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ＲＥＮＡ＆ＭＩＯ不在の女子大会を田川姉妹が盛り上げた…全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
大会を盛り上げたラウンドガール
大会を盛り上げたラウンドガール
出場した選手たち
出場した選手たち

◆ＳＨＯＯＴ　ＢＯＸＩＮＧ　Ｇｉｒｌｓ　Ｓ―ＣＵＰ２０１９（２１日、浅草花やしき・浅草花劇場）

　“ツヨカワクイーン”ＲＥＮＡ（２８）＝シーザージム＝と、元ＳＢ日本女子ミニマム級王者のＭＩＯ（２４）＝シーザージム＝の２大エースが不在の中、姉妹で出場した田川女神（１６）と、妹の愛心（１４）がともに衝撃ＫＯで会場を沸かせ、ニューヒロインの座を勝ち取った。

　【全試合結果】

　▽第１試合　ＳＢ日本女子ミニマム級王座決定トーナメント準決勝
　○ＭＩＳＡＫＩ（判定　３―０）喜多村美紀●

　▽第２試合　ＳＢ日本女子ミニマム級王座決定トーナメント準決勝
　○田川女神（判定　３―０）ＭＡＲＩ●

　▽第３試合　浅草花やしき　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＳＥＡ　ｄ　ＬＩＮＮＮＧ提供試合　シングルマッチ（１５分１本勝負）
　○中島安里紗（８分５８秒）アマゾン●

　▽第４試合　浅草花やしき　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＰＵＲＥ－Ｊ女子プロレス提供試合　タッグマッチ（１５分１本勝負）
　○ＫＡＺＵＫＩ＆ライディーン鋼（１１分２７秒）中森華子＆勝愛実●

　▽第５試合　セミプロマッチルール（４９．０キロ）
　○田川愛心（３回１分００秒　ＫＯ）ＹＵＭＩＮ●

　▽第６試合　ＳＢ日本女子ミニマム級王座決定トーナメント決勝戦
　○田川女神（２回１分２１秒　ＴＫＯ）ＭＩＳＡＫＩ●

　▽第７試合（６３．０キロ）
　○未奈（判定　３―０）ペッターピー・クルンテープトンブリー●

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