2005

ダンチヒ系 Exceed And Excel

鹿毛 2000 デインヒル Patrona Arctic Drift

黒鹿毛 2000

Gone West November Snow

アンソニーヴァンダイク血統表

ただし、母ビリーヴンサクシードはオーストラリアの短距離Ｇ３勝ち馬で、半姉バウンディング（父ロンロ）はニュージーランド芝１２００メートルのＧ１レイルウェイＨに優勝と、母方はスプリント色が強い。持久力が問われるアスコットのコースで、持ち味が生きるかは疑問が残る。

クリスタルオーシャンは、父が英ダービーや凱旋門賞などＧ１・６勝を挙げたシーザスターズ。父の産駒はタグルーダが２０１４年のキングジョージに優勝、クリスタルオーシャン自身も昨年２着と良績を残している。半兄ヒルスター（父デインヒルダンサー）は２０１３年の３着馬で、キングジョージと同条件のＧ２キングエドワード７世Ｓを制覇。母方のアスコット適性も魅力だ。

Sea The Stars

鹿毛 2006

ダンチヒ系 Cape Cross

黒鹿毛 1994 Green Desert Park Appeal Urban Sea

栗毛 1989 Miswaki Allegretta Crystal Star

栗毛 2000

ミルリーフ系 Mark of Esteem

鹿毛 1993 Darshaan Homage Crystal Cavern

栗毛 1992 Be My Guest Krisalya

クリスタルオーシャン血統表

デフォーは、父が凱旋門賞馬ダラカニ。ミルリーフ系種牡馬で近年は好走例がないが、２００９年の勝ち馬コンデュイット（米Ｇ１ブリーダーズＣターフ連覇、本邦輸入種牡馬）を出している。

Dalakhani

芦毛 2000

ミルリーフ系 Darshaan

黒鹿毛 1981 Shirley Heights Delsy Daltawa

芦毛 1989 Miswaki Damana Dulkashe

黒鹿毛 2009

ヌレイエフ系 Pivotal

栗毛 1993 Polar Falcon Fearless Revival Saik

Riverman Close Comfort

デフォー血統表

ポイントは母の父ピヴォタル。ここのところ母の父にピヴォタルを持つ馬の活躍が目立っており、Ｇ１英チャンピオンＳ連覇のクラックスマン、Ｇ１英チャンピオンズフィリーズ＆メアズＳ勝ち馬マジカルなど、アスコットのビッグレース優勝馬も出ている。ちなみに昨年の宝塚記念に勝ったミッキーロケットも母の父はピヴォタルだ。血統的なトレンドを押さえているデフォーの走りにも注目したい。