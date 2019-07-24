【巨人】古川、移籍デビュー戦飾れず…試合経過

◆巨人４―１０ヤクルト（２４日・京セラドーム大阪）

巨人は初回に失った４点がひびき、亀井、岡本の適時打で追い上げるも大敗した。移籍後初先発の古川は１回４失点、２位ＤｅＮＡと６・５差になった。

◇１回（ヤ４、巨２）

【ヤ】山田哲中越二塁打、青木、バレンティンともに四球で満塁、村上、中山ともに三振、中村の左翼線二塁打で山田哲、青木生還、バレンティン三進、太田の右前二塁打でバレンティン、中村生還、広岡三振 １回無死満塁のピンチにマウンドの古川侑利の元へ向かった宮本和知コーチ

◇２回（ヤ２、巨０）

【ヤ】（投手大江）石川中前安打、山田哲中飛、青木の投ゴロで石川二封、バレンティン中越１９号２ラン、村上三振

【巨】ビヤヌエバ四球、炭谷三振、大江の投前バントでビヤヌエバ二進、若林四球、坂本勇暴投で振り逃げ、なお満塁、丸二飛

◇３回（ヤ２、巨０）

【ヤ】中山右前安打、中村四球で一、二塁、太田の投前バントで二、三塁、広岡の右中間二塁打で中山、中村ともに生還、石川の二ゴロで広岡三進、山田哲遊ゴロ

【巨】岡本三ゴロ、亀井一ゴロ、陽岱鋼三振

◇４回（両軍０）

【ヤ】青木二ゴロ、バレンティン右飛、村上二ゴロ

【巨】ビヤヌエバ右飛、炭谷三振、大江の代打中島三ゴロ

◇５回（ヤ１、巨２）

【ヤ】（投手鍵谷）中山三振、中村中飛、太田右前安打、広岡の左前安打で太田一挙三進、石川の一塁内野安打で太田生還、広岡二進、山田哲の三ゴロで石川二封

◇６回（両軍０）

【ヤ】青木、バレンティンともに遊ゴロ、村上四球、中山左飛

【巨】（投手梅野）炭谷の代打大城、鍵谷の代打重信ともに三振、若林二直

◇７回（ヤ１、巨０）

【ヤ】（投手沢村、捕手大城）中村、太田ともに三振、広岡中前安打、梅野の代打西田の左中間二塁打で広岡一挙生還、山田哲左飛

【巨】（投手近藤）坂本勇遊ゴロ、丸右飛、岡本遊ゴロ

◇８回（両軍０）

【ヤ】（投手田口）青木三ゴロ、バレンティン遊ゴロ、村上三振

【巨】（投手蔵本）亀井二直、陽岱鋼遊ゴロ、ビヤヌエバ左前安打、大城の中前安打でビヤヌエバ一挙三進、田口の代打阿部二飛

◇９回（両軍０）

【ヤ】（投手大竹）中山投ゴロ、中村一邪飛、太田三振

【巨】（投手マクガフ）若林左飛、坂本勇四球（代走増田大）、丸の中前安打で増田大二進（一塁代走立岡）、岡本三振、亀井投ゴロ