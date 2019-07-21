ＲＥＮＡ＆ＭＩＯ不在の女子大会を田川姉妹が盛り上げた…全試合結果

◆ＳＨＯＯＴ ＢＯＸＩＮＧ Ｇｉｒｌｓ Ｓ―ＣＵＰ２０１９（２１日、浅草花やしき・浅草花劇場）
“ツヨカワクイーン”ＲＥＮＡ（２８）＝シーザージム＝と、元ＳＢ日本女子ミニマム級王者のＭＩＯ（２４）＝シーザージム＝の２大エースが不在の中、姉妹で出場した田川女神（１６）と、妹の愛心（１４）がともに衝撃ＫＯで会場を沸かせ、ニューヒロインの座を勝ち取った。
【全試合結果】
▽第１試合 ＳＢ日本女子ミニマム級王座決定トーナメント準決勝
○ＭＩＳＡＫＩ（判定 ３―０）喜多村美紀●
▽第２試合 ＳＢ日本女子ミニマム級王座決定トーナメント準決勝
○田川女神（判定 ３―０）ＭＡＲＩ●
▽第３試合 浅草花やしき ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＳＥＡ ｄ ＬＩＮＮＮＧ提供試合 シングルマッチ（１５分１本勝負）
○中島安里紗（８分５８秒）アマゾン●
▽第４試合 浅草花やしき ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＰＵＲＥ－Ｊ女子プロレス提供試合 タッグマッチ（１５分１本勝負）
○ＫＡＺＵＫＩ＆ライディーン鋼（１１分２７秒）中森華子＆勝愛実●
▽第５試合 セミプロマッチルール（４９．０キロ）
○田川愛心（３回１分００秒 ＫＯ）ＹＵＭＩＮ●
▽第６試合 ＳＢ日本女子ミニマム級王座決定トーナメント決勝戦
○田川女神（２回１分２１秒 ＴＫＯ）ＭＩＳＡＫＩ●
▽第７試合（６３．０キロ）
○未奈（判定 ３―０）ペッターピー・クルンテープトンブリー●