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【巨人】ヤングマンが崩れ連敗…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
２回２死満塁、山崎晃大朗に四球を与えて押し出しで追加点を許したヤングマン
２回２死満塁、山崎晃大朗に四球を与えて押し出しで追加点を許したヤングマン

◆巨人１―８ヤクルト（２５日・岐阜）

　巨人は２か月ぶり１軍復帰した先発のヤングマンが２回に４連続四球に連続適時打を浴びるなど崩れ５失点。３回には丸の適時打で１点を返したが反撃しきれず２カード連続の連敗、２位ＤｅＮＡとの差は５・５差になった。

　◇１回（両軍０）

　【ヤ】山田哲四球、山崎遊飛、青木のとき山田哲二盗、青木三振、バレンティン右飛

  • 先発のヤングマン

    先発のヤングマン

　【巨】若林中前安打、坂本勇のとき若林二盗、坂本勇三振、丸の二ゴロで若林三進、岡本三ゴロ

　◇２回（ヤ５、巨０）

　【ヤ】村上二ゴロ、中村左前安打、太田左飛、広岡四球で中村二進、山田大四球で満塁、山田哲押し出し四球で中村生還、なお満塁、山崎押し出し四球で広岡生還、なお満塁、青木の中前安打で山田大生還、なお満塁、バレンティンの中前安打で山田哲、山崎ともに生還、青木二進、（投手高木）村上中飛

　【巨】亀井投ゴロ、陽岱鋼左前安打、ビヤヌエバ三振、炭谷三ゴロ

　◇３回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】中村三振、太田二ゴロ、広岡三振

　【巨】高木左飛、若林四球、坂本勇の中前安打で若林一挙三進、丸の左前安打で若林生還、坂本勇二進、岡本遊ゴロ併殺打

  • ３回１死一、三塁、丸佳浩が左前適時打を放つ

    ３回１死一、三塁、丸佳浩が左前適時打を放つ

　◇４回（両軍０）

　【ヤ】（一塁大城、左翼岡本、右翼亀井）山田大三振、山田哲三塁内野安打、山崎三振、青木の二ゴロで山田哲二封

　【巨】亀井右前安打、大城の投ゴロで亀井二封、ビヤヌエバ右飛、炭谷の遊ゴロで大城二封

　◇５回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】（投手鍵谷、三塁中島）バレンティン左越２０号本塁打、村上四球、中村四球で村上二進、太田バントを試みるも捕飛、広岡四球で満塁、山田大二ゴロ併殺打

　【巨】中島三振、若林四球、坂本勇の中前安打で若林一挙三進、丸三振、岡本二ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【ヤ】（投手沢村、三塁山本）山田哲遊ゴロ、山崎三振、青木中飛

　【巨】（投手久保）亀井中前安打、大城二ゴロ併殺打、山本死球、炭谷のとき暴投で山本二進、炭谷右飛

　◇７回（両軍０）

　【ヤ】バレンティン三振、村上一ゴロ、中村三振

　【巨】（投手梅野、左翼青木、中堅上田）沢村の代打重信三振、若林遊直、坂本勇三ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【ヤ】（投手田口）太田右前安打、広岡のバント投ゴロで太田二封、梅野の代打中山三邪飛、山田哲三振

　【巨】（投手ハフ）丸左翼線安打、岡本三振、亀井二ゴロ併殺打

　◇９回（ヤ２、巨０）

　【ヤ】（投手マシソン、右翼立岡）山崎右前安打、青木左飛、上田の左前安打で山崎二進、村上三邪飛、中村の中前安打で山崎一挙生還、上田二進、太田の右前安打で上田一挙生還、中村二進、広岡三直

　【巨】（投手五十嵐、捕手松本直、左翼荒木）大城左前安打、山本左飛、炭谷の代打増田大三振、立岡投ゴロ

試合詳細
２回２死満塁、山崎晃大朗に四球を与えて押し出しで追加点を許したヤングマン
先発のヤングマン
３回１死一、三塁、丸佳浩が左前適時打を放つ
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