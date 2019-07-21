【巨人】延長１０回サヨナラ負け　マシソン踏ん張れず…広島戦試合経過

◆広島２Ｘ―１巨人＝延長１０回＝（２１日・マツダ）
巨人がマツダで３連敗を喫した。１―１の延長１０回１死満塁、４番手のマシソンが鈴木に右前適時打を許し、サヨナラ負け。今季の広島戦は４勝９敗１分け。１７日のヤクルト戦（神宮）から４連敗となった。
【試合経過】
◇１回（巨０、広１）
【巨】亀井右前安打、坂本勇一邪飛、丸右飛、岡本三振
【広】西川右越６号本塁打、菊池涼二ゴロ、バティスタ三振、鈴木投ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】大城三ゴロ、若林四球、重信の右前安打で若林二進、小林三飛、桜井二ゴロ
【広】松山一ゴロ、安部四球、会沢二邪飛、小園の中前安打で安部二進、九里一ゴロ
◇３回（巨１、広０）
【巨】亀井左中間二塁打、坂本勇の中飛で亀井三進、丸の中犠飛で亀井生還、岡本投ゴロ
【広】西川中前安打、菊池涼の投前バントで西川二進、バティスタ、鈴木ともに三振
◇４回（両軍０）
【巨】大城右飛、若林三ゴロ、重信三振
【広】松山左前安打、安部の右前安打で松山二進、会沢の二ゴロ併殺打で松山三進、小園右飛
◇５回（両軍０）
【巨】小林右飛、桜井二ゴロ、亀井右飛
【広】九里三振、西川遊ゴロ、菊池涼中飛
◇６回（両軍０）
【巨】坂本勇左前安打、丸の二ゴロで坂本勇二封、岡本三ゴロ併殺打
【広】バティスタ投ゴロ、鈴木四球、松山のとき鈴木二盗失敗、松山右飛
◇７回（両軍０）
【広】安部二直、会沢四球、小園左飛、九里三振
◇８回（両軍０）
【巨】小林の代打立岡三振、桜井の代打炭谷三ゴロ、亀井右前安打、坂本勇中飛
◇９回（両軍０）
【巨】（投手フランスア）丸三振、岡本四球（代走増田大）、大城の代打ビヤヌエバの中前安打で増田大一挙三進、（左翼西川、中堅野間）若林四球で満塁、重信の代打阿部、デラロサの代打陽岱鋼ともに三振
【広】（投手中川、一塁ビヤヌエバ、三塁増田大、左翼亀井、右翼陽岱鋼）鈴木左前安打、野間スリーバント失敗三振、安部の投前バントで鈴木二進、会沢申告敬遠、小園の代打磯村三振
◇１０回（巨０、広１Ｘ）
【巨】（投手今村、遊撃田中広）炭谷中飛、亀井左飛、坂本勇三ゴロ
【広】（投手マシソン）田中広四球、西川の捕前バントで田中広二進、菊池涼の中前安打で田中広三進、丸の本塁送球を中継したビヤヌエバが失策し菊池涼二進、バティスタ申告敬遠で満塁、鈴木の中前安打で田中広生還サヨナラ