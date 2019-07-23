【巨人】重信がサヨナラ適時打　連敗ストップ…ヤクルト戦試合経過

◆巨人６ｘ―５ヤクルト（２３日・京セラドーム大阪）
巨人が重信のサヨナラ適時打で連敗を４で止めた。
５―５の９回無死１死一、二塁で代打・重信が左翼越えタイムリーを放ち試合を決めた。
初回、巨人は岡本から３者連続タイムリーなどで４点を先取。４回に亀井の内野ゴロの間に三塁走者・坂本が生還し５点をリードした。しかし、５―２の８回に２番手・デラロサが青木に３ランを被弾し、同点に追いつかれた。
【試合経過】
◇１回（ヤ０、巨４）
【ヤ】山田哲三振、山崎左飛、青木四球、村上二ゴロ
【巨】若林左前安打、坂本勇四球で若林二進、丸三振、岡本の右前安打で若林一挙生還、坂本勇一挙三進、亀井の遊撃内野安打で坂本勇生還、岡本二進、陽岱鋼の左前安打で岡本一挙生還、亀井二進、大城の二塁内野安打で満塁、小林押し出し死球で亀井生還、なお満塁、山口遊ゴロ併殺打
◇２回（両軍０）
【ヤ】バレンティン三振、中村中飛、太田投ゴロ
【巨】若林三振、坂本勇中飛、丸中越二塁打、岡本三ゴロ
◇３回（両軍０）
【ヤ】広岡二ゴロ、ブキャナン二飛、山田哲遊ゴロ
【巨】亀井一ゴロ、陽岱鋼四球、大城左翼線二塁打で陽岱鋼三進、小林四球で満塁、山口三振、若林左飛
◇４回（ヤ０、巨１）
【ヤ】山崎投ゴロ、青木、村上ともに三振
【巨】坂本勇二塁内野安打、丸の右前安打で坂本勇二進、岡本の右邪飛で坂本勇三進、亀井の三ゴロで坂本勇生還、丸二封、陽岱鋼三振
◇５回（ヤ１、巨０）
【ヤ】バレンティン左越１８号本塁打、中村三振、太田左飛、広岡三振
【巨】大城中飛、小林左前安打、山口の投前バントで小林二進、若林一ゴロ
◇６回（両軍０）
【ヤ】ブキャナンの代打奥村遊ゴロ、山田哲中飛、山崎二ゴロ
【巨】（投手蔵本）坂本勇二ゴロ、丸三振、岡本三ゴロ
◇７回（ヤ１、巨０）
【ヤ】青木左前安打、村上の左中間二塁打で青木生還、バレンティン三振、中村左飛、太田二ゴロ
【巨】亀井遊ゴロ、陽岱鋼三振、大城右中間二塁打（代走立岡）、小林遊ゴロ
◇８回（ヤ３、巨０）
【ヤ】（一塁岡本、三塁ビヤヌエバ、左翼立岡）広岡三ゴロ、蔵本の代打雄平中前安打、山田哲四球で雄平二進、山崎三振、（投手デラロサ）青木右越１２号３ラン、村上三振
【巨】（投手ハフ、右翼雄平）デラロサの代打中島二ゴロ、若林三振、坂本勇四球、丸遊ゴロ
◇９回（ヤ０、巨１Ｘ）
【ヤ】（投手マシソン）バレンティン四球（代走上田）、中村の投前バントで上田二進、太田中飛、広岡四球、（投手中川）雄平四球で満塁、山田哲右飛
【巨】（投手近藤、左翼青木、中堅上田）岡本中前安打、ビヤヌエバの一前バントを一塁村上が失策し岡本二進（２塁代走増田大）、陽岱鋼の代打重信の左越二塁打で増田大生還しサヨナラ