【巨人】重信がサヨナラ適時打　連敗ストップ…ヤクルト戦試合経過

◆巨人６ｘ―５ヤクルト（２３日・京セラドーム大阪）

巨人が重信のサヨナラ適時打で連敗を４で止めた。

５―５の９回無死１死一、二塁で代打・重信が左翼越えタイムリーを放ち試合を決めた。

初回、巨人は岡本から３者連続タイムリーなどで４点を先取。４回に亀井の内野ゴロの間に三塁走者・坂本が生還し５点をリードした。しかし、５―２の８回に２番手・デラロサが青木に３ランを被弾し、同点に追いつかれた。

【試合経過】

◇１回（ヤ０、巨４）

【巨】若林左前安打、坂本勇四球で若林二進、丸三振、岡本の右前安打で若林一挙生還、坂本勇一挙三進、亀井の遊撃内野安打で坂本勇生還、岡本二進、陽岱鋼の左前安打で岡本一挙生還、亀井二進、大城の二塁内野安打で満塁、小林押し出し死球で亀井生還、なお満塁、山口遊ゴロ併殺打