【巨人】古川、移籍デビュー戦飾れず…試合経過

◆巨人４―１０ヤクルト（２４日・京セラドーム大阪）
巨人は初回に失った４点がひびき、亀井、岡本の適時打で追い上げるも大敗した。移籍後初先発の古川は１回４失点、２位ＤｅＮＡと６・５差になった。
◇１回（ヤ４、巨２）
【ヤ】山田哲中越二塁打、青木、バレンティンともに四球で満塁、村上、中山ともに三振、中村の左翼線二塁打で山田哲、青木生還、バレンティン三進、太田の右前二塁打でバレンティン、中村生還、広岡三振
◇２回（ヤ２、巨０）
【ヤ】（投手大江）石川中前安打、山田哲中飛、青木の投ゴロで石川二封、バレンティン中越１９号２ラン、村上三振
【巨】ビヤヌエバ四球、炭谷三振、大江の投前バントでビヤヌエバ二進、若林四球、坂本勇暴投で振り逃げ、なお満塁、丸二飛
◇３回（ヤ２、巨０）
【ヤ】中山右前安打、中村四球で一、二塁、太田の投前バントで二、三塁、広岡の右中間二塁打で中山、中村ともに生還、石川の二ゴロで広岡三進、山田哲遊ゴロ
【巨】岡本三ゴロ、亀井一ゴロ、陽岱鋼三振
◇４回（両軍０）
【ヤ】青木二ゴロ、バレンティン右飛、村上二ゴロ
【巨】ビヤヌエバ右飛、炭谷三振、大江の代打中島三ゴロ
◇５回（ヤ１、巨２）
【ヤ】（投手鍵谷）中山三振、中村中飛、太田右前安打、広岡の左前安打で太田一挙三進、石川の一塁内野安打で太田生還、広岡二進、山田哲の三ゴロで石川二封
【巨】若林遊撃内野安打、坂本勇の遊ゴロを遊撃広岡が一塁悪送球し二、三塁、丸三振、岡本の中前安打で若林、坂本勇一挙生還、亀井中飛、陽岱鋼四球で岡本二進、ビヤヌエバ中飛
◇６回（両軍０）
【ヤ】青木、バレンティンともに遊ゴロ、村上四球、中山左飛
【巨】（投手梅野）炭谷の代打大城、鍵谷の代打重信ともに三振、若林二直
◇７回（ヤ１、巨０）
【ヤ】（投手沢村、捕手大城）中村、太田ともに三振、広岡中前安打、梅野の代打西田の左中間二塁打で広岡一挙生還、山田哲左飛
【巨】（投手近藤）坂本勇遊ゴロ、丸右飛、岡本遊ゴロ
◇８回（両軍０）
【ヤ】（投手田口）青木三ゴロ、バレンティン遊ゴロ、村上三振
【巨】（投手蔵本）亀井二直、陽岱鋼遊ゴロ、ビヤヌエバ左前安打、大城の中前安打でビヤヌエバ一挙三進、田口の代打阿部二飛
◇９回（両軍０）
【ヤ】（投手大竹）中山投ゴロ、中村一邪飛、太田三振
【巨】（投手マクガフ）若林左飛、坂本勇四球（代走増田大）、丸の中前安打で増田大二進（一塁代走立岡）、岡本三振、亀井投ゴロ