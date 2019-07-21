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少林寺拳法東京都大会で１５００拳士が競う…親子、マスターズ、運用法など３９種目

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２０１９年少林寺拳法東京都大会で団体演武を披露する拳士たち
２０１９年少林寺拳法東京都大会で団体演武を披露する拳士たち
拳士たちの健闘を称える少林寺拳法グループ・宗由貴代表
拳士たちの健闘を称える少林寺拳法グループ・宗由貴代表

　東京都少林寺拳法連盟（前田保男理事長、９０支部）が主催する２０１９年少林寺拳法東京都大会（報知新聞社など後援）が２１日、東京・足立区の東京武道館で開催された。小学生見習から男子五段以上の部、マスターズ、親子、夫婦の部などの演武審査、さらに論文の部まで３９種目で競われ、約１５００人の拳士が参加した。少林寺拳法グループ・宗由貴代表、東京都少林寺拳法連盟・西原春夫会長（早稲田大学元総長）、平沢勝栄衆院議員らが列席した。上位入賞者は１１月２３、２４日に愛知・スカイホール豊田（豊田市総合体育館）で行われる全国大会に進出。さらに２０２１年に東京で開催される世界大会を目指す。

　◇主な部の第１位

　▼男子五段以上　川島佑斗五段、堀井颯馬四段（東京大塚）

　▼男子四段　小西遼四段、大谷紘嗣四段（東京大塚）

　▼男子三段　杉本将樹三段、小林雄大三段（八王子西）

　▼女子三段以上　山本望三段（東京大塚）、高橋明日香四段（日本武道館武道学園）

　▼女子二段以下　三嶌仁奈二段、額賀郁乃二段（日本武道館武道学園）

　▼男女有段　遠藤翼三段、遠藤美麗三段（東京辰己）

　▼大学生男子　新間那粹三段、大西千匡三段（日本体育大学）　

　▼高校生女子　中原栞理初段、松尾和香初段（都立清瀬高校）

　▼中学生男子　大脇知也初段、加野遥佑初段（西東京保谷南スポーツ少年団）

　▼小学生自由　上笹貫雄介４級、荒井天斗虎４級（東京試衛舘）

　▼親子Ａ　四本和之五段（東京千代田）、四本かほり２級（東京月島）

　▼男子マスターズＢ　島澤良次七段、荒井英俊六段（東京試衛舘）

　▼女子マスターズ　佐伯由美子五段、吉永由里子五段（国立中スポーツ少年団）

　▼男子運用法　川島佑斗五段（東京大塚）

　▼女子運用法　山口琴弓四段（早稲田大学）

　▼団体（報知新聞社賞）　一般・日本武道館武道学園、大学生・日本体育大学、高校生・東京保谷、中学生・加住小中学校、小学生・西東京保谷東スポーツ少年団

　※大会の模様は７月３１日付「スポーツ報知」首都圏版紙面に掲載予定です。

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